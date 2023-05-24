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Новини
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Для досягнення міцного миру Україна має бути частиною НАТО, - прем’єр Латвії Каріньш

каріньш

Для досягнення міцного миру в Європі Україна має бути частиною Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щоб мати міцний мир, Україна має бути незалежною, вільною та визволеною в рамках альянсу НАТО", - йдеться у заяві.

Про це Каріньш сказав на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Проте Столтенберг зазначив, що Україна не зможе приєднатися до НАТО, поки триває війна.

"Я думаю, що всі зрозуміли, що стати членом НАТО у розпал війни не стоїть на порядку денному. Питання в тому, що станеться, коли закінчиться війна", - сказав генсек Альянсу.

Читайте також: Москва взагалі не припускала, що Україна буде опиратися, - прем’єр Латвії Каріньш

Автор: 

Латвія (1347) членство в НАТО (1719) Каріньш Кріш’яніс (41)


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Топ коментарі
+7
Так . Сама сільна армія світу мае бути частиною НАТО . До Столенберга ще не дійшло
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24.05.2023 20:53
+1
Якби від цього Прем'єра щось залежало...
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24.05.2023 22:21
+1
100 відсотків. Саме так, ніяких «гарантій» на папері без членства в НАТО.

Членство в НАТО для Украіни повинно бути гарантовано, в цьому зацікавлена вся Европа, бо без цього в Европі не буде миру.
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25.05.2023 09:43
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Так . Сама сільна армія світу мае бути частиною НАТО . До Столенберга ще не дійшло
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24.05.2023 20:53 Відповісти
Это что в стуле зеленых?Не накручивайте сами себя,до самой сильной как до луныкогда все освободите то и посмотрят на сколько сильны,а второе самые сильные не клянчит оружие у всех под ряд
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25.05.2023 10:26 Відповісти
Ви проти України в НАТО ?
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25.05.2023 14:11 Відповісти
Лайк
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24.05.2023 21:35 Відповісти
Якби від цього Прем'єра щось залежало...
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24.05.2023 22:21 Відповісти
Не пишіть маячню. В НАТО все залежить від кожного члена, бо на Заході нема одного Сцарька, який все вирішує одноосібно.

Не потрібно так зневажливо говорити про друзів України.
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25.05.2023 09:46 Відповісти
100 відсотків. Саме так, ніяких «гарантій» на папері без членства в НАТО.

Членство в НАТО для Украіни повинно бути гарантовано, в цьому зацікавлена вся Европа, бо без цього в Европі не буде миру.
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25.05.2023 09:43 Відповісти
Чтоб что то гарантировать надо делать шаги на встречу,а не просто молоть языком в пустую.НАТО военно политически союз,на военном уровне то уже накаченные а вот политипический то больше на раннею белорусию похожие чем на ЕС страну
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25.05.2023 10:30 Відповісти
А
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25.05.2023 14:13 Відповісти
Пока ****** в НАТО всё это бла...
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25.05.2023 11:33 Відповісти
 
 