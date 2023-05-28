Авіація та артилерія ЗСУ протягом 27 травня уразили 5 районів зосередження окупантів, 3 ЗРК, 2 пункти управління, 2 склади, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 27 травня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

У вечірньому зведенні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 - по зенітно-ракетних комплексах".

Наші воїни протягом доби знищили 3 ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та ще один важливий військовий об'єкт противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По території країни протягом 26 травня була завдано 18 ракетних та 60 авіаційних ударів, ворог здійснив 34 обстріли з РСЗВ, - Генштаб