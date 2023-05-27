Поки в Росії при владі нинішній режим, ніхто не в безпеці, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Росія продовжує становити загрозу для всього світу, поки у владі в країни перебуває нинішній режим.
Про це він сказав під час щорічного Вільнюського російського форуму, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Загроза, що походить від Росії за кремлівського режиму, зберігається, поки цей режим при владі, ніхто в Європі і світі не може почуватися в безпеці", – зазначив глава литовського МЗС.
За його словами, у нинішній ситуації важливо продовжувати всебічно допомагати Україні.
"Однак при цьому ми хочемо бачити активну опозицію Володимиру Путіну не тільки за кордоном, а й у самій Росії, яка не тільки хоче, а й прагне змін у російській політичній системі. Тільки так може з'явитися реальна альтернатива путінському режиму, чого ми не бачимо зараз", – додав Ландсбергіс.
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і кривавий ублюдок , якого потрібно просто знищити фізично,
поки він не знищив нас 😠
У садовника из Англии спросили, что нужно сделать для того, чтобы вырастить на лужайке английский газон.
- Все очень просто, - ответил садовник. - Посейте траву, и когда она подрастет, нужно подстричь ее. Потом она еще раз подрастет, еще раз подстричь, подрастет еще, подстричь, и так триста лет.
После Ху#ла-1 будут Ху#лы №№ 2-3-4-5, и так до бесконечности. Всех не переждём.