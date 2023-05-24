Бахмутська кампанія стала для Росії найдорожчою в сенсі людських втрат, - Маляр
Бахмутська кампанія стала для Російської Федерації найдорожчою операцією в сенсі людських втрат. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Маляр заявила під час інтервʼю телеканалу Рада
Вона зазначила, що українські фахівці з інформаційної протидії провели дослідження і дійшли висновку, що єдине, чого боїться російська влада, – це кількість їхніх загиблих на території України.
"Влада РФ усіляко приховувала кількість вбитих, але зараз це вже неможливо приховати. Бахмутська кампанія для них є найдорожчою не тільки в сенсі озброєння та військової техніки, але вона найдорожча для них в сенсі людських втрат. Скільки вони поклали там людей – це складно уявити. Складно уявити, що у 21 столітті держава може настільки не берегти своїх людей", – заявила вона.
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з їхньої підари прикацаплені...неправильно...
А про життя українців нічого сказати? Скільки наших загинуло через шашлики?
Хотя зеки вагнеровские это вообще не потери, это уже и так списанный человеческий материал, который никому не жалко, даже своим. Тупо ходячие живые мишени для артиллерии и пуль.
В то время как у нас потери именно в ценных людях.
Йшла б краще паркани фарбувати і взяла б рєзнікова на допомогу!