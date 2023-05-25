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Канада та Саудівська Аравія відновили повноцінні дипломатичні відносини, заморожені від 2018 року

аравія,саудівська

Саудівська Аравія та Канада домовилися взаємно призначити послів, повернувши свої дипломатичні відносини на найвищий рівень.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на міністерство закордонних справ Канади.

"На тлі того, що було обговорено між прем’єр-міністром Джастіном Трюдо та Його Королівською Високістю принцем Мухаммедом бін Сальманом бін Абдулазізом аль Саудом, кронпринцем та прем’єр-міністром королівства Саудівська Аравія під час саміту Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці у Бангкоці 18 листопада 2022 року, а також з огляду на бажання обох сторін відновити дипломатичні відносини між двома країнами на основі взаємної поваги та спільних інтересів, було вирішено відновити рівень дипломатичних відносин із Саудівською Аравією до їх попереднього рівня", - йдеться у поширеній канадським МЗС заяві.

Зазначається, що новим послом Канади у Саудівській Аравії було призначено кадрового дипломата Жана-Філіпа Лінто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трюдо і Макрон обговорили допомогу Україні в оборонній сфері та повоєнній відбудові

Нагадаємо, що Саудівська Аравія заморозила торгівлю та інвестиції із Канадою та наказала послу Канади покинути країну у серпні 2018 року. Ер-Ріад також відкликав власного посла із Оттави. Це було зроблено на тлі публічної критики Канадою стану дотримання прав людини у Саудівській Аравії, зокрема Твіттер-повідомлення на сторінці канадського МЗС щодо арешту у королівстві відомих правозахисників. Відносини між державами ще більше погіршилися після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у жовтні 2018 року.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія заморозила торгівлю та інвестиції із Канадою та наказала послу Канади покинути країну у серпні 2018 року. Ер-Ріад також відкликав власного посла із Оттави. Це було зроблено на тлі публічної критики Канадою стану дотримання прав людини у Саудівській Аравії, зокрема Твіттер-повідомлення на сторінці канадського МЗС щодо арешту у королівстві відомих правозахисників. Відносини між державами ще більше погіршилися після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у жовтні 2018 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саудівська Аравія оголосила про "активний нейтралітет" у відносинах з Україною та Росією

Автор: 

Канада (2191) Саудівська Аравія (570)


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Топ коментарі
+4
Тому що така новина була.
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25.05.2023 05:50
+2
недолугий учню .. може такому навчити що жоден мужик не навчить... наприклад як виносити мозги
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25.05.2023 06:46
+1
Якщо саудівським студентам потрібна була рекомендація від канадської професури для подальшого навчання, то брали лише в чоловіків, від жінок - не дійсні.
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25.05.2023 05:26
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наверное арабы бошки журналюгам не откручивать пообещали...
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25.05.2023 01:47 Відповісти
Цікаво, чому на цензорі немає новини, про те що Вірменія визнає карабах азербацджанскім і планує виходити з одкб? Тепер подивимось кому це невигідно.
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25.05.2023 03:57 Відповісти
Тому що така новина була.
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25.05.2023 05:50 Відповісти
Коли тітанік путіна впевнено іде на дно, Вірменії нічого не залишається, як іти в сторону Заходу. Тому нічого дивного в цьому немає.
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25.05.2023 06:51 Відповісти
"азербацджанскім" - це ж треба таким грамотним бути, щоб в одному слові 4 помилки зробити. 🤦‍♂️
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25.05.2023 06:58 Відповісти
Королівство також відкликало своїх учнів y 2018. З січня по травень 2018 року в канадських університетах і коледжах навчалося 8 310 саудівських студентів, згідно з веб-сайтом Міністерства у справах імміграції, біженців та громадянства Канади.

Стипендіальна програма короля Абдалли покриває витрати на навчання та проживання саудівських студентів в університетах по всьому світу. Очікується, що коли вони закінчать навчання, випускники повернуться до Саудівської Аравії, щоб допомогти заповнити прогалини на ринку праці.
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25.05.2023 04:14 Відповісти
Якщо саудівським студентам потрібна була рекомендація від канадської професури для подальшого навчання, то брали лише в чоловіків, від жінок - не дійсні.
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25.05.2023 05:26 Відповісти
Так вони і на курси мабуть тільки до чоловіків записувались. Бо чому баба навчити може?
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25.05.2023 05:35 Відповісти
недолугий учню .. може такому навчити що жоден мужик не навчить... наприклад як виносити мозги
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25.05.2023 06:46 Відповісти
це в їхній природі. Ведіть себе чемно з розумними, з дурними не майте ніякої справи, навіть сексу. Тим більше - сексу.
Мда, легко давати поради, коли тобі за 60.
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25.05.2023 06:55 Відповісти
розум приходить занадто пізно
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25.05.2023 07:11 Відповісти
Принц ибн Абдулла уже не преступник и убийца?
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25.05.2023 05:08 Відповісти
"Панять і прастіть" - кредо демократії.
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25.05.2023 05:36 Відповісти
відмінено за строком давності. Або розкаявся...
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25.05.2023 06:57 Відповісти
Ні. Яке нам діло до сімейних розборок Саудівскьких суверенів? Ну не поділили вони прибутки від збройного бізнесу покійного папаши Кашогі то шо? Саудівська Аравія, наскільки мені відомо, є абсолютною монархією і голова держави може робити все що завгодно. Наші правила там не працюють.
Ви ж не хочете щоб китайці або ті ж сауди встановлювали нам закони як жити і які права ми можемо або не можемо мати? Тож поважайте суверенні права інших держав.
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25.05.2023 07:11 Відповісти
Те що наші правила там не працюють це не є нормально такі країни, мають бути демократичні чому українці і інші мають терпіти такі дикунські держави ? Має бути введено війська і змушено саудитів стати нормальними людьми
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25.05.2023 09:32 Відповісти
Ну і чим ваша логіка відрізняється від кацапської?
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26.05.2023 03:35 Відповісти
Тим що я проти диктатур а ти хочеш щоб диктаторські країни і далі існували так ,?
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26.05.2023 06:09 Відповісти
Я хочу щоб мені ніхто не вказував як мені жити. І навзаєм, не вважаю можливим вказувати суверенам як правильно свіжувати своїх громадян. Якщо громадянам це не подобається, то це їх право довести свою думку суверену, можливо і через дупу як Каддафі.
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26.05.2023 14:02 Відповісти
А я не хочу щоб в світі існували диктатури, бо вони загроза для інших нормальних держав
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26.05.2023 14:06 Відповісти
А вони не хотять щоб існували ми. Так що тепер, будемо бомбами кидатися?
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26.05.2023 19:09 Відповісти
Кацапів врешті побачили, як найбільших уродів в світі. Ми про це знали завжди, світ сором`язливо закривав очі на срущого на їх стіл п`яного ведмедя. Тепер очі відкрилися настільки, шо побачили партнерів серед суперників.
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25.05.2023 08:03 Відповісти
 
 