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Губернатор Бєлгородської області Росії Гладков заявив, що потрапив під обстріл

гладков

У Бєлгородській області (РФ) у місті Шебекіно пролунали вибухи у суботу, 27 травня. Губернатор регіону В’ячеслав Гладков заявив, що населеним пунктом вівся вогонь, і сам він теж потрапив під обстріл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сам написав у телеграмі. 

За словами губернатора, сьогодні стало для округу "найважчим", а Шебекіно потрапляло під обстріл 5 разів. В результаті є один загиблий та троє поранених.

"Потрапити до Шебекіно сам зміг лише з другого разу. Перший раз, в'їхавши до міста, потрапили під обстріл. Навіть не зміг вийти з машини. Снаряди розривалися на сусідній вулиці", - написав чиновник.

Також читайте: Внаслідок операції у Бєлгородській області українська розвідка отримала важливу інформацію, - ГУР

Також, за словами Гладкова, було проведено "велику роботу" з силовими структурами.

"Зміни вже є. Наскільки вони мають довгостроковий характер, покаже час", – додає він.

Також губернатор розповів, що у Шебекіному були пошкодження в 11 будинках, 2 великих підприємствах, 3 комерційних об'єктах та 12 авто.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невдала операція російських бомбардувальників на прикордонному пункті Бєлгородської області. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28357) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+20
Давай вже референдум проводь , а не піаришся,телепень кацапський.
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28.05.2023 00:34
+14
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28.05.2023 03:17
+10
І чого ти скиглиш ?

Дзвони у ваше міністєрство нападєнія і питай, чому воно стріляє по тому Шебекіну ?
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28.05.2023 00:52
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славик, это алаверды. Привыкайте.
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28.05.2023 00:33 Відповісти
Нажаль, ні. Алаверди це коли отвєтка з перебором. А наразі маємо - вони нам 100 вибухів, а ми назад пару.
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28.05.2023 00:39 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1662183660269781012 так это только начало
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28.05.2023 01:03 Відповісти
Не в тему про збройні відповіді але тазіки на дворі у жіночки замість горшків для квітів це круто.
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28.05.2023 01:22 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1662458040187068418 у Білогородській області не скучно
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28.05.2023 02:14 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1662457347350904835 и сегодня в Шебекино день тоже не будет томным, как и вчера
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28.05.2023 02:19 Відповісти
Што там, што там ....
"Атветка" ат "хахлов"!!!
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28.05.2023 04:45 Відповісти
Судячи з характеру освітленості - на Білгородщині - світанок "С добрым утром, "соседушки"!!!"
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28.05.2023 04:41 Відповісти
Все простіше - так садять у Росії (і не тільки в Росії) теплолюбиві квітки та овочі Щоб коренева система отримувала більше тепла Особливо при високому рівні грунтових вод - додатковий дренаж Тазики діряві Частіше використовуються старі автомобільні шини або дерев"яні ящики Вони кдадуться на грунт і засипаються всередині сумішшю землі з перегноєм
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28.05.2023 04:38 Відповісти
А ми вже другий рік так! І набагато з гіршими наслідками!
- Ванька! А пашли хахлам ***** дадим!
- Пашли! А - за что?
- А проста так!
- А если ани нам дадут?
- А нам-то за что?!
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28.05.2023 04:32 Відповісти
Давай вже референдум проводь , а не піаришся,телепень кацапський.
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28.05.2023 00:34 Відповісти
Йому осколок потрапив у голову, а він і не помітив.
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28.05.2023 09:40 Відповісти
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28.05.2023 12:15 Відповісти
Він усе зрозумів і більше питань до МО раші та шойги не має.
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28.05.2023 00:35 Відповісти
Чьот тревожно както...
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28.05.2023 00:36 Відповісти
Ох і розгулявся кремлівський , кривавий шибздик по Белгороду 🙁
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28.05.2023 00:36 Відповісти
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28.05.2023 00:37 Відповісти
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28.05.2023 12:16 Відповісти
Под обстрел золотым дождем?
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28.05.2023 00:46 Відповісти
врався?
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28.05.2023 00:47 Відповісти
Подобвсрався
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28.05.2023 13:30 Відповісти
"Где вы были когда 8 лет бомбили Белгород???"
Эта область кста в Рашке до войны считалась блатной и успешной в регионе ..пора это исправить
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28.05.2023 00:47 Відповісти
шкода що це москальське падло не накрило, от би в БНР
пиріжків би нажерлися та на гармошкє з балалайками награлися...
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28.05.2023 00:51 Відповісти
І чого ти скиглиш ?

Дзвони у ваше міністєрство нападєнія і питай, чому воно стріляє по тому Шебекіну ?
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28.05.2023 00:52 Відповісти
Анекдот от Гладкова :" Я люблю Білгородське ППО".
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28.05.2023 00:56 Відповісти
А що з їбалом у губернатора?
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28.05.2023 00:56 Відповісти
Долго ещё этот московский гауляйтер будет находится на территории БНР?
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28.05.2023 01:31 Відповісти
а шо ж такоє, вродє "Всьо ідьот по плану" (с) 🤔
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28.05.2023 01:37 Відповісти
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28.05.2023 03:17 Відповісти
Ну что, после этого и медальку за храбрость не грех себе подвесить.
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28.05.2023 03:54 Відповісти
Теперь учасник боевых действий.Можно требовать,простите, просить на коленях,прибавку у пуйла...
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28.05.2023 06:00 Відповісти
А что подъезд дома рухнул? Нет. Ну так ничего еще не обстреливали.
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28.05.2023 06:44 Відповісти
Что там было, как ты спасся?- Каждый лез и приставал.
Но губернатор только трясся и чинарики стрелял. ( В. Высоцкий )
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28.05.2023 08:39 Відповісти
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28.05.2023 09:10 Відповісти
радуйся свинособака УКРАИНСКИМ НЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.05.2023 11:16 Відповісти
Учись у украинцев, чучело, украинцы с первого раза попадают
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28.05.2023 12:24 Відповісти
Ну яйця йому ж не відстрелили? Значить, все нормально.
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28.05.2023 16:24 Відповісти
 
 