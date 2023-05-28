ППО збила понад 40 ворожих БПЛА над Києвом, одна людина загинула, - КВМА. ФОТО

Вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed".

Про це повідомив начальник Київської військової міської адміністрації Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин!

За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників рашистів. (Остаточні дані - у звітах Генштабу і ПС). За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва", - йдеться в повідомленні.

У Голосіївському районі уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну - госпіталізували. Також виникло займання даху одного з ТРЦ, пожежа на території одного з будівництв та загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м. кв., є один постраждалий.

В Печерському районі загорівся дах будинку.

В Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

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