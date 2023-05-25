Протягом 24 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 9 районів зосередження окупантів, 4 склади, 4 артпідрозділи, 1 станцію РЕБ та 4 важливі цілі, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 24 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному зведенні Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
Протягом цієї доби нашими захисниками знищено 2 ворожі ударні БпЛА типу "Shahed" та 1 розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10".
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 4 важливі цілі противника".
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https://youtu.be/GVFsryVctlg