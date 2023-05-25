Канада та Саудівська Аравія відновили повноцінні дипломатичні відносини, заморожені від 2018 року

Саудівська Аравія та Канада домовилися взаємно призначити послів, повернувши свої дипломатичні відносини на найвищий рівень.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на міністерство закордонних справ Канади.

"На тлі того, що було обговорено між прем’єр-міністром Джастіном Трюдо та Його Королівською Високістю принцем Мухаммедом бін Сальманом бін Абдулазізом аль Саудом, кронпринцем та прем’єр-міністром королівства Саудівська Аравія під час саміту Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці у Бангкоці 18 листопада 2022 року, а також з огляду на бажання обох сторін відновити дипломатичні відносини між двома країнами на основі взаємної поваги та спільних інтересів, було вирішено відновити рівень дипломатичних відносин із Саудівською Аравією до їх попереднього рівня", - йдеться у поширеній канадським МЗС заяві.

Зазначається, що новим послом Канади у Саудівській Аравії було призначено кадрового дипломата Жана-Філіпа Лінто.

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Нагадаємо, що Саудівська Аравія заморозила торгівлю та інвестиції із Канадою та наказала послу Канади покинути країну у серпні 2018 року. Ер-Ріад також відкликав власного посла із Оттави. Це було зроблено на тлі публічної критики Канадою стану дотримання прав людини у Саудівській Аравії, зокрема Твіттер-повідомлення на сторінці канадського МЗС щодо арешту у королівстві відомих правозахисників. Відносини між державами ще більше погіршилися після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у жовтні 2018 року.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія заморозила торгівлю та інвестиції із Канадою та наказала послу Канади покинути країну у серпні 2018 року. Ер-Ріад також відкликав власного посла із Оттави. Це було зроблено на тлі публічної критики Канадою стану дотримання прав людини у Саудівській Аравії, зокрема Твіттер-повідомлення на сторінці канадського МЗС щодо арешту у королівстві відомих правозахисників. Відносини між державами ще більше погіршилися після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у жовтні 2018 року.

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