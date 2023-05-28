Лукашенка після зустрічі з Путіним госпіталізували в критичному стані, - білоруський опозиціонер Цепкало
Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив, що самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним доправили в Центральну клінічну лікарню Москви в критичному стані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Цепкало написав у телеграм.
Цепкало зазначив: "За наявною у нас інформацією, яка потребує додаткового підтвердження, Лукашенка після зустрічі з Путіним за зачиненими дверима терміново доправили в Центральну клінічну лікарню Москви, де зараз він і перебуває. На повернення його зі стану, оціненого лікарями як критичний, були спрямовані найкращі фахівці. Було проведено промивання крові, стан Лукашенка було визнано не транспортабельним.
Організовані заходи з порятунку білоруського диктатора мали на меті відвести спекуляції про можливу участь Кремля в його отруєнні. Не має значення, повернеться він до робочого стану чи ні, лікарі попереджають про можливе повторення рецидивів".
Пізніше Цепкало додав, що спостерігається спроба пояснити перебування Лукашенка в ЦКЛ управління справами президента РФ медичним обстеженням.
"Поява такої версії цілком природна, як спроба приховати реальний стан пацієнта, який, як і раніше, залишається важким. Попередні випадки здоров'я, що похитнулося, так само намагалися замовчати. Так і в цьому випадку, щоб не викликати підозри, його літак був навіть відправлений до Мінська", - стверджує опозиціонер.
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Росія реалізує план вступу в пряме військове зіткнення ЗС Білорусі, які при всіх недоліках здатні відтягнути на себе частину ЗС України і забезпечити час для відновлення бойового потенціалу ЗС РФ. На даний момент РФ перехоплює керування ЗС Білорусі, встановлює контроль за пунктами зв'язку і МО РБ. Не працює система спецзв'язку президента Білорусі і система військового оповіщення "Роса". Спецпідрозділи ЗС РФ, розміщені в РБ в рамках операції "Казино", беруть під контроль пункти керування ЗС РБ. Місцезнаходження Лукашенко невідоме. Президентський борт повернувся з Москви порожнім.
" - куме, потравив жука, а воно часа через 3 дощ пішов. подохнуть, думаєш, чи ні?
- коли й не подохнуть, то здоров'я ти їм таки здорово підірвав"
дотичний доказ цьому - розміщення на днях пукінських🤡 ядерних ракет на бульбастані!
завтра вилізе та й волатиме «не дождетесь» :_)
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