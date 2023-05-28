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Лукашенка після зустрічі з Путіним госпіталізували в критичному стані, - білоруський опозиціонер Цепкало

лукашенко,путін

Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив, що самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним доправили в Центральну клінічну лікарню Москви в критичному стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Цепкало написав у телеграм. 

Цепкало зазначив: "За наявною у нас інформацією, яка потребує додаткового підтвердження, Лукашенка після зустрічі з Путіним за зачиненими дверима терміново доправили в Центральну клінічну лікарню Москви, де зараз він і перебуває. На повернення його зі стану, оціненого лікарями як критичний, були спрямовані найкращі фахівці. Було проведено промивання крові, стан Лукашенка було визнано не транспортабельним.

Організовані заходи з порятунку білоруського диктатора мали на меті відвести спекуляції про можливу участь Кремля в його отруєнні. Не має значення, повернеться він до робочого стану чи ні, лікарі попереджають про можливе повторення рецидивів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко планує поїхати до Москви і зустрітися з Путіним

Пізніше Цепкало додав, що спостерігається спроба пояснити перебування Лукашенка в ЦКЛ управління справами президента РФ медичним обстеженням.

"Поява такої версії цілком природна, як спроба приховати реальний стан пацієнта, який, як і раніше, залишається важким. Попередні випадки здоров'я, що похитнулося, так само намагалися замовчати. Так і в цьому випадку, щоб не викликати підозри, його літак був навіть відправлений до Мінська", - стверджує опозиціонер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы еще мучиться со мной будете очень долго. Я умирать не собираюсь", - Лукашенко запевняє, що в нього був "аденовірус". ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7927) Лукашенко Олександр (2653) росія (65035) госпіталізація (187)


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Топ коментарі
+45
скоро на экранах

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28.05.2023 01:53
+40
Средневековье, ****. Пригласили к хану, за столом отравили.
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28.05.2023 01:30
+27
Ему пообещали противоядие после первого раза...
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28.05.2023 01:42
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бульбаш невдало відсмоктав отруту...
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28.05.2023 05:35 Відповісти
Чуть веселят коменты! Желаемое за действительное. Да банальная чистка крови, это уже лет 30 процедура доступная у нас. Ото и все. Будет жить как жил. Председателем радгоспу, по кличке ,,бульбашия,,. Таких травить глупо. Ну не держите КГБ за ишаков. Так не бывает. Своих бед и проблем не меряно. Колхозник уже политический труп. Отработка.
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28.05.2023 18:03 Відповісти
СКОРО НА АНАЛАХ БЕЛАРУСИ БУДУТ КРУТИТЬ ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО , НО ************ ЛУКАШЕНКО ЭТОГО УЖЕ НЕ УВИДИТ --- БУЛЬБЕНДУЧЕ ОТПРАВЛЯЕТСЯ ДО КАБЗДОНА
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28.05.2023 06:12 Відповісти
Здохне від розрива очка
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28.05.2023 06:21 Відповісти
Підсипали щось вусатому,доїздиться,що лапті склеїть.
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28.05.2023 06:40 Відповісти
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1662663335915995138 1 ч
Росія реалізує план вступу в пряме військове зіткнення ЗС Білорусі, які при всіх недоліках здатні відтягнути на себе частину ЗС України і забезпечити час для відновлення бойового потенціалу ЗС РФ. На даний момент РФ перехоплює керування ЗС Білорусі, встановлює контроль за пунктами зв'язку і МО РБ. Не працює система спецзв'язку президента Білорусі і система військового оповіщення "Роса". Спецпідрозділи ЗС РФ, розміщені в РБ в рамках операції "Казино", беруть під контроль пункти керування ЗС РБ. Місцезнаходження Лукашенко невідоме. Президентський борт повернувся з Москви порожнім.
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28.05.2023 06:45 Відповісти
херово
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28.05.2023 15:38 Відповісти
та посмотрим..... у кацапа все через жопу.... и невероятной "удаче" плешивого......
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28.05.2023 19:23 Відповісти
Два полутрупа пара. Зато как грозят, как грозят...
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28.05.2023 07:00 Відповісти
Товаришу СиДзиньПину варто було б у своїх лікарів обстежитись. Ну так, про всяк випадок...
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28.05.2023 07:21 Відповісти
Пий, гуляй, веселись, білоруси не журись.
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28.05.2023 07:51 Відповісти
Ось і догрався хрен на скрипці. прибрали усатого тарнгана.
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28.05.2023 07:54 Відповісти
Ніхто правда не травив. Скоріше за все "сільніє разногласія білі" ось і можливо прихватило сердечко.
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28.05.2023 08:01 Відповісти
П#изда
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28.05.2023 08:13 Відповісти
Картопля у мундєрах з аденовірусом
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28.05.2023 08:21 Відповісти
потравив ***** жука ))) по мотивах
" - куме, потравив жука, а воно часа через 3 дощ пішов. подохнуть, думаєш, чи ні?
- коли й не подохнуть, то здоров'я ти їм таки здорово підірвав"
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28.05.2023 08:26 Відповісти
доза діоксинно-полонієвого нАвіЧьКа підібрана була дуже точно, тому лукавий вже нежилець....
дотичний доказ цьому - розміщення на днях пукінських🤡 ядерних ракет на бульбастані!
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28.05.2023 08:30 Відповісти
Это они то оружие которое было в Грайвороне хотят у бульбашей спятать? Решили шо так целее будет?🤩
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28.05.2023 21:10 Відповісти
А кацапські пропагандоди будуть впихати москальні, що Україна причетна.🤣
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28.05.2023 08:38 Відповісти
кожен так закінчить хто має справи з й@бнутим х@йлом
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28.05.2023 08:42 Відповісти
Козліна просто обсірається кожний раз як ***** дупу йому протикає.
завтра вилізе та й волатиме «не дождетесь» :_)
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28.05.2023 08:54 Відповісти
Не маю довіри до слів так званих "опозиціонерів". Буду радий помилятись.
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28.05.2023 09:02 Відповісти
По крайней мере Лука в войну не вступал...
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28.05.2023 10:02 Відповісти
Доктор прописав дієтичний полоній
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28.05.2023 10:17 Відповісти
Схоже, путлер прибирає до своїх рук збройні сили бульбашандії. Можливі провокації на кордоні в майбутньому.
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28.05.2023 10:19 Відповісти
Напевно закінчилися хитрі маневри Лукашеску... Далі напевно зміна режиму і повний аншлюс Білорусії.

Царь Болгарії Борис незабаром помер після візиту до Гітлера, ніби інфаркт. Т. Гітлер намагався вимусити Бориса оголосити війну СССР і направити болгар на війну...
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28.05.2023 10:34 Відповісти
Пора уже свеженькую, более сговорчивую и тупую марионетку, как в Чечне, чтобы белорусов вместе с кадыровцами на войну.
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28.05.2023 11:40 Відповісти
Яка ж приємна новина! Бажаю бульбофюреру скоріше здохнути, а коли ху#ло приїде в Білорусь на похорон, бульаші на поминках повинні пригостити його пюрешичкой-новічок!
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28.05.2023 12:38 Відповісти
Жалко( Что здохнет сразу( А карту пасматреть сваево ТЕЛА при гниении а Разлажении в сознании( Гнида!
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28.05.2023 13:22 Відповісти
Сценарій від ***** такий ,залічити полонієм хитроопого Лукашенка та поставити керувати "білоруським округом рф" підготовлену людину ,самим білорусам оголосять що то синок бульбофюрера який зробив пластичну операцію у москві)
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28.05.2023 15:44 Відповісти
Какой бы не был идиот Путин все-таки он не станет травить главу суверенного государства. Если такое вскроется или хотя бы экспертиза покажет отравление совпадающее по дате на Пуйла такая клейма падет, что от него даже Си будет шарахаться. Это не Литвиненко отравить!
Похоже этому апазиционеру лавры Шария и Арыстовыча спать не дают...
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28.05.2023 21:07 Відповісти
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