Губернатор Бєлгородської області Росії Гладков заявив, що потрапив під обстріл
У Бєлгородській області (РФ) у місті Шебекіно пролунали вибухи у суботу, 27 травня. Губернатор регіону В’ячеслав Гладков заявив, що населеним пунктом вівся вогонь, і сам він теж потрапив під обстріл.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сам написав у телеграмі.
За словами губернатора, сьогодні стало для округу "найважчим", а Шебекіно потрапляло під обстріл 5 разів. В результаті є один загиблий та троє поранених.
"Потрапити до Шебекіно сам зміг лише з другого разу. Перший раз, в'їхавши до міста, потрапили під обстріл. Навіть не зміг вийти з машини. Снаряди розривалися на сусідній вулиці", - написав чиновник.
Також, за словами Гладкова, було проведено "велику роботу" з силовими структурами.
"Зміни вже є. Наскільки вони мають довгостроковий характер, покаже час", – додає він.
Також губернатор розповів, що у Шебекіному були пошкодження в 11 будинках, 2 великих підприємствах, 3 комерційних об'єктах та 12 авто.
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"Атветка" ат "хахлов"!!!
- Ванька! А пашли хахлам ***** дадим!
- Пашли! А - за что?
- А проста так!
- А если ани нам дадут?
- А нам-то за что?!
Эта область кста в Рашке до войны считалась блатной и успешной в регионе ..пора это исправить
пиріжків би нажерлися та на гармошкє з балалайками награлися...
Дзвони у ваше міністєрство нападєнія і питай, чому воно стріляє по тому Шебекіну ?
Но губернатор только трясся и чинарики стрелял. ( В. Высоцкий )