Губернатор Бєлгородської області Росії Гладков заявив, що потрапив під обстріл

У Бєлгородській області (РФ) у місті Шебекіно пролунали вибухи у суботу, 27 травня. Губернатор регіону В’ячеслав Гладков заявив, що населеним пунктом вівся вогонь, і сам він теж потрапив під обстріл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сам написав у телеграмі.

За словами губернатора, сьогодні стало для округу "найважчим", а Шебекіно потрапляло під обстріл 5 разів. В результаті є один загиблий та троє поранених.

"Потрапити до Шебекіно сам зміг лише з другого разу. Перший раз, в'їхавши до міста, потрапили під обстріл. Навіть не зміг вийти з машини. Снаряди розривалися на сусідній вулиці", - написав чиновник.

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Також, за словами Гладкова, було проведено "велику роботу" з силовими структурами.

"Зміни вже є. Наскільки вони мають довгостроковий характер, покаже час", – додає він.

Також губернатор розповів, що у Шебекіному були пошкодження в 11 будинках, 2 великих підприємствах, 3 комерційних об'єктах та 12 авто.

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