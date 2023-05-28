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Протягом 27 травня росіяни завдали 10 авіаударів та здійснили 30 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

обстріл

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів росіян по Україні по території України протягом 27 травня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

У вечірньому зверненні зазначається: "Загалом протягом доби противник завдав 10 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою".

Також читайте: Авіація та артилерія ЗСУ протягом 26 травня уразили 10 районів зосередження окупантів, 3 пункти управління, 1 склад, 1 засіб ППО та 1 важливу ціль, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6537) обстріл (28357)


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