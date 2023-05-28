УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10401 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 221 3

Авіація та артилерія ЗСУ протягом 27 травня уразили 5 районів зосередження окупантів, 3 ЗРК, 2 пункти управління, 2 склади, - Генштаб

артилерія

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 27 травня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

У вечірньому зведенні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 - по зенітно-ракетних комплексах".

Наші воїни протягом доби знищили 3 ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та ще один важливий військовий об'єкт противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По території країни протягом 26 травня була завдано 18 ракетних та 60 авіаційних ударів, ворог здійснив 34 обстріли з РСЗВ, - Генштаб

Автор: 

авіація (4116) Генштаб ЗС (6537) артилерія (784)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шо за блін! а де важлива ціль??
показати весь коментар
28.05.2023 01:57 Відповісти
так в них сьогоднi 26 чи 27 травня - ворога заплутують чи самих себе?
показати весь коментар
28.05.2023 02:04 Відповісти
У Бердянську гарно прилетіло,в саме кодло орків,на шматки їх порвало.
показати весь коментар
28.05.2023 06:38 Відповісти
 
 