ППО збила понад 40 ворожих БПЛА над Києвом, одна людина загинула, - КВМА. ФОТО
Вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed".
Про це повідомив начальник Київської військової міської адміністрації Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
"Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин!
За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників рашистів. (Остаточні дані - у звітах Генштабу і ПС). За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва", - йдеться в повідомленні.
У Голосіївському районі уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну - госпіталізували. Також виникло займання даху одного з ТРЦ, пожежа на території одного з будівництв та загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м. кв., є один постраждалий.
В Печерському районі загорівся дах будинку.
В Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.
Будь ласка, зачекайте...
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А виявляється в лютому 2023р., військовий аташе України в Ірані, https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2023/02/FotYtOLWYAAF1dy.jpeg взяв участь у зустрічі - святковій церемонії з командувачем ПС Ірану з нагоди річниці Ісламської революції. ,
А мені тут з піної з рота, доводили 73%-ві, що зерно в Іран ми не продаємо, що посольство Ірана в Києві, працює, але не працює....
Що далі? Путлєра з днем народження телеграмою поздоровлять? Який ще зашквар від влади нам очікувати?
например помочь свалить оттуда.
не тупите.
ок, хотя бы с Запорожской или Херсонской областей
колись.
да х там, указатель недоделаный
Увага! На цій сторінці працюють зайвохромосомні боти фсб прихошина алэх білякофф.
Марно спілкуватись с ботами. Якщо в тексті коментаря, автор якого «живе в «Києві» або в «Одесі», ви знайдете знайомий набір фраз про: «барыгу», «Мальдивы», «офшоры», «торговлю на крови», «Роттердам+», «эшелоны карпатского леса, направляющиеся в Европу», «маленькие пенсии и зарплаты», «дорогой газ», «Липецкую фабрику», «янтарные шахты», «борщевой набор», «цены на цибулю выросли», «Томос на хлеб не намажешь», «кому нужен безвиз», «будете мыть европейцам задницы и выносить горшки», то можете не сумніватися, що це «лайно» приплило з тролеферми пана Пригожина., яка знаходиться в Санкт-Петербурзі, вул. Оптика 4, корп.3,
Обчислити «кухарів Путіна» можна не лише за запахом, а й за іншими ознаками. Оскільки багато ботів приїхали до Пітера з глухої тайги за «лімітом», то й поганяло у них звіряче чи пташине: «Волков», «Лосев», «Медведев», або «Соколов», «Коршунов», «Орлов».
Завдання троля за допомогою нецензурної лексики та образ, вивести співрозмовника з рівноваги, втягнути його в словесну суперечку та поскаржитися на нього Модератору. Для спілкування в мережах, на відміну від Еллочки-людожерки, їм достатньо не більше семи слів:
«Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику москвитяни відповідають російськими православними лайками та фотографіями «фака», але вже під жіночим ніком, на сторінці якої букет орхідей та фотографія тужливого кота.
Ці хлопці зазвичай «шифруються». На їхній сторінці, як правило, немає фотографії, а лише людський силует або симпатичні кошенята. Щоб не викликати сумнівів у їхній любові до України, вони використовують українську символіку чи американський прапор. Де знаходиться в Південній Перлині Деволанівський узвіз, «одесити» не знають.
У їхніх коментарях проглядаються ознаки агресії, кремлівської істерії та безліч помилок. Вони навіть «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ»» не можуть написати правильно, а в слові «ДАМБАС» роблять одразу три помилки. Навіть не намагайтеся переконати орок і наставити їх на істинний шлях. Імперці, на відміну від вас, мають зовсім інші завдання.
не наводите тень на наше ПВО. Они - молодцы!
наши герои и спасители.
А ещё по Каспию доставка работает, к сожалению.
Только для этого страной должны управлять патриоты, а не ******* ЗЕленая ФСБешная СВОРА.
И это после более чем 1 года войны !!!!!!!!!!
Зато КЛОУН только и занят тем, чтобы ****** в телевизоре торговать.
Или может быть, ты ГНИДА - КОЛЯ КОТЛЕТА???
"За історію Київ захоплювали і здавали, палили до тла та знищували… але згодом відновлювали… і не один раз.
Але спробувати його захопити в 21 столітті міг тільки або повний ідіот, або божевільний диктатор. Власне, одного такого ми знаємо.
Але Київ вистояв.
Ми завжди будемо вдячні тим, хто став на захист, хто дав бій ворогу. Завжди будемо памʼятати тих, хто віддав життя…
Хоч після «героического отступления» ворога столиця почала потроху оживати, але вже незабаром ми опинилися в пітьмі. Без світла… Без води… Без тепла… Мабуть, у світовій історії, такого вже ніколи не повториться, але столиця вистояла, вкотре…
І знову відновилася.
Цей день Києва особливий тим, що ми пройшли через велетенську кількість випробувань і вистояли. Ба більше, Київ вже не виглядає як столиця, яку тільки нещодавно хотіли брати штурмом і в яку запускали ракети та продовжують це робити мало не щодня. В цьому, звісно, заслуга наших сил ППО.
І скільки б ворог не намагався руйнувати - ми все одно все відновимо і продовжимо жити.
З днем Києва, друзі. З днем міста, яке вистояло."
Справа навіть не в кількості атакуючих, а у нашому вогні на ураження.
Були кількахвилинні паузи у вогні, коли дрони тільки летіли та дзижчали.
Зрідка потужні звуки запуску ракет (пару раз), а це неефективно проти мопедів.
Були періоди стрільби із стрілецької зброї, - це досить тривожна ознака.
Кацапи скористалися хмарністю і направили дуже багато Шахедів, їх не було видно.
Не чутно було, щоб працювали типу автоматичні Гепарди, можливо їх відвезли до лінії фронту.
І в попередню атаку збили над Печерськом свій Бйрактар.
Щось у нашій ППО не все до ладу. Були успіхи із Кинджалами, але Петріот це не чарівна паличка, яка виконає будь-яке бажання.
Таке враження, що хтось із командування отримав нагороди та розслабився!
Співпадіння? - Не думаю!