Росія та Білорусь є однією союзною державою з ядерною зброєю. І з цією реальністю нам потрібно рахуватися, - Токаєв
Росія і Білорусь, які створюють так звану Союзну державу з єдиним політичним, військовим, економічним простором і однією ядерною зброєю на двох, становлять певну проблему для інших держав Євразійського економічного союзу.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланнням на УП, про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на пленарному засіданні другого Євразійського економічного форуму 24 травня.
Президент Казахстану зазначив: "У нас є в ЄАЕС союзна держава. Тобто у світовій політичній історії створено унікальний прецедент або феномен... створення держави за формулою "дві країни − одна держава" з єдиним політичним, юридичним, військовим, економічним, валютним, культурним, гуманітарним простором, з єдиним союзним урядом, з єдиним союзним парламентом... І навіть ядерна зброя одна на двох зараз.
І є й інший рівень інтеграції, представлений Казахстаном, Киргизстаном, Вірменією. І з цією реальністю нам потрібно рахуватися. Як ми будемо працювати в цих умовах − це питання концептуальне. Думаю, нам потрібно і на цьому економічному форумі обговорити цю проблему".
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Так вали оттуда, чего ты ноешь? Для НАТО параша никакая не проблема, и для Штатов тоже.
Питання, що у цій компанії роблять білоруси?
Поки їх американці не в@буть - будуть дупой на три сторони крутити.
Та навіть і після того все одно крутити будуть.
Повзіть до ***** навколішках!