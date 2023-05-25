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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ви маєте бути на іншому боці історії, - Зеленський звернувся до народу Ірану

зеленський

Президент України Володимир Зеленський на тлі систематичних атак із території РФ іранськими "шахедами" звернувся до народу Ірану із закликом не бути співучасником російського терору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначив президент у своєму вечірньому відеозверненні.

Загалом Росією проти України було використано близько смертоносних 1160 "Шахедів". Більшість із них, зазначив він, українське ППО збиває.

"Але сьогодні, враховуючи, що такі удари продовжуються постійно, хотів би звернутися безпосередньо до народу Ірану - до суспільства, до іранських улемів, кожної іранської родини, тих людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані. Просте питання: а навіщо вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на стороні держави-зла?", - запитав Зеленський.

Також читайте: Іран і Росія розширюють партнерство в оборонній сфері, - Білий дім

"Коли іранський дрон вбиває вагітну українську дівчину разом із її чоловіком у них удома, навіщо це вам, матері та батьки в Ірані? Коли ваш "шахед" б'є по гуртожитку з нашими студентами, люди гинуть, починається пожежа, на місце прибувають рятувальники, і за кілька хвилин б'є другий "шахед", забираючи життя вже тих, хто рятував життя інших... Для чого такі цинічні вбивства Ірану? Руками Росії, але вашою, вашою зброєю. Що від цього отримуєте ви?", - додав він.

Зеленський наголосив, що таку підтримку зла з боку Ірану неможливо заперечувати, а це, у свою чергу, ще більша ізоляція від світу, ще більші проблеми.

"Для Росії мета – абсолютно все. Люди Ірану! Росія б'є по всьому, не розбираючи. Артилерією та мінометами, ракетами та дронами – тим, що в неї є, і тим, що від вашого імені Росії дають. Я впевнений, ви повинні бути на іншому боці історії – не зі злом.Люди Ірану могли б жити зовсім по-іншому, якби вас не ставили на один бік з таким злом, як російська агресія. людей Ірану штовхають ще глибше та глибше на темний бік історії", - сказав президент.

Також читайте: Іран продав Росії понад тисячу дронів та іншу зброю. У нас є точна інформація, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23798) Іран (2028) дрони (4688)


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Топ коментарі
+25
по-перше, в ірані його "звернення" просто не побачать бо там заблоковані всі канали крім державних.
По-друге, їм насрати.
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25.05.2023 01:04
+17
Аллах Акбар! Дон....
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25.05.2023 00:45
+16
Шо, тепер будемо шукати мир в очах Алі Хаменея?
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25.05.2023 01:07
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все в Омане?
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25.05.2023 00:43 Відповісти
Аллах Акбар! Дон....
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25.05.2023 00:45 Відповісти
Оу..це реальне обличчя))
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25.05.2023 00:55 Відповісти
суровый дядька, скажи? ))
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25.05.2023 01:04 Відповісти
Вова метает бисер перед свинотою мусульманской **оця персы иранцы понимают когда их аулы города снесут кварталами когда страна покроется кратерами от прилетевших на их землю ракет бомб снарядов..когда в стране наступит голод разруха и они сами повесят е**нутого старикашка Аятолла Хомении чокнутого на вере и садизме.. иранцы последыши Рейха и нацизма и подлежать денацификации и демилитаризации и разделение страны на ряд отдельных государств по национальному признаку Азербайджанцы персы иракцы афганцы таджики курды
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25.05.2023 01:05 Відповісти
кажись перегнув...ще і арабам зарядити про один народ...
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25.05.2023 00:51 Відповісти
іран- це раша арабського світу. Про що можна з ними говорити?
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25.05.2023 05:54 Відповісти
нажаль вони стали рабами свого ЧСВ, вони увіровали, що вони святі... до святош не достукаєшся... це ще одні Вєлікіє
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25.05.2023 00:58 Відповісти
кому собі? Іранці в масі своїй БИДЛО,яке згодне зі станом речей,і не треба тут розганяти про жменьку нетаких,всі вони такі,аналог Афган,доки янки їх тягли з болота "віри" доти й були,а як американців це затрахало все повернулось взад,і не треба тут про те що вони не хотіли.хотіли і робили все щоб талібан захопив владу.
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25.05.2023 01:49 Відповісти
ну не знаю чи такі звернення подіють на їх нарід який по великому рахунку позбавлений права вибору там давно владу захопили релігійні фанатики.
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25.05.2023 00:59 Відповісти
Сполучені Штати констатують, що Іран і Росія "розширюють своє безпрецедентне оборонне партнерство", оскільки Москва посилює зв'язки з Тегераном після того, як потрапила під західні санкції через її агресивну війну проти України.
Tака співпраця допоможе Москві продовжити війну в Україні, а також становитиме загрозу для сусідів Ірану.
Вашингтон не збирається миритися з такою ситуацією та пов'язаними з цим ризиками й оголосить низку заходів у відповідь на посилення військової співпраці Росії з Іраном.
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25.05.2023 01:00 Відповісти
по-перше, в ірані його "звернення" просто не побачать бо там заблоковані всі канали крім державних.
По-друге, їм насрати.
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25.05.2023 01:04 Відповісти
Та хай потішиться "янєлох".... відосікнашєвсьо....
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25.05.2023 03:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OaRZfpD_IzY
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25.05.2023 07:51 Відповісти
Шо, тепер будемо шукати мир в очах Алі Хаменея?
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25.05.2023 01:07 Відповісти
Ти б до кацапів би ще звернувся, ідіот.
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25.05.2023 01:11 Відповісти
Звертався
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25.05.2023 07:06 Відповісти
Так ясно бачу, як персюки притьмом асазнают та швиденько перебираються на другій бік історії. Штовхаються, пики б'ють одне одному, ганчірки з голів здирають...
Кошмар!
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25.05.2023 01:13 Відповісти
Наші сусіди нас і нищать: Грузія, Туреччина, Угорщина, Білорусь.
І Росія агресор.
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25.05.2023 01:21 Відповісти
А де іранці цей запальний відосик повинні побачити?
Невже на Єдиному телемарафоні?

Геополітик хрінов...
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25.05.2023 02:25 Відповісти
Єрмак взагалі то вміє думати, чи ні?
Мало того, що підісрали вдвох з Бакановим Україні перед США в Білгородській області, та ще й такий тупий текст написав Зеленському!
Він, що: вважає режим аятолл в Ірані демократичною формою правління, при якій можна звертатися прямо до народу?
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25.05.2023 02:36 Відповісти
На черзі звернення до оманського народу з посилом: я там був тому і не втік!
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25.05.2023 05:35 Відповісти
Послухайте нормальну людину, іранці і замість ракет і "шахедів" будуйте дороги. Купуйте дорожний бітум і асфальт, вони захистять і нагодують. А ще висаджуйте мільярдні ліси і не зажимайте на смартфони для пенсіонерів.
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25.05.2023 06:31 Відповісти
Восени, як зберуть врожай.
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25.05.2023 07:08 Відповісти
Не скажите ...Гугл помнит все ..Потом увидят ..А вообще смыс этого всего в том что иран угроза мировому сообществу ..
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25.05.2023 06:41 Відповісти
Цей клоунський пітор реально знімає тєлєсєріал під назвою "вечірнє відеозвернення". Похєр на зміст кожної серії, головне - кожен день бути на екрані.
А тепер по суті: у ірані потужна диктатура з тотальною цензурою усього медіапростору. Тому ця серія клоунського сєріалу точно не дійде до пересічних іранців.
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25.05.2023 06:48 Відповісти
Невже Зеленський заговорив перською, а наші хакери зламали іранське телебачення?
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25.05.2023 07:10 Відповісти
А тим часом, Україна постачає комплектуючі до мокшанських підводних човнів, на другому році війни.
Зєля проснися, ти всрався..
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25.05.2023 07:45 Відповісти
Конечно, а Вы не знали? Он же просто полиглот, фарси для него почти родной язык, учитывая , что там ВСЕ новостные ресурсы просто заблокированы,(сам проверял в 2016) получаем очередной видосик не о чем.
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25.05.2023 09:08 Відповісти
їбанько просто не знає, що в ірані не дивляться лайномарафон і його гундоси
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25.05.2023 09:27 Відповісти
Ну і на хуху витрачати час на очевидні майбутні чорні пакетики?
Який сенс взагалі намагатися достукатися до моралі людиноподібних істот, у яких людська мораль в принципі відсутня, бо вони не люди, а лише людиноподібні істоти? Істоти, для яких нормально забити камінням жінку, що не з того кінця платочка вузол пов'язала?
Ой ти ж дурбецало тупе зі своїми відосікамі...
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25.05.2023 09:59 Відповісти
 
 