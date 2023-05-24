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Протягом 24 травня росіяни здійснили 24 обстріли Сумщини - зафіксовано 84 вибухи, - ОВА

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Юнаківська, Хотінська, Новослобідська, Білопільська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Хотінська громада: зранку був обстріл з міномету (10 вибухів). Пошкоджено 3 будинки. Протягом дня обстріли продовжилися – 20 вибухів. Внаслідок обстрілу отримали поранення дві цивільні особи. Їм надано необхідну медичну допомогу.

Новослобідська громада: зафіксовано 4 вибухи з міномету.

Великописарівська громада: росіяни здійснили 1 вибух (приход ракет з літаку), мінометний обстріл – 9 вибухів, обстріл з СПГ – 3 вибухи, з РСЗВ – 8 вибухів.

Білопільська громада: був мінометний обстріл (16 вибухів) та обстріл зі ствольної артилерії – 7 вибухів.

Юнаківська громада: з території рф з ворожого літака здійснено пуск авіаційної ракети – 1 вибух. Внаслідок влучання ракети пошкоджено центральний корпус закладу дошкільної освіти. Також росяни здійснили обстріл з міномету – 4 вибухи".

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Автор: 

обстріл (28414) Сумська область (3663)


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"Також росяни здійснили обстріл з міномету - 4 вибухи"
ось нафіга мучіццо?
кацапи і в африці кацапи...
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24.05.2023 23:08 Відповісти
Юнаківська громада: з території рф з ворожого літака здійснено пуск авіаційної ракети - 1 вибух. - Так ранее же сообщали что авиабомба была...
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24.05.2023 23:29 Відповісти
 
 