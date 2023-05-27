Росіяни 27 травня завдали ще чотири удари по прикордонню Чернігівщини, - ОК "Північ"

Російські війська станом на 20:00 27 травня ще чотири рази обстріляли прикордонні райони Чернігівської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це оперативне командування "Північ" повідомляє у Телеграмі.

Зокрема, з 08:40 до 08:55 зафіксовано 4 удари, ймовірно, з 120-міліметрового міномета, в районі населеного пункту Тимоновичі.

З 09:27 до 09:50 зафіксовано 13 ударів, ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Залізний Міст. Внаслідок обстрілу відбулося загорання господарських будівель. Пожежу локалізували рятувальники ДСНС.

З 09:30 до 09:47 зафіксовано 18 ударів, ймовірно, з 120-міліметрового міномета, в районі населеного пункту Миколаївка.

Крім того, з 12:50 до 13:10 зафіксовано 6 ударів, ймовірно, з САУ, по населеному пункту Чайкине. "Під час обстрілу було пошкоджено сінник, трактор та легковий автомобіль. Поранень дістала дівчина-підліток, якій надали першу медичну допомогу та направили для подальшого обстеження в найближчий лікувальний заклад", - сказано в повідомленні.

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