Поки в Росії при владі нинішній режим, ніхто не в безпеці, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Росія продовжує становити загрозу для всього світу, поки у владі в країни перебуває нинішній режим.

Про це він сказав під час щорічного Вільнюського російського форуму, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Загроза, що походить від Росії за кремлівського режиму, зберігається, поки цей режим при владі, ніхто в Європі і світі не може почуватися в безпеці", – зазначив глава литовського МЗС.

За його словами, у нинішній ситуації важливо продовжувати всебічно допомагати Україні.

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"Однак при цьому ми хочемо бачити активну опозицію Володимиру Путіну не тільки за кордоном, а й у самій Росії, яка не тільки хоче, а й прагне змін у російській політичній системі. Тільки так може з'явитися реальна альтернатива путінському режиму, чого ми не бачимо зараз", – додав Ландсбергіс.