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Протягом 27 травня росіяни 18 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 88 вибухів, - ОВА

сумщина

Протягом суботи, 27 травня, російські війська вчинили 18 обстрілів прикордонних громад Сумської області – загалом зафіксовано 88 вибухів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сумська ОВА повідомляє у телеграмі.

"Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів. Зафіксовано 88 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська громади", - ідеться в повідомленні.

По території Великописарівської громади ворог випустив з гелікоптера шість ракет та дві міни з міномета.

Юнаківську громаду росіяни обстріляли із САУ (три вибухи), тут також зафіксовано мінометний обстріл (12 "прильотів").

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По Миропільській громаді агресор бив з мінометів (11 вибухів).

Хотінська громада зазнала мінометного обстрілу (чотири вибухи). Також ворог запустив НУРС із гелікоптера.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів і артилерії (12 і 10 вибухів відповідно), окрім того, здійснили 15 пострілів з АГС.

У Краснопільській громаді зафіксовано п’ять "прильотів" з міномета. За попередніми даними ОВА, без жертв та руйнувань.

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Автор: 

обстріл (28357) Сумська область (3635)


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