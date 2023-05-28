Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей, - Генштаб

Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку. Ворог знову завдав масованого авіаційного удару по Україні, детальна інформація буде оприлюднена згодом.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На полігони республіки Білорусь прибувають визначені підрозділи збройних сил російської федерація для проведення заходів бойової підготовки перед відправкою на війну в Україну.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник, протягом минулої доби, завдав авіаційного удару в районі Вовчанська Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Блешня, Тимоновичі, Миколаївка, Залізний Міст, Чайкине, Грем’яч Чернігівської області; Заруцьке, Глухів, Бунякине, Волфине, Катеринівка, Ободи, Басівка, Миропілля Сумської області, а також Басове, Бугаївка, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів наступальні дії неподалік Масютівки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне - Донецької.

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На Бахмутському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Хромового. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по Авдіївці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 14 атак противника в районі міста Мар’їнка. Водночас ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по районах Червоного Запорізької області та Зміївки на Херсонщині. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Новоандріївка, Білогір'я, Мала Токмачка, Степове і Кам’янське Запорізької області та Іванівка, Садове, Антонівка Херсонської області і місто Херсон.

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Загалом протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних, 2 з яких ЗКР С-300 по Краматорську, та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається дуже високою.