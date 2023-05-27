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Кулеба спростував, що спецпосланець Китаю закликав Європу визнати російськими території України: "Ми контролюємо процес, ніхто за спиною робити проти нас нічого не буде"

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію, яка з’явилася в ЗМІ, про те, що китайський посол Лі Хуей у межах свого турне Європою для сприяння "врегулюванню" війни Росії проти України пропонував закликати до негайного припинення вогню, при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій.

Глава українського МЗС зазначив, що після появи цієї інформації він зв’язався зі своїми європейськими колегами зі столиць, куди приїздив Лі Хуей, і жоден з них не підтвердив її, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини про те, щоб визнати за Росією ті території, на яких зараз в Україні РФ перебуває. Закликаю вас зберігати холодний розум, здоровий глузд, не реагувати емоційно на кожну публікацію. Ми контролюємо процес, ніхто за спиною України робити проти нас нічого не буде", – наголосив міністр.

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Він додав, що Україна продовжить вести діалог з Китаєм, але "він вестиметься відповідно до трьох базових принципів": взаємна повага до територіальної цілісності, жодні пропозиції, які передбачають територіальні поступки, Україна розглядати не буде, ніякого замороженого конфлікту.

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів повідомляло, що Лі Хуей закликав до негайного припинення вогню, при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій.

Минулого тижня Лі Хуей відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у межах європейського турне, яке Пекін назвав зусиллями зі сприяння мирним переговорам і політичному врегулюванню.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Лі Хуей (36)


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Топ коментарі
+21
де офіційна заява МЗС України по результатах візиту цього "***"? Про що розмовляли ? Що пропонували ? На чьому зупинились?
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27.05.2023 16:50
+14
Ви вже наконтролювали, хайпонуті дегенерати.
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27.05.2023 17:00
+12
Ой, який же хороший **** і які погані західні змі! Щось подібне перед широкомасштабним вторгненням плело арахаміо!
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27.05.2023 17:04
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та Китай - гівно, забудьте про нього
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27.05.2023 16:48 Відповісти
Но он может дать деньги, которые можно будет украсть.
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27.05.2023 16:57 Відповісти
Кулеба спростував, що китайський посол Лі **** охъел
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27.05.2023 16:50 Відповісти
Значит брешит и Кулеба , как вся жОПа ‼️китаезы называют ВОЙНУ , КРОВАВЫЙ АДСКИЙ ТЕРРОР « украинским конфликтом» , так о , чем вы там с ними сюсюкаетесь и пресмыкаетесь ⁉️Где ваша заява , что это никогда не был внутренний конфликт !
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27.05.2023 18:18 Відповісти
В смысле надо назвать китайсев лживыми обезьянами и объявить Китаю войну?
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27.05.2023 18:22 Відповісти
По твоєму, китайці кажуть правду?
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27.05.2023 18:42 Відповісти
де офіційна заява МЗС України по результатах візиту цього "***"? Про що розмовляли ? Що пропонували ? На чьому зупинились?
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27.05.2023 16:50 Відповісти
Ніхто в Європі не прйняв би овариша **** якби його не прйняв Зеля. Спрашується, а чого його прйняв Зеля ? Зе ж було не з державних меркувань, а особистих.
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27.05.2023 21:27 Відповісти
Той випадок, коли "відбілювання ***" не означає косметичну процедуру. "Це політичне питання." (c) папа Римський
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27.05.2023 16:52 Відповісти
Ви вже наконтролювали, хайпонуті дегенерати.
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27.05.2023 17:00 Відповісти
Ой, який же хороший **** і які погані західні змі! Щось подібне перед широкомасштабним вторгненням плело арахаміо!
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27.05.2023 17:04 Відповісти
Не відмазуй жовтопиких,Кулєба. Це нічого не дасть. Все питання лише в здатності ЗСУ швидко вигнати кацапню хоча би за Мелітополь і до кримського перешийку на першому етапі.
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27.05.2023 17:06 Відповісти
Так хто тоді оте виголосив?
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27.05.2023 17:20 Відповісти
Головне, щоб самі у себе за спиною не нарішали по типу Чонгару.
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27.05.2023 17:37 Відповісти
Цей клоун контролює Китай???!!! Ну-ну...
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27.05.2023 17:38 Відповісти
Слово не воробей, вылетел и не поймаешь.
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27.05.2023 17:38 Відповісти
Схоже десь тишком-нишком вже зляглися зелені сучки з жовтими кобелями.
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27.05.2023 17:47 Відповісти
Віримо Кулебі і єдиному тєлємарафету! Західній пресі - ні-ні! То брехуни і провокатори! Нє?
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27.05.2023 17:49 Відповісти
АРАХЛАМИДИЯ ГНИДОТНАЯ СКАЗАЛО ,что CNN , хуже Скабеихи , ТАК ,
ЧТО ВАШЕЙ МАФИИ ПОВЕРИТЬ - СЕБЯ ОБМАНУТЬ‼️
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27.05.2023 18:21 Відповісти
Це точно не моя персональна мафія! 😁 Це - наша мафія і боротись з нею один я точно не подужаю. 😔 Сподіваюся, мудрий нарід стане ще й відповідальним.
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27.05.2023 19:54 Відповісти
https://youtu.be/XTb-zlDiuYA ...

Брат Подоляка, Владимир Подоляк сотрудник разведки путлерской помойки...
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27.05.2023 18:07 Відповісти
Батько Дерьмака також сотруднік фсб. Може пора того, ліцензію на відстріл цих потвор?
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27.05.2023 18:17 Відповісти
Під час воєнного стану ліцензії не потребується.
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27.05.2023 21:34 Відповісти
Так і інший там на півставки.
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27.05.2023 21:30 Відповісти
Давно пора
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27.05.2023 18:26 Відповісти
Ой не подобається це менi. Я скорiш повiрю що там рiч шла навiть не про визнання територiй, а про банальне скасування намірів щодо контрнаступу. І йшлося про суми з такою кількістю нулів, що вони слинами зійшли.
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27.05.2023 18:46 Відповісти
Брехло. В минулому році в Стамбулі що було ? В тіні кулуарів згідні на все, а як тільки вийдуть на сонце -зразу ж ввижаються ліхтарі на ХРЕЩАТИКУ.
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27.05.2023 19:15 Відповісти
Ми контролюємо процес, ніхто за спиною України робити проти нас нічого не буде", - наголосив міністр. Джерело:
Справа у тому, що за спиною може робитися що завгодно, і робиться. Головне, коли будуть виносити на очі, не прикидатися дурниками, як на стамбульських зустрічах. Та Кулеба - єрмаківський пішачок. Сказали, що делегація лжеукраїнців сформована, директиви одержала, сиди мовчки.
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27.05.2023 19:34 Відповісти
Блазень Кулеба просто не вкурсі.
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27.05.2023 20:46 Відповісти
Якщо Китай не пропонував "мир" в обмін на території, то що Кулеба спростовує? Якщо все так складно то оголосіть Китаю війну, нехай наступають...подивіться на карту. (На всякий випадок - це чорний гумор)
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27.05.2023 21:13 Відповісти
Ці покидьки можут зрадити в будь-який момент. Ми вже бачили як вони це робилив Стамбулі в березні 2022 року.
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27.05.2023 21:23 Відповісти
А що скаже товариш СІ?
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27.05.2023 21:35 Відповісти
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27.05.2023 23:35 Відповісти
Ну дурак дураком!! Так что получается что западные лидеры пиз...т? Так они долбоебы кричали что и вторжения не будет.
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28.05.2023 05:12 Відповісти
 
 