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Поки в Росії при владі нинішній режим, ніхто не в безпеці, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

габріелюс,ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Росія продовжує становити загрозу для всього світу, поки у владі в країни перебуває нинішній режим.

Про це він сказав під час щорічного Вільнюського російського форуму, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Загроза, що походить від Росії за кремлівського режиму, зберігається, поки цей режим при владі, ніхто в Європі і світі не може почуватися в безпеці", – зазначив глава литовського МЗС.

За його словами, у нинішній ситуації важливо продовжувати всебічно допомагати Україні.

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"Однак при цьому ми хочемо бачити активну опозицію Володимиру Путіну не тільки за кордоном, а й у самій Росії, яка не тільки хоче, а й прагне змін у російській політичній системі. Тільки так може з'явитися реальна альтернатива путінському режиму, чого ми не бачимо зараз", – додав Ландсбергіс.

Автор: 

Литва (2392) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Поки Росія в принципі існує вона є загрозою.
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27.05.2023 18:37 Відповісти
При владі раші знаходиться психічно- хворий покидьок
і кривавий ублюдок , якого потрібно просто знищити фізично,
поки він не знищив нас 😠
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27.05.2023 18:41 Відповісти
З абсолютно будь-якою владою у рашці буде те саме
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27.05.2023 18:44 Відповісти
На рабссее невозможна оппозиция априори.
У садовника из Англии спросили, что нужно сделать для того, чтобы вырастить на лужайке английский газон.
- Все очень просто, - ответил садовник. - Посейте траву, и когда она подрастет, нужно подстричь ее. Потом она еще раз подрастет, еще раз подстричь, подрастет еще, подстричь, и так триста лет.
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27.05.2023 18:45 Відповісти
Все 100 млн. опарышей парашного биомусора должны быть поголовно уничтожены.
После Ху#ла-1 будут Ху#лы №№ 2-3-4-5, и так до бесконечности. Всех не переждём.
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27.05.2023 18:48 Відповісти
Гарний син гарного батька і гарний онук гарного діда! Пам'ятаю, як напередодні 1990р. "совєтські" говорили литовцям, що, мовляв, ви ж бідні, як будете жити без Союзу? Сподобалась відповідь литовського телеведучого: ми хочемо самі побачити, наскільки ми бідні і наскільки багаті.
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27.05.2023 18:59 Відповісти
Так іншого *уйла до влади приведуть. Поки існує мордор в такому як зараз форматі -буде загроза!
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27.05.2023 19:26 Відповісти
Поки існує москальщина - усі в небезпеці.
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27.05.2023 19:46 Відповісти
 
 