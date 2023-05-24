Для досягнення міцного миру Україна має бути частиною НАТО, - прем’єр Латвії Каріньш

Для досягнення міцного миру в Європі Україна має бути частиною Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щоб мати міцний мир, Україна має бути незалежною, вільною та визволеною в рамках альянсу НАТО", - йдеться у заяві.

Про це Каріньш сказав на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Проте Столтенберг зазначив, що Україна не зможе приєднатися до НАТО, поки триває війна.

"Я думаю, що всі зрозуміли, що стати членом НАТО у розпал війни не стоїть на порядку денному. Питання в тому, що станеться, коли закінчиться війна", - сказав генсек Альянсу.

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