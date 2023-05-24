Бахмутська кампанія стала для Росії найдорожчою в сенсі людських втрат, - Маляр

Бахмутська кампанія стала для Російської Федерації найдорожчою операцією в сенсі людських втрат. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Маляр заявила під час інтервʼю телеканалу Рада

Вона зазначила, що українські фахівці з інформаційної протидії провели дослідження і дійшли висновку, що єдине, чого боїться російська влада, – це кількість їхніх загиблих на території України.

"Влада РФ усіляко приховувала кількість вбитих, але зараз це вже неможливо приховати. Бахмутська кампанія для них є найдорожчою не тільки в сенсі озброєння та військової техніки, але вона найдорожча для них в сенсі людських втрат. Скільки вони поклали там людей – це складно уявити. Складно уявити, що у 21 столітті держава може настільки не берегти своїх людей", – заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія обміркує перегрупування сил після подій у Бєлгородській області, - Маляр