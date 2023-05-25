Ви маєте бути на іншому боці історії, - Зеленський звернувся до народу Ірану
Президент України Володимир Зеленський на тлі систематичних атак із території РФ іранськими "шахедами" звернувся до народу Ірану із закликом не бути співучасником російського терору.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначив президент у своєму вечірньому відеозверненні.
Загалом Росією проти України було використано близько смертоносних 1160 "Шахедів". Більшість із них, зазначив він, українське ППО збиває.
"Але сьогодні, враховуючи, що такі удари продовжуються постійно, хотів би звернутися безпосередньо до народу Ірану - до суспільства, до іранських улемів, кожної іранської родини, тих людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані. Просте питання: а навіщо вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на стороні держави-зла?", - запитав Зеленський.
"Коли іранський дрон вбиває вагітну українську дівчину разом із її чоловіком у них удома, навіщо це вам, матері та батьки в Ірані? Коли ваш "шахед" б'є по гуртожитку з нашими студентами, люди гинуть, починається пожежа, на місце прибувають рятувальники, і за кілька хвилин б'є другий "шахед", забираючи життя вже тих, хто рятував життя інших... Для чого такі цинічні вбивства Ірану? Руками Росії, але вашою, вашою зброєю. Що від цього отримуєте ви?", - додав він.
Зеленський наголосив, що таку підтримку зла з боку Ірану неможливо заперечувати, а це, у свою чергу, ще більша ізоляція від світу, ще більші проблеми.
"Для Росії мета – абсолютно все. Люди Ірану! Росія б'є по всьому, не розбираючи. Артилерією та мінометами, ракетами та дронами – тим, що в неї є, і тим, що від вашого імені Росії дають. Я впевнений, ви повинні бути на іншому боці історії – не зі злом.Люди Ірану могли б жити зовсім по-іншому, якби вас не ставили на один бік з таким злом, як російська агресія. людей Ірану штовхають ще глибше та глибше на темний бік історії", - сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Tака співпраця допоможе Москві продовжити війну в Україні, а також становитиме загрозу для сусідів Ірану.
Вашингтон не збирається миритися з такою ситуацією та пов'язаними з цим ризиками й оголосить низку заходів у відповідь на посилення військової співпраці Росії з Іраном.
По-друге, їм насрати.
Кошмар!
І Росія агресор.
Невже на Єдиному телемарафоні?
Геополітик хрінов...
Мало того, що підісрали вдвох з Бакановим Україні перед США в Білгородській області, та ще й такий тупий текст написав Зеленському!
Він, що: вважає режим аятолл в Ірані демократичною формою правління, при якій можна звертатися прямо до народу?
А тепер по суті: у ірані потужна диктатура з тотальною цензурою усього медіапростору. Тому ця серія клоунського сєріалу точно не дійде до пересічних іранців.
Зєля проснися, ти всрався..
Який сенс взагалі намагатися достукатися до моралі людиноподібних істот, у яких людська мораль в принципі відсутня, бо вони не люди, а лише людиноподібні істоти? Істоти, для яких нормально забити камінням жінку, що не з того кінця платочка вузол пов'язала?
Ой ти ж дурбецало тупе зі своїми відосікамі...