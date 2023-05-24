Використання Україною допомоги США має відповідати американським законам та вимогам, - Держдепартамент
Адміністрація США наполягає на використанні американської допомоги відповідно до чинних законів і вимог США та продовжить послідовно доносити українській стороні, що не заохочує атак по російській території.
Про це заявив під час брифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми надалі працюватимемо над тим, щоби допомога, яку ми надаємо їм (Україні – ред.), відповідала всім законам США та іншим чинним вимогам. І ми продовжимо доносити до українців нашу дуже чітку політику, яка полягає в тому, що ми не заохочуємо та не надаємо можливостей для атак за межами України", - зауважив представник Держдепу.
Він також зазначив, що уряд України демонстрував серйозне ставлення до відповідальності за збереження наданої зброї. "Це було предметом діалогу між Сполученими Штатами й Україною ще до конфлікту, і ми почали надавати їм допомогу, необхідну для захисту", - зауважив Міллер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Агов, юродиві, визначтесь, або копіюємо Лаврова і серемо на стіл союзникам, або поводимось як відповідальні партнери та дорослі люди.
Просто шок.
Був один коментар, який, на мою думку, давав найкращі відповіді на всі питання щодо якості підготовки операції та її доцільності. Приводжу його тут:
https://www.facebook.com/mason.lemberg?__cft__%5B0%5D=AZUip_WCxAoqVbK4bP3x8ObzTI8TtkP-JNoPRYC4RKyroHG1QYGV3KrWE31ekzNfzjh3STwQI6Vrdd5o7DkxDnLpr-vMbkVLqv-tdclVIwO8MGf1IrTLMtgoC_V9sV4IjJzqB3Hx62p9zToYIV7Wro5b&__tn__=-UC%2CP-R Mason Lemberg
https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/************************************************************************?__cft__%5B0%5D=AZUip_WCxAoqVbK4bP3x8ObzTI8TtkP-JNoPRYC4RKyroHG1QYGV3KrWE31ekzNfzjh3STwQI6Vrdd5o7DkxDnLpr-vMbkVLqv-tdclVIwO8MGf1IrTLMtgoC_V9sV4IjJzqB3Hx62p9zToYIV7Wro5b&__tn__=%2CO%2CP-R 22 год ·
Не хочу, але впевнений що буду здаватись занудою, але спробую виступити в ролі голосу здорового глузду посеред пустого але такого милого хайпу.
Так от.. всі "події" по Бєлгородській області не більше ніж інформаційний пшик.
Черговий гівносеріал для публіки з виправданням витрат мільйонів гривень (а може й доларів) на його знімання і утримування десятків гуснявих гандонів, якии потім видадуть українські паспорти, і заплатять тисячі доларів зарплати і екіпу за то що вони сфоткались за 100 метрів від кордону.
Власне, про це свідчать всі відео і фото що ми бачили. Все інше - абсолютна ***** з накладеними звуками, наскріненими коментами ітд. І не значить нічого.
Чергове ригальне шоу для імітації бурхливої діяльності відомства, яке не виконує свою основну роботу.
Про яке забудуть вже післязавтра, не залишивши нічого в сухому залишку.
І дуже шкода що подібними хайпами, пірровими перемогами і імітаціями в країні підміняється важливе і головне.
Дуже шкода що цим ми нагадуємо росію з її національними оргазмами з приводу домучення останніх 100 метрів зруйнованого міста. Так само і тут на пустому місці створюється імітація чогось важливого і масштабного, хоч це таким не є.
То ж єдиний кого обманюють автори цих шоу (і в росії, і на жаль тепер в Україні) - це не ворог, а власний народ.
Але це все про те, про що я вже довго кажу: в цьому і полягає різниця між імітацією перемоги і Перемогою, яка неможлива з імітаторами. Бо імітатори можуть лиш імітувати.
отцаЗСУ е ...тьсявоевать 😬
Тим більше, домовленостей деменційного з його бункерним колегою треба дотримуватися.
Якби був ленд-ліз, навряд чи стояло б це питання і обмеження.
Коли він діяв під час 2-ої світової, попередники цих ганебних боягузів-імпотентів чомусь не ставили такі умови совітам.
Вчера немецкие станции, такие как Н-ТВ, захватили эти снимки без размышлений.
Разбитая техника предполагаемых "белгородских повстанцев" - очередной российский фейк.
Самое главное из анализа:
На шинах грязи нет вообще. В этот кювет загрузили оборудование с посадочной платформы. Передняя шина не оставила следов на земле.
Хаммер, похоже, врезался в стену кювета, но земля перед ней плоская. Это тяжелый транспорт, который даже на медленной скорости оставляет следы на земле при ударе.
Пол сместился справа налево от шины, потому что машину толкнули боком в кювет.
При развертывании использовались глубокий погрузчик и кран. Они опустили автомобиль и толкнули его. Техника, вероятно, была захвачена в Украине или получена из Ирана несколько месяцев назад.
Обновление 25.5.23:
Это старые модели, которые США передали иракской армии после ее ухода. Оттуда машины прибыли в Россию через Иран.