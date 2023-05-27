УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10480 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 912 12

Російські окупанти в Луганську переобладнують під свої потреби лікарні та вивозять до РФ дітей, - Генштаб

луганськ

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо поведінки російських військ в окупованому Луганську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

У пвідомленні зазначається: "У тимчасово окупованому Луганську російські окупанти продовжують переобладнувати місцеві медичні заклади під свої потреби. Нещодавно, до Залізничної лікарні, де лікують поранених загарбників, додатково було завезено ліжка та обладнання. Крім того, у тому ж Луганську, окупанти передали пологовий будинок №2 у розпорядження ПВК "вагнер".

Російські загарбники цинічно продовжують здійснювати незаконне вивезення дітей із тимчасово захоплених територій Луганської області. У окремих населених пунктах Щастинського району, окупанти анонсували так званий відпочинок для школярів у літніх таборах на території російської федерації".

Також дивіться: Вибух у центрі Луганська: поранено так званого в.о. "МВД ЛНР" Корнета. ВIДЕО

Автор: 

лікарня (1359) Генштаб ЗС (6537) діти (5055) Луганськ (576)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
показати весь коментар
27.05.2023 22:52
+2
Напоминают каких-то пришельцев, если честно... похитители тел, был такой фильм ужасов...
показати весь коментар
27.05.2023 23:13
+1
А хіба від лишньохромосомної істоти можна чекати на щось інше??
показати весь коментар
27.05.2023 22:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А хіба від лишньохромосомної істоти можна чекати на щось інше??
показати весь коментар
27.05.2023 22:48 Відповісти
показати весь коментар
27.05.2023 22:52 Відповісти
А що тут нового? Так робили й ординці, послідовниками яких є ординська моськовія.
показати весь коментар
27.05.2023 23:00 Відповісти
Оманські домовленості - Південь України + вивіз дітей як майбутніх громадян Кацапії.
показати весь коментар
27.05.2023 23:02 Відповісти
Напоминают каких-то пришельцев, если честно... похитители тел, был такой фильм ужасов...
показати весь коментар
27.05.2023 23:13 Відповісти
За ночь над Киевом ПВО сбила более 40 вражеских беспилотников - КГВА
показати весь коментар
28.05.2023 07:03 Відповісти
Рекордна кількість запущених «шахедів»: Сили оборони вночі знищили 52 з 54
показати весь коментар
28.05.2023 08:03 Відповісти
96%
показати весь коментар
28.05.2023 08:10 Відповісти
Говорят Лукашенка сдох на Москве
показати весь коментар
28.05.2023 08:05 Відповісти
у него был с путиным жесткий сэкс
показати весь коментар
28.05.2023 08:11 Відповісти
Ответим россиянам своими дронами! Иранцы могут сделать, а мы-то ух!!! А нету их, элитка Украины позаботилась. Нет государственных заводов. Будем на народные дроны и прочие модельки собирать всем народом.
показати весь коментар
28.05.2023 08:15 Відповісти
Пологові будинки,в депресивних містах лугандону,почали віддавати окупантам ще в 2014 році.Дітей вивозять за згодою батьків.Може досить робити з "ждунів" страждальців за Україну?І так дев'ятий рік,за рахунок українських пенсіонерів та робітників, допомогаємо рашистським окупантам утримувати ОРДЛО.Задовбали ці "терпіли" при владі.
показати весь коментар
28.05.2023 09:25 Відповісти
 
 