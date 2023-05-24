УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8341 відвідувач онлайн
Новини Війна
10 511 145

Використання Україною допомоги США має відповідати американським законам та вимогам, - Держдепартамент

грайворон

Адміністрація США наполягає на використанні американської допомоги відповідно до чинних законів і вимог США та продовжить послідовно доносити українській стороні, що не заохочує атак по російській території.

Про це заявив під час брифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми надалі працюватимемо над тим, щоби допомога, яку ми надаємо їм (Україні – ред.), відповідала всім законам США та іншим чинним вимогам. І ми продовжимо доносити до українців нашу дуже чітку політику, яка полягає в тому, що ми не заохочуємо та не надаємо можливостей для атак за межами України", - зауважив представник Держдепу.

Він також зазначив, що уряд України демонстрував серйозне ставлення до відповідальності за збереження наданої зброї. "Це було предметом діалогу між Сполученими Штатами й Україною ще до конфлікту, і ми почали надавати їм допомогу, необхідну для захисту", - зауважив Міллер.

Також читайте: США скептично ставляться до інформації про використання американської зброї на території Бєлгородської області РФ, - Держдепартамент

Автор: 

Держдепартамент США (1625) зброя (7460) США (22755)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Рейд сделан,озабоченность выражена...Все заняты своим делом,дальше будет.
показати весь коментар
24.05.2023 22:52
+16
США не сподобалась така партизанщина -- не треба іх драконити -- в нас іх зброя .
показати весь коментар
24.05.2023 22:59
+14
Нажаль це так іє. Були би вітчизняні БТР, не було би і приводу до заяв. Ще не вистачало нам проблем із постачанням зброї.
показати весь коментар
24.05.2023 23:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Чим ви стріляти коли припинять зброю партнери надавати?
показати весь коментар
24.05.2023 23:56 Відповісти
Повинні, 100%. І тільки нарощувати це треба!Але у нас що? не вистачає трофейних тигрів, бтр, тайфунів та інщої *****? Обов'язково було відсвічувати?
показати весь коментар
25.05.2023 00:01 Відповісти
Дійсно. Із 2014- го, коли ще коротун стіснявся відкрито визнавати що воює в Україні, рф тягала із Криму Т64, війну на Донбас,що би перед міжнародною спільнотою торгувати мордою і розказувати" нас там нет".
показати весь коментар
25.05.2023 00:06 Відповісти
До чого тут трофейні очевидно що кацапи притягнули хамери, що були захоплені на інших участках фронту
показати весь коментар
25.05.2023 00:07 Відповісти
Та вони так обісралися, що *** би зметикували так швидко то зробити.
показати весь коментар
25.05.2023 00:14 Відповісти
Очевидно, що вони були в них як трофеї ці хамери, тому так і зробили картинку по іншому ці хамери туди попасти не могли ну ніяк
показати весь коментар
25.05.2023 00:34 Відповісти
Ага. І навмисно тримали ці трофеї неподалік, наперед знаючи, що партизани приїдуть на точно таких же машинах, і відразу ж можна буде зробити картинку. Маячня.
показати весь коментар
25.05.2023 00:42 Відповісти
Очевидно що трофеї вони могли тримати в області прикордонній і так оперативно все зробили кацапи ж майстри в брехні і фейках
показати весь коментар
25.05.2023 00:45 Відповісти
Якби це було так, американці б подібних заяв не робили б. Мабуть, їм, все-таки, відомо більше, ніж вам.
показати весь коментар
25.05.2023 00:16 Відповісти
Чесно мені якось класти на їх заяви і вам рекомендую
показати весь коментар
25.05.2023 00:31 Відповісти
Своєї зброї достатньо? Тоді можете класти.
показати весь коментар
25.05.2023 00:33 Відповісти
Ти проти війни. На території ворога ?
показати весь коментар
25.05.2023 00:35 Відповісти
Обома руками за. Але для цього потрібно або воювати власною зброєю або ж якось подолати заборону американців. А бикуючи проти американців і забиваючи на них, ми дуже ризикуєм залишитись взагалі без допомоги. І тоді нам буде біда...
показати весь коментар
25.05.2023 00:47 Відповісти
Можна переламати американців і треба в цьому питанні мені життя моїх знайомих важливіше чим ниття сша
показати весь коментар
25.05.2023 00:55 Відповісти
Самим американцям важливіший власний спокій та торгівля з кацапами (нагадаю, США купують в рашки різних товарів на суму близько 700 мільйонів доларів щомісяця). А на життя українців їм, на жаль, начхати. І чи можливо їх переламати, хто зна. Спробуйте.
показати весь коментар
25.05.2023 01:01 Відповісти
Торгують і ми повинні вимагати від США щоб вони це припинили бо спонсорують вбивство Українців, а не припинять ми будемо бити по ядерних об'єктах РФ
показати весь коментар
25.05.2023 01:06 Відповісти
Ми не в тому становищі, щоб від США щось вимагати. Поки що можемо лиш слізно просити, погоджуючись на будь-які умови. Не більше...
показати весь коментар
25.05.2023 01:12 Відповісти
Слізно просити в тебе гордість є чи ні ? Якби наші мої знайомі військові читали що ти пишеш були б засмучені настільки ти глибоко пхаєш язик в зад США
показати весь коментар
25.05.2023 01:15 Відповісти
А в твоїх знайомих без допомоги США та інших країн є чим воювати?
показати весь коментар
25.05.2023 01:21 Відповісти
Україн має більший товарооборот з агресором під час війни ніж США
показати весь коментар
25.05.2023 13:22 Відповісти
Серйозно?! Вроді американці не знали, що готується такий рейд, коли знають що відбувається навіть в бункері, а заяви так київське керівництво теж ні при чому. Не слід політичні заяви сприймати буквально.
показати весь коментар
25.05.2023 03:44 Відповісти
я це зразу написав, на мене тут місцеві юродиві накинулись "настамнєт" "авидокижітє".
Агов, юродиві, визначтесь, або копіюємо Лаврова і серемо на стіл союзникам, або поводимось як відповідальні партнери та дорослі люди.
показати весь коментар
24.05.2023 23:53 Відповісти
Вчора я в шоці був від коментарів. При чому від людей на форумі, яких давно бачив тут. Дорослі, адекватні люди. А тут понеслося, то не ми, і інший маразм.
Просто шок.
показати весь коментар
24.05.2023 23:58 Відповісти
у них мабуть кумір - Лавров. З нього ржуть, а самі ту ж дичину несуть.
показати весь коментар
25.05.2023 00:07 Відповісти
А що не так з заявами чи ти теж проти бойових дій на території ворога?
показати весь коментар
25.05.2023 00:33 Відповісти
претензії США не проти боових діій, а проти використання зброї зі США для цього.
показати весь коментар
25.05.2023 00:35 Відповісти
Де є використання зброї США 2 хамера трофейних які були вже давно в кацапів і з якими вони розіграли цю комедію. Окрім того скажу так нашим військовим дуже не подобаються такі обмеження від США дуже
показати весь коментар
25.05.2023 00:38 Відповісти
не подобаються - нехай воюють без неї.
показати весь коментар
25.05.2023 00:41 Відповісти
Навпаки вони макають США в гавно що мало дають
показати весь коментар
25.05.2023 01:07 Відповісти
Домакаются, що взагалі перестануть давати. Чим тоді будуть воювати?
показати весь коментар
25.05.2023 01:22 Відповісти
Вони переконані що будуть от один знайомий юрист воює він жив в США каже треба грати їх в всі дири тоді і допомоги буде більше
показати весь коментар
25.05.2023 09:17 Відповісти
Один не дуже знайомий посол в Німеччині теж був переконаний, що німців теж треба "грати в усі дири". Результат - 5000 касок і все. Добре, що хоч у блазня вистачило глузду забрати з Німеччини того "гордого макателя" і призначити послом адекватну людину, яка замість "макання" почала чемно і аргументовано просити. І справа пішла! Шольца наче підмінили! Німеччина з тих пір ледь не на першому місці по постачанню нам зброї.
показати весь коментар
25.05.2023 14:29 Відповісти
синку, скільки тобі років?
показати весь коментар
25.05.2023 01:43 Відповісти
Мені 26 але говорю не про себе
показати весь коментар
25.05.2023 09:15 Відповісти
Тобі краще не коментувати такі речі коли не розумієш, що таке політичні заяви.
показати весь коментар
25.05.2023 03:47 Відповісти
Треба нашим Чапаєвим кебу в голові мати, як говорив Кучма.
показати весь коментар
25.05.2023 00:09 Відповісти
23.05 в коментарях по темі "Бійці легіону "Свобода Росії" та РДК будують укріплення на території КПП "Грайворон" в Бєлгородській області РФ. ВIДЕО (Джерело: )" було багато питань, щодо доцільності операції в Білгородській області.
Був один коментар, який, на мою думку, давав найкращі відповіді на всі питання щодо якості підготовки операції та її доцільності. Приводжу його тут:



https://www.facebook.com/mason.lemberg?__cft__%5B0%5D=AZUip_WCxAoqVbK4bP3x8ObzTI8TtkP-JNoPRYC4RKyroHG1QYGV3KrWE31ekzNfzjh3STwQI6Vrdd5o7DkxDnLpr-vMbkVLqv-tdclVIwO8MGf1IrTLMtgoC_V9sV4IjJzqB3Hx62p9zToYIV7Wro5b&__tn__=-UC%2CP-R Mason Lemberg

https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/************************************************************************?__cft__%5B0%5D=AZUip_WCxAoqVbK4bP3x8ObzTI8TtkP-JNoPRYC4RKyroHG1QYGV3KrWE31ekzNfzjh3STwQI6Vrdd5o7DkxDnLpr-vMbkVLqv-tdclVIwO8MGf1IrTLMtgoC_V9sV4IjJzqB3Hx62p9zToYIV7Wro5b&__tn__=%2CO%2CP-R 22 год ·

Не хочу, але впевнений що буду здаватись занудою, але спробую виступити в ролі голосу здорового глузду посеред пустого але такого милого хайпу.

Так от.. всі "події" по Бєлгородській області не більше ніж інформаційний пшик.

Черговий гівносеріал для публіки з виправданням витрат мільйонів гривень (а може й доларів) на його знімання і утримування десятків гуснявих гандонів, якии потім видадуть українські паспорти, і заплатять тисячі доларів зарплати і екіпу за то що вони сфоткались за 100 метрів від кордону.

Власне, про це свідчать всі відео і фото що ми бачили. Все інше - абсолютна ***** з накладеними звуками, наскріненими коментами ітд. І не значить нічого.

Чергове ригальне шоу для імітації бурхливої діяльності відомства, яке не виконує свою основну роботу.

Про яке забудуть вже післязавтра, не залишивши нічого в сухому залишку.

І дуже шкода що подібними хайпами, пірровими перемогами і імітаціями в країні підміняється важливе і головне.

Дуже шкода що цим ми нагадуємо росію з її національними оргазмами з приводу домучення останніх 100 метрів зруйнованого міста. Так само і тут на пустому місці створюється імітація чогось важливого і масштабного, хоч це таким не є.

То ж єдиний кого обманюють автори цих шоу (і в росії, і на жаль тепер в Україні) - це не ворог, а власний народ.

Але це все про те, про що я вже довго кажу: в цьому і полягає різниця між імітацією перемоги і Перемогою, яка неможлива з імітаторами. Бо імітатори можуть лиш імітувати.
показати весь коментар
25.05.2023 01:07 Відповісти
Миллер, не учи отца ЗСУ е...ться воевать 😬
показати весь коментар
25.05.2023 04:08 Відповісти
Та ми в курсі, "союзнички" і "великі дружки", що вам дуже не подобається, що українці дали бій москальні, перед якою ви стоїте на задніх лапках і трясетеся.

Тим більше, домовленостей деменційного з його бункерним колегою треба дотримуватися.

Якби був ленд-ліз, навряд чи стояло б це питання і обмеження.

Коли він діяв під час 2-ої світової, попередники цих ганебних боягузів-імпотентів чомусь не ставили такі умови совітам.
показати весь коментар
25.05.2023 05:14 Відповісти
Звичайна декларативна "стурбованість". Насправді вони радіють успіху.
показати весь коментар
25.05.2023 07:25 Відповісти
мля!!! ну що за бовдури? невже не знайшлось кілька БТРів, замість хамві?!?! за ради трьох денного хайпу, ризикують усім...
показати весь коментар
25.05.2023 07:32 Відповісти
Оце пишуть німці у ФБ (перепрошую за переклад російською):

Вчера немецкие станции, такие как Н-ТВ, захватили эти снимки без размышлений.

Разбитая техника предполагаемых "белгородских повстанцев" - очередной российский фейк.

Самое главное из анализа:

На шинах грязи нет вообще. В этот кювет загрузили оборудование с посадочной платформы. Передняя шина не оставила следов на земле.

Хаммер, похоже, врезался в стену кювета, но земля перед ней плоская. Это тяжелый транспорт, который даже на медленной скорости оставляет следы на земле при ударе.

Пол сместился справа налево от шины, потому что машину толкнули боком в кювет.

При развертывании использовались глубокий погрузчик и кран. Они опустили автомобиль и толкнули его. Техника, вероятно, была захвачена в Украине или получена из Ирана несколько месяцев назад.

Обновление 25.5.23:

Это старые модели, которые США передали иракской армии после ее ухода. Оттуда машины прибыли в Россию через Иран.
показати весь коментар
25.05.2023 10:26 Відповісти
Детский лепет от розовых американских пони.
показати весь коментар
25.05.2023 11:27 Відповісти
Детский лепет от розовых американских пони.
показати весь коментар
25.05.2023 11:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 