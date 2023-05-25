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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 24 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 9 районів зосередження окупантів, 4 склади, 4 артпідрозділи, 1 станцію РЕБ та 4 важливі цілі, - Генштаб

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 24 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному зведенні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Протягом цієї доби нашими захисниками знищено 2 ворожі ударні БпЛА типу "Shahed" та 1 розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 4 важливі цілі противника".

Також читайте: Протягом 23 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 18 районів зосередження окупантів, 3 ЗРК, 3 пункти управління, 1 склад та 3 важливі цілі, - Генштаб

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авіація (4119) Генштаб ЗС (6558) артилерія (787)


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уразила...авіація та артилерія...
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25.05.2023 01:55 Відповісти
рашистский танк в упор расхерячил собственную пехоту.....
https://youtu.be/GVFsryVctlg
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25.05.2023 04:33 Відповісти
 
 