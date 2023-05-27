Російські окупанти в Луганську переобладнують під свої потреби лікарні та вивозять до РФ дітей, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо поведінки російських військ в окупованому Луганську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

У пвідомленні зазначається: "У тимчасово окупованому Луганську російські окупанти продовжують переобладнувати місцеві медичні заклади під свої потреби. Нещодавно, до Залізничної лікарні, де лікують поранених загарбників, додатково було завезено ліжка та обладнання. Крім того, у тому ж Луганську, окупанти передали пологовий будинок №2 у розпорядження ПВК "вагнер".

Російські загарбники цинічно продовжують здійснювати незаконне вивезення дітей із тимчасово захоплених територій Луганської області. У окремих населених пунктах Щастинського району, окупанти анонсували так званий відпочинок для школярів у літніх таборах на території російської федерації".

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