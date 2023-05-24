Протягом 24 травня росіяни завдали 17 авіаційних ударів, здійснили 20 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 24 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному зведенні Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".
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Don Bessam #359417
показати весь коментар24.05.2023 20:22 Відповісти Мені подобається 0
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