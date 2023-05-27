Нам потрібна підтримка Африки на міжнародній арені, - Кулеба про дипломатичне турне континентом

Дипломатичні відносини з Африкою можуть надати Україні нові можливості.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібна підтримка Африки на міжнародній арені. По-друге, Африка - це економічні можливості. Ми хочемо, щоб більше українських компаній експортували свою продукцію в Африку. Заробляли гроші. І відповідно повертали їх в Україну та створювали робочі місця. Тут є дійсно великі можливості... І третє - це розвиток міжлюдських контактів. Ми працюємо над тим, щоб після війни в Україні стало більше африканських студентів", - пояснив Кулеба.

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Він зазначив, що так люди повертатимуться назад до своїх країн та ставатимуть "адвокатами України", і це буде "наша м'яка сила".

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України відвідує країни Африки для просування Формули миру Президента Володимира Зеленського та відкриття нових перспектив для країни.