Нам потрібна підтримка Африки на міжнародній арені, - Кулеба про дипломатичне турне континентом
Дипломатичні відносини з Африкою можуть надати Україні нові можливості.
Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Нам потрібна підтримка Африки на міжнародній арені. По-друге, Африка - це економічні можливості. Ми хочемо, щоб більше українських компаній експортували свою продукцію в Африку. Заробляли гроші. І відповідно повертали їх в Україну та створювали робочі місця. Тут є дійсно великі можливості... І третє - це розвиток міжлюдських контактів. Ми працюємо над тим, щоб після війни в Україні стало більше африканських студентів", - пояснив Кулеба.
Він зазначив, що так люди повертатимуться назад до своїх країн та ставатимуть "адвокатами України", і це буде "наша м'яка сила".
Як повідомлялося, міністр закордонних справ України відвідує країни Африки для просування Формули миру Президента Володимира Зеленського та відкриття нових перспектив для країни.
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ранком - підтримка,
на вечерю - хліб 🍞
Для утримування цілого поголів'я псевдонауковців на псевдокафедрах у сотнях нікому не потрібних вузах ...
все идет по плану кремлядей.....
https://twitter.com/i/status/1662526075463782401
Які ще економічні можливості? Привезе африканців мотиками обробляти український чорнозем? Хоча б одна копійка з у тридорого перепроданого в Африці, Сирії, Ірані українського зерна повернулася в Україну? Нехай спочатку відкриє свої офшори і покаже в декларації награбоване непосильною працею і лише тоді кормить суспільство своїми байками.
Кулебі в голову напекло.
Африка завжди була пріоритетом для москви, для чого вона туди і вкладала міліарди доларів, українських грошей також. Після цього сподіватися на підтримку Африкою України дурна ідея.
А там 73% лохов нет, дороги им не впаришь....
Там и стрелу в опу могут запустить!