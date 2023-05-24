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Бахмутська кампанія стала для Росії найдорожчою в сенсі людських втрат, - Маляр

маляр

Бахмутська кампанія стала для Російської Федерації найдорожчою операцією в сенсі людських втрат. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Маляр заявила під час інтервʼю телеканалу Рада 

Вона зазначила, що українські фахівці з інформаційної протидії провели дослідження і дійшли висновку, що єдине, чого боїться російська влада, – це кількість їхніх загиблих на території України.

"Влада РФ усіляко приховувала кількість вбитих, але зараз це вже неможливо приховати. Бахмутська кампанія для них є найдорожчою не тільки в сенсі озброєння та військової техніки, але вона найдорожча для них в сенсі людських втрат. Скільки вони поклали там людей – це складно уявити. Складно уявити, що у 21 столітті держава може настільки не берегти своїх людей", – заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія обміркує перегрупування сил після подій у Бєлгородській області, - Маляр

Автор: 

Бахмут (1560) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+19
Дійсно, давайте будемо рахувати нічого не варті життя свинособак.
А про життя українців нічого сказати? Скільки наших загинуло через шашлики?
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25.05.2023 00:49
+17
Мені якось по барану втрати кацапів і переживання пані Маляр на цю тему. Як вона не розплакалась? Мені болять наші втрати. За перші тижні-місяці ординців палили не менше, а техніки набагато більше і швидше. І це відбувалось коли комбриги, комбати і добровольці самоорганізовувались і мали свободу в прийнятті рішень.
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25.05.2023 00:23
+16
Помиляєтесь. Для Рашістів ******* втрати рабокацапів = нічого.... тобто для їх це коштувало "нічого", "баби ісчо наражают".
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25.05.2023 00:03
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Помиляєтесь. Для Рашістів ******* втрати рабокацапів = нічого.... тобто для їх це коштувало "нічого", "баби ісчо наражают".
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25.05.2023 00:03 Відповісти
Рузьге явили геть усім, що вони - поци планетарного масштабу.
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25.05.2023 00:03 Відповісти
блін,ще і наші життя навчіться рахувати...
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25.05.2023 00:05 Відповісти
для путіна снаряд дорожчий за життя кацапа. в сенсі людських втрат цю війну кремльовський упир навіть не розглядає, скільки треба стільки згноїть в чорноземах
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25.05.2023 00:20 Відповісти
ви нє панімаєтє, ето другоє!
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25.05.2023 00:49 Відповісти
Мені якось по барану втрати кацапів і переживання пані Маляр на цю тему. Як вона не розплакалась? Мені болять наші втрати. За перші тижні-місяці ординців палили не менше, а техніки набагато більше і швидше. І це відбувалось коли комбриги, комбати і добровольці самоорганізовувались і мали свободу в прийнятті рішень.
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25.05.2023 00:23 Відповісти
Звучить як виправдання. Території і люди окуповані, жодного позитиву тут не має.
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25.05.2023 00:34 Відповісти
з нашої сторони гинуть найкращі..воїни світла і козаки...
з їхньої підари прикацаплені...неправильно...
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25.05.2023 00:39 Відповісти
Дійсно, давайте будемо рахувати нічого не варті життя свинособак.
А про життя українців нічого сказати? Скільки наших загинуло через шашлики?
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25.05.2023 00:49 Відповісти
И эту « не пришей кобыле хвост» подобострастно *********** всю хрень от резникова и д'Ерьмака ! Сидела лупала перед 24февраля « ми не бачим « , когда Рашисты ысячами стояли на поготове
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25.05.2023 10:38 Відповісти
Можновладцев почему-то больше всего беспокоит, сколько там кацапов потеряли. А сколько наших, кто расскажет? А никто.
Хотя зеки вагнеровские это вообще не потери, это уже и так списанный человеческий материал, который никому не жалко, даже своим. Тупо ходячие живые мишени для артиллерии и пуль.
В то время как у нас потери именно в ценных людях.
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25.05.2023 00:56 Відповісти
А ти, курво, застосуй свої математичні здібності на закупівлях Резнікова. Бо кожна спижжена вами гривня - то чиєсь здоров'я і життя.
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25.05.2023 01:10 Відповісти
Навпаки. Криміногенну ситуацію поліпшили.
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25.05.2023 04:55 Відповісти
А для нашої країни? Чи для малярів наші втрати не рахуються?
Йшла б краще паркани фарбувати і взяла б рєзнікова на допомогу!
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25.05.2023 05:35 Відповісти
А для України, панянка Маляр? Однією з самих дешевих, так виходить? Скільки лучших синів та доньок букло покладено під час лобових заткнененьта рукопашних протистоянь лоб до лоба у тому Бахмуті? Мовчиш...Мовчала б, а не вякала!
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25.05.2023 07:37 Відповісти
Той випадок, коли краще було промовчати.
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25.05.2023 08:08 Відповісти
Можна подумати для нас вона такою не стала. Бо замість підготвувати місто та його околиці у фортифікаційному відношенні ми просто підливали в топку більше резервів як і рашисти, щоб довше протриматися. Це м'ясорубка для обох сторін.
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25.05.2023 09:07 Відповісти
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25.05.2023 09:30 Відповісти
Настоящую цену потерь в живой силе у рф мы узнаем только тогда когда узнаем сколько мы потеряли там же. Хотя уже можно и предполагать сколько примерно.
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25.05.2023 20:41 Відповісти
 
 