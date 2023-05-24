Використання Україною допомоги США має відповідати американським законам та вимогам, - Держдепартамент

Адміністрація США наполягає на використанні американської допомоги відповідно до чинних законів і вимог США та продовжить послідовно доносити українській стороні, що не заохочує атак по російській території.

Про це заявив під час брифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми надалі працюватимемо над тим, щоби допомога, яку ми надаємо їм (Україні – ред.), відповідала всім законам США та іншим чинним вимогам. І ми продовжимо доносити до українців нашу дуже чітку політику, яка полягає в тому, що ми не заохочуємо та не надаємо можливостей для атак за межами України", - зауважив представник Держдепу.

Він також зазначив, що уряд України демонстрував серйозне ставлення до відповідальності за збереження наданої зброї. "Це було предметом діалогу між Сполученими Штатами й Україною ще до конфлікту, і ми почали надавати їм допомогу, необхідну для захисту", - зауважив Міллер.

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