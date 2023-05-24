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Протягом 24 травня росіяни завдали 17 авіаційних ударів, здійснили 20 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

донбас,обстріл

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 24 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному зведенні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

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Автор: 

Генштаб ЗС (6558) обстріл (28414)


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спалЫлЫсь кацапЫ....як ця ***** дилыться на 1488?
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24.05.2023 20:22 Відповісти
 
 