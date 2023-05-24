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Новини
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Росія та Білорусь є однією союзною державою з ядерною зброєю. І з цією реальністю нам потрібно рахуватися, - Токаєв

токаєв

Росія і Білорусь, які створюють так звану Союзну державу з єдиним політичним, військовим, економічним простором і однією ядерною зброєю на двох, становлять певну проблему для інших держав Євразійського економічного союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланнням на УП, про це  заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на пленарному засіданні другого Євразійського економічного форуму 24 травня.

Президент Казахстану зазначив: "У нас є в ЄАЕС союзна держава. Тобто у світовій політичній історії створено унікальний прецедент або феномен... створення держави за формулою "дві країни − одна держава" з єдиним політичним, юридичним, військовим, економічним, валютним, культурним, гуманітарним простором, з єдиним союзним урядом, з єдиним союзним парламентом... І навіть ядерна зброя одна на двох зараз.

І є й інший рівень інтеграції, представлений Казахстаном, Киргизстаном, Вірменією. І з цією реальністю нам потрібно рахуватися. Як ми будемо працювати в цих умовах − це питання концептуальне. Думаю, нам потрібно і на цьому економічному форумі обговорити цю проблему".

Також читайте: У Білорусі ще немає ядерної зброї РФ. Це була просто заява, - представник РБ в ООН Рибаков

Автор: 

Білорусь (7929) росія (65114) ядерна зброя (1152) Токаєв Касим-Жомарт (85)


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Топ коментарі
+75
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24.05.2023 21:26
+11
а ви всі остальні чекайте-ви на черзі спасения руских
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24.05.2023 21:22
+10
Ви або ставайте в чергу щоб залізти кацапам в сраку, або задушіть козломордих. Іншого виходу для вас не існує .
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24.05.2023 21:26
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а ви всі остальні чекайте-ви на черзі спасения руских
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24.05.2023 21:22 Відповісти
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24.05.2023 21:26 Відповісти
Топ!!!
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24.05.2023 21:29 Відповісти
а когда вошли в Германию, стали скакать на немках
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24.05.2023 21:41 Відповісти
Как там ваш кружок,ватный?🤣🌹
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24.05.2023 21:46 Відповісти
у тебя любой кто умнее тебя - ватный? Ужас, сочувствую.
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24.05.2023 21:52 Відповісти
Нам потрібні розумні.Коли до нас?🤣🌹
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24.05.2023 21:53 Відповісти
👍🤣🤣🤣
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24.05.2023 21:37 Відповісти
🥃🥃🥃🥃🤣
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24.05.2023 21:47 Відповісти
👍😂
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24.05.2023 21:49 Відповісти
😄
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24.05.2023 22:01 Відповісти
"...становлять певну проблему для інших держав Євразійського економічного союзу."
Так вали оттуда, чего ты ноешь? Для НАТО параша никакая не проблема, и для Штатов тоже.
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24.05.2023 21:23 Відповісти
Покуй на засрашку,покуй на бульбостан....покуй на їх мертвонароджений сімбіоз.
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24.05.2023 21:23 Відповісти
що за маячня
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24.05.2023 21:24 Відповісти
Ви або ставайте в чергу щоб залізти кацапам в сраку, або задушіть козломордих. Іншого виходу для вас не існує .
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24.05.2023 21:26 Відповісти
Узкоглазая, безхребетная мразь. Нечего добавить.
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24.05.2023 21:28 Відповісти
файно сказав, що Казахстан у ці шобли не входить і не бажає...
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24.05.2023 21:30 Відповісти
Одним словом хитропупі азіати, як і самі москалі...
Питання, що у цій компанії роблять білоруси?
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24.05.2023 21:30 Відповісти
прислуживают...
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24.05.2023 21:38 Відповісти
врахуйте те, що казахам "отступать нєкуда - позаді..." ядерний китай
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25.05.2023 00:11 Відповісти
Уже пихуй!
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24.05.2023 21:31 Відповісти
Вас шо до них хтось прив* язав -- мікрочипи на рашку транзитом гоните .
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24.05.2023 21:32 Відповісти
глибше ще глибше лизни у дупу лукашенку й путлєру. ублюдок кацапський і до тебе прийде.
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24.05.2023 21:33 Відповісти
Чувак розстріляв свій народ і продався рашці. Що ви від нього хочете?
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24.05.2023 21:34 Відповісти
Тобто , посилаючи на фіг кацапію, ти автоматично посилаєш і бульбостан, а посилаючи бульбостан, автоматично посилається і кацапстан. Доволі зручна обставина в політиці.
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24.05.2023 21:34 Відповісти
Він це і мав на увазі, і для нього це не проблема. Але він хоче щоб всі думали що це проблема бо з ослабленням москалів влада лукашенка стає дуже слабкою.
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24.05.2023 23:57 Відповісти
Напомним Токаеву что ядерное оружие есть и Великобитании, Франции и США. И что?
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24.05.2023 21:40 Відповісти
Це не феномен... Це тихе поглинання Росією держави Білорусь і знищення її суверенітету....Таких "феноменів" за історію людства було тисячі....
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24.05.2023 21:43 Відповісти
Епічний довбойоб!
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24.05.2023 21:44 Відповісти
Якось пох...
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24.05.2023 21:53 Відповісти
Певно, бешбармак був не свіжий...
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24.05.2023 21:59 Відповісти
он не ест бешбармак, он любит китайскую свинину по сычуаньскии
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25.05.2023 06:24 Відповісти
Однак не бояться для цапів сірий імпорт робити для уникнення санкцій.
Поки їх американці не в@буть - будуть дупой на три сторони крутити.

Та навіть і після того все одно крутити будуть.
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24.05.2023 22:09 Відповісти
То капітулюйте!
Повзіть до ***** навколішках!
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24.05.2023 22:11 Відповісти
сракою на перед
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24.05.2023 22:40 Відповісти
ще один ******** виповз
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24.05.2023 22:23 Відповісти
Хитрожопый повеса.
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24.05.2023 22:38 Відповісти
І цей під дудку кетая починає лякати світ яз - та пішли ви *****, вузькоокі
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24.05.2023 23:51 Відповісти
Ну рахуйся собі, хто заважає.
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25.05.2023 00:12 Відповісти
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25.05.2023 00:56 Відповісти
Це та союзна держава яка спасла цього йолопа від гніву свого народу. І потім вихвалялись на весь світ які вони круті вояки . Тьфу ***…
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25.05.2023 07:00 Відповісти
 
 