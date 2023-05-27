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Новини Війна
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Внаслідок операції у Бєлгородській області українська розвідка отримала важливу інформацію, - ГУР

бєлгород

Внаслідок операції у Бєлгородській області, куди 22 травня проникли представники "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії", була зібрана важлива для української розвідки інформація.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі проєкту "Новий відлік", передає Цензор.НЕТ.

За словами представника ГУР МО України, нині завданням російських партизанів є звільнення держави від режиму володимира путіна. Андрій Юсов проінформував, що сили опору діють як у прикордонних селах росії, так і в столичному регіоні країни-агресорки.

"Їхнє завдання наразі, якщо ми говоримо про Бєлгородщину, це визволення цих земель від панування режиму путіна, який для мешканців цих територій — представників різних народів, різних національностей — є очевидно режимом внутрішньої окупації. А якщо ми говоримо про низку народів, які мають вищий рівень певної політичної свідомості, то це навіть не внутрішня окупація, це, власне, пряма зовнішня окупація — наприклад, якщо ми говоримо про народи Кавказу або Татарстан", — пояснив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невдала операція російських бомбардувальників на прикордонному пункті Бєлгородської області. ВIДЕО

Представник розвідки попередив, що українцям не варто переоцінювати реакцію кремля на операцію ЛСР та РДК у Бєлгородській області в контексті ситуації на фронті. Однак, з його слів, російське керівництво змушено у відповідь на події в регіоні перегруповувати свої війська. Прорив добровольців через кордон Андрій Юсов назвав безумовним наслідком повномасштабного вторгнення рф на територію України.

"Географічні й політичні назви територій можуть змінюватися. Територія, яка наразі називається "російська федерація" — в неї входять різні історичні землі, які в різні етапи по-різному називались. Тому сьогодні ця назва така, далі — будемо бачити", — підкреслив він.

Представник ГУР МО України проінформував, що внаслідок операції у Бєлгородській області була зібрана цінна для української воєнної розвідки інформація, яка зі зрозумілих причин не буде розголошуватись. Проте частину цих даних, які він коротко схарактеризував як "король голий", отримав увесь світ. Як пояснив Андрій Юсов, йдеться про виснаження силового апарату путіна та вразливість росії до внутрішніх ударів.

Нагадаємо, 22 травня "Російський добровольчий корпус" (РДК) і Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), в яких росіяни воюють за Україну, заявили про звільнення декількох населених пунктів Бєлгородської області РФ від путінської влади. Уже 23 травня російська влада заявила про нібито розгром бійців РДК і ЛСР, яких у Росії називають "диверсантами", і завершення "контртерористичної" операції в Бєлгородській області. ISW повідомив у своєму звіті, що бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" після зіткнення з російськими військами в Бєлгородській області РФ могли відійти ближче до кордону з УкраїноюВ самому "РДК" 23 травня заявили, що їхня техніка лишилася неушкодженою, російське Міноборони поширює брехню про знищення колон техніки "диверсантів" у Брянській області РФ. В українській розвідці підтвердили, що співпрацюють із "Російським добровольчим корпусом", зокрема обмінюються інформацією.

Автор: 

розвідка (3858) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+4
И какая интересная инфа находилась в том селе куда они зашли?
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27.05.2023 17:32
+4
Что граница слабо охраняется, и силовые структуры россии медленно реагируют.
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27.05.2023 17:35
+4
Я думал что они данные какие-то добывали. А это, типа, подтверждение гипотезы.
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27.05.2023 17:37
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интересно, что там сегодня Новая Таволжанка? https://twitter.com/i/status/1662138996355391488 Вчера там было тривожна.
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27.05.2023 17:32 Відповісти
И какая интересная инфа находилась в том селе куда они зашли?
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27.05.2023 17:32 Відповісти
Что граница слабо охраняется, и силовые структуры россии медленно реагируют.
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27.05.2023 17:35 Відповісти
Я думал что они данные какие-то добывали. А это, типа, подтверждение гипотезы.
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27.05.2023 17:37 Відповісти
Инфа, хотя бы, в том, что рассиссия - проходной двор: заходи, кто хошь и бери что хошь. Закрываться надо!...
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27.05.2023 17:39 Відповісти
Инфа о том, что нельзя использовать технику от США - может вылезти боком.
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27.05.2023 17:46 Відповісти
Лучше всего если это вылезет боком людям, которые дают эту технику вместо армии спецуре.
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27.05.2023 17:50 Відповісти
Мало того що король голий, так ще і не "настоящий"!!!!
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27.05.2023 18:13 Відповісти
Залужный мало и очень мало выступает - занят делом. Разведка наша с утра до вечера чешет языками, посменно. Один сидит на маникюре, другой интервью дает. Потом другой возвращается из барбер-шопа на ТВ.
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27.05.2023 19:01 Відповісти
Пока рано говорить о успехе этого действия. В реале никто не присоединился к ним там. Может и не ставилась такая задача. Но было бы логично некую поддержку местных получить---в любой форме. Не для стёба---никто консервацией не угостил, рюмку не поднёс, не показал удобную дорогу. Никто. Там таких нет уже. Это надо учесть. Зашуганые жизнью убогой, подбитые водярой утырки. И это в области где не мало сел с украинской историей. Заметно по говору, по садам, по земельным участкам итд. А риска много. Бульбашей бы проверить так.
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27.05.2023 19:39 Відповісти
ну таке, аби ляпнуть.

що насправді важливе так це те що і путін і наші прекрасно розуміють чому такі рейди важливі - бо якщо московити зачепляться за територію росії і будуть утримувати пляцдарм то ті московити матимуть повне право звернутися до байдена за допомогою як півтора року звернулися ми і їм дадуть так само гаймарси, сау, танки, пзрк та зрк.

і тоді хана росії і росіянам - московити і московія їх переможуть.
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27.05.2023 19:53 Відповісти
А США начали расследование о применении ИХ техники на территории России ... , н и т. д. ...
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27.05.2023 21:09 Відповісти
 
 