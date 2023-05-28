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ППО збила понад 40 ворожих БПЛА над Києвом, одна людина загинула, - КВМА. ФОТО

Вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed".

Про це повідомив начальник Київської військової міської адміністрації Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин!
За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників рашистів. (Остаточні дані - у звітах Генштабу і ПС). За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва", - йдеться в повідомленні. 

У Голосіївському районі уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну - госпіталізували. Також  виникло займання даху одного з ТРЦ, пожежа на території одного з будівництв та загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м. кв., є один постраждалий.

В Печерському районі загорівся дах будинку.

В Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві та ряді областей вночі 28 травня оголошено повітряну тривогу

ППО збила понад 40 ворожих БПЛА над Києвом, одна людина загинула, - КВМА 01
ППО збила понад 40 ворожих БПЛА над Києвом, одна людина загинула, - КВМА 02
ППО збила понад 40 ворожих БПЛА над Києвом, одна людина загинула, - КВМА 03

Автор: 

Київ (19441) ППО (3169) Попко Сергій (70) дрони (4656) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+61
Коли був збитий вперше іранський Шахед в Україні? 12 вересня 2022 року.
А виявляється в лютому 2023р., військовий аташе України в Ірані, https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2023/02/FotYtOLWYAAF1dy.jpeg взяв участь у зустрічі - святковій церемонії з командувачем ПС Ірану з нагоди річниці Ісламської революції. ,
А мені тут з піної з рота, доводили 73%-ві, що зерно в Іран ми не продаємо, що посольство Ірана в Києві, працює, але не працює....
Що далі? Путлєра з днем народження телеграмою поздоровлять? Який ще зашквар від влади нам очікувати?
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28.05.2023 07:27
+37
На свинарник с вывеской "Посольство Ирана" ни чего не упало? жалт, очент жалт, что ни чего не упало. А если прилетит штук пять с лейбой "Герань" Думаю ГУР может их организовать, а ПВО случайно пропустить.
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28.05.2023 07:31
+33
Думаю, Вы ошибаетесь. Могут сбивать везде, но с расширением площади покрытия очень круто увеличивается потребность в количестве систем ПВО. Такое можно сделать при их наличии. Но если их мало, приходится делать то, что приходится. Ну и обломки хоть и наносят ущерб, но существенно меньше, чем прямое попадание.
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28.05.2023 07:41
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Коли був збитий вперше іранський Шахед в Україні? 12 вересня 2022 року.
А виявляється в лютому 2023р., військовий аташе України в Ірані, https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2023/02/FotYtOLWYAAF1dy.jpeg взяв участь у зустрічі - святковій церемонії з командувачем ПС Ірану з нагоди річниці Ісламської революції. ,
А мені тут з піної з рота, доводили 73%-ві, що зерно в Іран ми не продаємо, що посольство Ірана в Києві, працює, але не працює....
Що далі? Путлєра з днем народження телеграмою поздоровлять? Який ще зашквар від влади нам очікувати?
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28.05.2023 07:27 Відповісти
пуйлу, на день народження, надішлють чемодан XXL.
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28.05.2023 07:57 Відповісти
Забув додати. Якщо доживе.
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28.05.2023 08:57 Відповісти
та він вже разів зо 5 помер від раку чи ще від чогось згідно нашим нострадамусам першого року війни.
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28.05.2023 10:57 Відповісти
посольство Ирана - не знак уважения к Ирану а возможность помочь нашим гражданам в Иране.
например помочь свалить оттуда.
не тупите.
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28.05.2023 12:00 Відповісти
В них був рік звалити з Ірану. Та навіть більше, враховуючи період від збитого тими шакалами літака. А якщо вони "тупили" весь цей час, то це уже їх проблеми.
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28.05.2023 12:23 Відповісти
как ты классно за всех знаешь, кому куда и когда ехать. Ты много семей из Ирана или хотя бы Донбасса у себя приютил?
ок, хотя бы с Запорожской или Херсонской областей

колись.

да х там, указатель недоделаный
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28.05.2023 12:28 Відповісти
А, так ти хамло недороблене, а я думав адекватний співбесідник. Лише час втратив.
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28.05.2023 12:38 Відповісти


Увага! На цій сторінці працюють зайвохромосомні боти фсб прихошина алэх білякофф.

Марно спілкуватись с ботами. Якщо в тексті коментаря, автор якого «живе в «Києві» або в «Одесі», ви знайдете знайомий набір фраз про: «барыгу», «Мальдивы», «офшоры», «торговлю на крови», «Роттердам+», «эшелоны карпатского леса, направляющиеся в Европу», «маленькие пенсии и зарплаты», «дорогой газ», «Липецкую фабрику», «янтарные шахты», «борщевой набор», «цены на цибулю выросли», «Томос на хлеб не намажешь», «кому нужен безвиз», «будете мыть европейцам задницы и выносить горшки», то можете не сумніватися, що це «лайно» приплило з тролеферми пана Пригожина., яка знаходиться в Санкт-Петербурзі, вул. Оптика 4, корп.3,

Обчислити «кухарів Путіна» можна не лише за запахом, а й за іншими ознаками. Оскільки багато ботів приїхали до Пітера з глухої тайги за «лімітом», то й поганяло у них звіряче чи пташине: «Волков», «Лосев», «Медведев», або «Соколов», «Коршунов», «Орлов».

Завдання троля за допомогою нецензурної лексики та образ, вивести співрозмовника з рівноваги, втягнути його в словесну суперечку та поскаржитися на нього Модератору. Для спілкування в мережах, на відміну від Еллочки-людожерки, їм достатньо не більше семи слів:

«Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».

На критику москвитяни відповідають російськими православними лайками та фотографіями «фака», але вже під жіночим ніком, на сторінці якої букет орхідей та фотографія тужливого кота.

Ці хлопці зазвичай «шифруються». На їхній сторінці, як правило, немає фотографії, а лише людський силует або симпатичні кошенята. Щоб не викликати сумнівів у їхній любові до України, вони використовують українську символіку чи американський прапор. Де знаходиться в Південній Перлині Деволанівський узвіз, «одесити» не знають.

У їхніх коментарях проглядаються ознаки агресії, кремлівської істерії та безліч помилок. Вони навіть «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ»» не можуть написати правильно, а в слові «ДАМБАС» роблять одразу три помилки. Навіть не намагайтеся переконати орок і наставити їх на істинний шлях. Імперці, на відміну від вас, мають зовсім інші завдання.
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29.05.2023 02:14 Відповісти
Кого обрали керувати, туди і котимось...
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28.05.2023 23:53 Відповісти
Щось мені здається, що не тільки іран ці безпілотники постачає
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28.05.2023 07:29 Відповісти
параша могла вже і сама почати виробляти.
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28.05.2023 07:58 Відповісти
Шкода, що ППО не здатне збивати ці шахеди, чи ракети до їх підльоту до міст десь у полі, а не в містах коли це несе небезпеку міських будовам, громадянам, стаються руйнування підприємств. Втрачається сенс такого ППО коли вибухи стаються посеред міста. Шкода мирних людей.
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28.05.2023 07:31 Відповісти
Думаю, Вы ошибаетесь. Могут сбивать везде, но с расширением площади покрытия очень круто увеличивается потребность в количестве систем ПВО. Такое можно сделать при их наличии. Но если их мало, приходится делать то, что приходится. Ну и обломки хоть и наносят ущерб, но существенно меньше, чем прямое попадание.
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28.05.2023 07:41 Відповісти
Мобільні групи на пікапах, дуже нормально працюють на підходах до міста. Не сци.
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28.05.2023 08:18 Відповісти
я слышал около 10 взрывов ПВО. А сбили более 40 шахедов. Стало быть, основную группу сбили еще на подлете.
не наводите тень на наше ПВО. Они - молодцы!
наши герои и спасители.
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28.05.2023 12:02 Відповісти
На свинарник с вывеской "Посольство Ирана" ни чего не упало? жалт, очент жалт, что ни чего не упало. А если прилетит штук пять с лейбой "Герань" Думаю ГУР может их организовать, а ПВО случайно пропустить.
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28.05.2023 07:31 Відповісти
Eto uze ne iranskije sachedi,ix kacapi proizvodit u sebia zavode.Idiot uze masovoje proizvodstvo,nado uznat gde ix proizvodit v kacapstane i tam paprobyvat unictozit tot zavod
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28.05.2023 08:04 Відповісти
Первоисточник этого зла - свинарник Иран.
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28.05.2023 08:08 Відповісти
Не производят. Только перекрашивают и лепят лейбл "Герань". Им пару дней назад новую партию шахедов прислали. Большим транспортным самолётом.
А ещё по Каспию доставка работает, к сожалению.
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28.05.2023 09:46 Відповісти
"Це наш справжній рівень?"Наш "справжній рівень це те,що нам дали,щоб хоч якось триматись "на плаву".І ще зовсім трішки те,що привезли волонтери за людські гроші.
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28.05.2023 07:54 Відповісти
А вы у Серожи спросите - где. У Серожи Притулы.
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28.05.2023 08:10 Відповісти
лучше у гидрантаЗе
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28.05.2023 10:26 Відповісти
В парашиї кожен день щось взривається, навіть у морі, однак ви досі не можете дати "примітивну відповідь". Ахаха.
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28.05.2023 08:21 Відповісти
гастербайтери із польщі гучніше всіх волали 4 роки тому, що "зєля нє падвідьот", за нього треба голосувати. А тепер ти дивуєшся чому в парашиї нуль зруйнованих тец. Думати треба було у 2019-му коли обирали це лайно преZEдентом.
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28.05.2023 09:48 Відповісти
Кацапи б"ють по тец, трц та житлових будинках тільки тому, що вони справжні терористи і їх мета-кошмарити цивільних українців. І найбільших руйнувань вони завдали крилатими та балістичними ракетами, а не шахедами. Ну, було б у нас повно тих дронів, запустили їх у відповідь, а сенс ? Подивись на статистику. 52 з 54 сьогодні-збито. А ти думаєш, у кацапів немає усіляких там с-300, с-400, буків та інших панцирів ? Позбивали б також-більшість. А ті декілька штук, що долетіли би-ну пошкодили б пару якихось адмінбудівель та трц-що, було б тобі від того легше ? Нащо таке дурне марнотратство ? Знищувати треба кацапські заводи та військові аеродроми стратегічної авіації, але камікадзе туди не долетять, бо вони глибоко в тилу оркостану. Нам камікадзе потрібні на фронті, щоб знищувати кацапські танки, бмп, арти, гради, ппо, усілякі реби та самих орків. І наші хлопці це доводять кожен день статистикою від генштабу. Тому що ця техніка знищується не тільки у прямих боєзіткненнях і не тільки камікадзе, а й завдяки дронам-розвідникам, бо вони-очі нашої арти. Це куди ефективніше, аніж радіти тут на форумі, що ми випустили у відповідь по кацапії таку ж пачку мопедів, і аж один чи два винесуть там вікна у якійсь адмінбудівлі. Тож дрони нам потрібні більше для фронту, тому що вони, нажаль-розхідний матеріал-збивають їх постійно. А орків треба повністю і якнайшвидше вибити з нашої землі. Там вони самі за поразку винесуть ***** уперед ногами, та самі себе після цього позжирають, як павуки у банці.
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28.05.2023 09:53 Відповісти
Вибач, але Україна жодного разу нікуди не поцілила! Я не чув, щоб ми взагалі стріляли
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28.05.2023 09:44 Відповісти
как ты мог слышать если ты в Украине, а попадают в Раше?
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28.05.2023 12:05 Відповісти
А "бавовни" у Криму та у самій немитій звідкіля беруться? Ти ж врахуй, що ми по цивільних об'єктах не гатимо, а військові, так чи інакше, прикриті ППО, та й то пролітає.
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28.05.2023 10:29 Відповісти
Форбс в декабре 2022написал, что в Украине нет и не было системного государственного решения по беспилотникам. Нет государственных заводов и конвеерного массового производства. Есть саботаж на уровне элитки Украины.
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28.05.2023 08:49 Відповісти
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28.05.2023 10:20 Відповісти
А почему не "зарядить" старые (новые) кукурузники типа "русфанер" времен второй Мировой, с металлическим пропеллером - дешево, сплошной "стелс", ибо фанера/пластик, и кружить по маршруту с включенными фарами, тупо тараня эти мопеды. Заниматься этим могут любители-авиаторы, пилоты-отставники, да все кому не лень. Далеко в тылу, тратить зенитные ракеты на них никто не будет. А то уперлись все в F-16... а тут даже МИГ-29 гонять не выгодно.
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28.05.2023 11:03 Відповісти
Да нахера так трахаться, такие же ШАХЕДЫ тысячами выпускать и ******* ими по **********.
Только для этого страной должны управлять патриоты, а не ******* ЗЕленая ФСБешная СВОРА.
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28.05.2023 12:05 Відповісти
У ***** благодаря БЛ@ДСКИМ АЯТОЛЛАМ есть ударные дроны, чтобы доставать Киеев, а у нас благодаря ЗЕленой ПАДАЛИ, только какие-то ИГРУШКИ с АлибабаЭкспресса.
И это после более чем 1 года войны !!!!!!!!!!
Зато КЛОУН только и занят тем, чтобы ****** в телевизоре торговать.
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28.05.2023 11:41 Відповісти
Ты, что то ***** ЗЕленожопый не по ТЕМЕ пишешь, что вчера вечером перенюхал или с *** упал.
Или может быть, ты ГНИДА - КОЛЯ КОТЛЕТА???
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28.05.2023 13:50 Відповісти
Да, видно, что *** с которого ты ПОЦ падал, принадлежал Двухметровому Негру.
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28.05.2023 14:51 Відповісти
це орки так вітали Київ з днем Києва...
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28.05.2023 12:25 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/6051 Петро Порошенко у День Києва, який цієї ночі пережив одну з наймасштабніших повітряних атак, пише на своїй сторінці у Facebook, що скільки б ворог не намагався руйнувати - ми все одно все відновимо і продовжимо жити .

"За історію Київ захоплювали і здавали, палили до тла та знищували… але згодом відновлювали… і не один раз.
Але спробувати його захопити в 21 столітті міг тільки або повний ідіот, або божевільний диктатор. Власне, одного такого ми знаємо.
Але Київ вистояв.
Ми завжди будемо вдячні тим, хто став на захист, хто дав бій ворогу. Завжди будемо памʼятати тих, хто віддав життя…
Хоч після «героического отступления» ворога столиця почала потроху оживати, але вже незабаром ми опинилися в пітьмі. Без світла… Без води… Без тепла… Мабуть, у світовій історії, такого вже ніколи не повториться, але столиця вистояла, вкотре…
І знову відновилася.
Цей день Києва особливий тим, що ми пройшли через велетенську кількість випробувань і вистояли. Ба більше, Київ вже не виглядає як столиця, яку тільки нещодавно хотіли брати штурмом і в яку запускали ракети та продовжують це робити мало не щодня. В цьому, звісно, заслуга наших сил ППО.
І скільки б ворог не намагався руйнувати - ми все одно все відновимо і продовжимо жити.
З днем Києва, друзі. З днем міста, яке вистояло."
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28.05.2023 12:37 Відповісти
Шось до атаки дронів уночі із 27 на 28 травня: ми не сильно були готові.
Справа навіть не в кількості атакуючих, а у нашому вогні на ураження.
Були кількахвилинні паузи у вогні, коли дрони тільки летіли та дзижчали.
Зрідка потужні звуки запуску ракет (пару раз), а це неефективно проти мопедів.
Були періоди стрільби із стрілецької зброї, - це досить тривожна ознака.
Кацапи скористалися хмарністю і направили дуже багато Шахедів, їх не було видно.
Не чутно було, щоб працювали типу автоматичні Гепарди, можливо їх відвезли до лінії фронту.
І в попередню атаку збили над Печерськом свій Бйрактар.
Щось у нашій ППО не все до ладу. Були успіхи із Кинджалами, але Петріот це не чарівна паличка, яка виконає будь-яке бажання.
Таке враження, що хтось із командування отримав нагороди та розслабився!

Співпадіння? - Не думаю!
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28.05.2023 13:37 Відповісти
 
 