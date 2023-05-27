УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10607 відвідувачів онлайн
Новини
2 702 37

Нам потрібна підтримка Африки на міжнародній арені, - Кулеба про дипломатичне турне континентом

кулеба

Дипломатичні відносини з Африкою можуть надати Україні нові можливості.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібна підтримка Африки на міжнародній арені. По-друге, Африка - це економічні можливості. Ми хочемо, щоб більше українських компаній експортували свою продукцію в Африку. Заробляли гроші. І відповідно повертали їх в Україну та створювали робочі місця. Тут є дійсно великі можливості... І третє - це розвиток міжлюдських контактів. Ми працюємо над тим, щоб після війни в Україні стало більше африканських студентів", - пояснив Кулеба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кулеба закликав Мозамбік долучитися до української формули миру. ФОТО

Він зазначив, що так люди повертатимуться назад до своїх країн та ставатимуть "адвокатами України", і це буде "наша м'яка сила".

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України відвідує країни Африки для просування Формули миру Президента Володимира Зеленського та відкриття нових перспектив для країни.

Автор: 

Африка (306) дипломатія (711) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
просить промощи у нищеты,которая даже спасибо за наше зерно не сказала?
показати весь коментар
27.05.2023 21:50
+10
Дурне поїхало в турне.
показати весь коментар
27.05.2023 21:55
+9
показати весь коментар
27.05.2023 21:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.05.2023 21:50 Відповісти
показати весь коментар
27.05.2023 22:51 Відповісти
просить промощи у нищеты,которая даже спасибо за наше зерно не сказала?
показати весь коментар
27.05.2023 21:50 Відповісти
Треба:
ранком - підтримка,
на вечерю - хліб 🍞
показати весь коментар
27.05.2023 22:14 Відповісти
Дурне поїхало в турне.
показати весь коментар
27.05.2023 21:55 Відповісти
Взяли иого в шори -- які бджола сам бідося по Африці прошвирнувся -- вихлоп дупель пусто .
показати весь коментар
27.05.2023 22:00 Відповісти
Це сильно...перемога!А шо?Египет,ЮАР....нормально.МЗС робити шось треба.Але чи вийде шось?Африка кацапська..плюс китайська тема на тепер,вони эвропу)))там посувають.....Шо ви там пан Кулеба зловите?Нуль...два ноля!))Ресурс не туди....
показати весь коментар
27.05.2023 22:03 Відповісти
африці б самій зі своїми проблемами впоратися... найбільш корумровані країни після зеландіїї зебоба
показати весь коментар
27.05.2023 22:05 Відповісти
всегда, почемуто вспоминаю молодость, сервера по кс 1.6. ****, blyt`, *****
показати весь коментар
27.05.2023 22:07 Відповісти
хламідії подобається Китай. кулебі потрібна Африка. А українцям потрібна підтримка цивілізованого світу.
показати весь коментар
27.05.2023 22:10 Відповісти
Ага, більше туди продавати щоб більше грошей повертати в Україну. Хм, а за зерно що зараз із зусиллями відправляємо в Африку багато грошей надійшло в Україну? І скільки пішло по офшорах?!!
показати весь коментар
27.05.2023 22:12 Відповісти
бубочка йде по стопам зал#пенфюра х#йла. наступна зупинка - Антарктида, може пiнгвiни "пiдтримають".
показати весь коментар
27.05.2023 22:13 Відповісти
Ех, нам би ще ескімосів та евенків, уйгурів та чукчів залучити до цієї справи, та і пінгвінів підключити з білими ведмедями, кенгуру з антилопами, Ось це би було ШАПІТО!
показати весь коментар
27.05.2023 22:13 Відповісти
Єрмак сказало: "надо", МЗС атвєтіл: "єсть"! Майже уся Африка промоскальська чи прокитайська і, схоже, тепер Україну вирішили "нагинати" на домовленості з москалями через мутнякові "зерново-аміачні" багатомільярдні схеми, в яких стирчать москальські вуха та бізнес-інтереси ОПи. Москальсько-африканський "схєматоз" у виконанні Кулєби, під режисурою "андрєя барісича", за повного одабрямса "владімірссанича"... Оманська справа живе й перемагає ...
показати весь коментар
27.05.2023 22:15 Відповісти
Нам, звичайно, дуже потрібні африканські студенти.
Для утримування цілого поголів'я псевдонауковців на псевдокафедрах у сотнях нікому не потрібних вузах ...
показати весь коментар
27.05.2023 22:16 Відповісти
А може достатньо каїнових виродків у вигляді касапів??
показати весь коментар
27.05.2023 22:23 Відповісти
Кулеба отмазывает китайцев......
все идет по плану кремлядей.....
https://twitter.com/i/status/1662526075463782401
показати весь коментар
27.05.2023 22:24 Відповісти
калян каклета кусає собі масли. не таїланд, ну а все ж. такий кусок роботи з під жопи як у кім поцупив якийсь бєзродний кулєба )
показати весь коментар
27.05.2023 22:26 Відповісти
Зермак провів йому інструктаж і відправив його подалі, щоб під ногами не плутався, не заважав йому і мзс-ними справами займатися так, як цей фсб-шник знає.
показати весь коментар
27.05.2023 22:36 Відповісти
Щоб не заважав послів-сексологинь призначати….
показати весь коментар
27.05.2023 23:04 Відповісти
А *****???
показати весь коментар
27.05.2023 23:01 Відповісти
Щось я все більше і більше розчаровуюсь цім міністром. Авторитету в нього у світі взагалі не має. Всю роботу за нього Зеля робить.Кадровими питаннями в міністерстві керує Єрмак. Дипломати не знають що їм робити. Послів набирають з числа коханок та коханців. Що займатися немає чим га кулєба?
показати весь коментар
27.05.2023 23:03 Відповісти
Поїде з Габоном угоду підписувати «Про нерозміщення стратегічної наступальної зброї в космосі».
показати весь коментар
27.05.2023 23:07 Відповісти
Їбанутий.З сумної коняки всі реготали.Порегочимо тепер з цього ... одні матюки.
показати весь коментар
27.05.2023 23:08 Відповісти
Муки захотят, сами прибегут--- закинув копья, стрелы, луки, и за одно дубинки из бамбука! А если не дадим, придется жрать очередного Кука!
показати весь коментар
27.05.2023 23:13 Відповісти
Молодець Кулеба.
показати весь коментар
27.05.2023 23:17 Відповісти
А хто годує Африку.? Мавпи ******* цяцьки.
показати весь коментар
27.05.2023 23:18 Відповісти
Він до сих пір в тих клоунських кросівках на дип.зустрічі ходе? Йому ще такий рюкзак , як у його дебілкуватого підлеглого пристайки і буде вилита циганська мерзота яка їзде по всьому світі щоб приймати зі всіх сторін як німецька порноакторка. Те на що заслуговують дегенерати за свій вибір 19-го року.
показати весь коментар
27.05.2023 23:18 Відповісти
Що верзе той сутенер в кріслі міністра?
Які ще економічні можливості? Привезе африканців мотиками обробляти український чорнозем? Хоча б одна копійка з у тридорого перепроданого в Африці, Сирії, Ірані українського зерна повернулася в Україну? Нехай спочатку відкриє свої офшори і покаже в декларації награбоване непосильною працею і лише тоді кормить суспільство своїми байками.
показати весь коментар
27.05.2023 23:30 Відповісти
Нам потрібна підтримка Африки на міжнародній арені, - Кулеба про дипломатичне турне континентом Джерело:
Кулебі в голову напекло.
Африка завжди була пріоритетом для москви, для чого вона туди і вкладала міліарди доларів, українських грошей також. Після цього сподіватися на підтримку Африкою України дурна ідея.
показати весь коментар
27.05.2023 23:46 Відповісти
"ну так умных к умным, а нас к тебе.."(с)
показати весь коментар
28.05.2023 02:15 Відповісти
Женька Пригожин теж націлився в Африку. Може, зустрінуться з Зермаком ?
показати весь коментар
28.05.2023 00:08 Відповісти
І геній нічєгонєдєливанія Кулєба перевербує Африку просто так за один день по декілька країн. Не те, що Кацапія вливаючи десятиліттями туди бабки, техніку, військову підтримку, і ідеологію протистояння демократії та Західній цивілізації. Шапіто наше усьо!
показати весь коментар
28.05.2023 00:13 Відповісти
Підтримка потрібна штаням міністра. І це важливіше аніж підтимка прокитайської і прокацапської Ахрики.
показати весь коментар
28.05.2023 00:52 Відповісти
Ми повинні там бути, як якась альтернатива Москві. Завжди будуть сили опозиційні чинній владі, яка працює на Москву, а перевороти там це як чаю випити. Так що навіть якщо ми там будемо присутні без грошей, це все одно може щось дати.
показати весь коментар
28.05.2023 03:54 Відповісти
Сиятельству зеленого королевства шашлыков уже мало......, Африку ему подавай.........
А там 73% лохов нет, дороги им не впаришь....
Там и стрелу в опу могут запустить!
показати весь коментар
28.05.2023 07:05 Відповісти
нам нужно перестать воровать и грабить свою страну
показати весь коментар
28.05.2023 07:23 Відповісти
 
 