Вихід "вагнерівців" з Бахмуту знизить можливості загарбників на інших напрямках у Донецькій області, - ISW

Місце найманців ПВК "Вагнер", які виходять з Бахмуту, російське військове керівництво направляє бойовиків "ДНР", а на фланги - регулярні частини військ РФ. Таке перегрупування здатне знизити можливості загарбників на інших напрямках у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Найманці російської ПВК "Вагнера", схоже, відходять із Бахмута, щоб відновитися та перегрупуватися в тилу, оскільки наступальні операції окупантів у місті та навколо нього зменшуються.

Російське військове командування може перекидати "ДНРівців" для розвантаження найманців ПВК Вагнера" у місті Бахмут. У Міноборони Великої Британії оцінили, що "ДНРівці", ймовірно, увійшли до міста Бахмут 24 травня і розпочали операції із зачистки.

Раніше експерти ISW зафіксували підрозділи 132-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу "ДНРівців", які діяли на Бахмутському напрямку після боїв у районі Авдіївки.

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Наразі незрозуміло, чи діють підрозділи цієї бригади всередині міста, але ватажок угрупування з ОРДО Денис Пушилін раніше підняв прапор "ДНРівців" у Бахмуті, що, ймовірно, вказує на те, що їхні бойовики беруть Бахмут під свій контроль, йдеться у звіті.

В ISW зазначають, що перекидання російськими підрозділами "ДНРівців" до Бахмута може знизити темпи російських наступальних операцій на лінії Авдіївка - Донецьк.

Раніше аналітики оцінювали, що російське військове командування значною мірою направило різні елементи "ДНРівців" на лінію фронту Авдіївка - Донецьк, де атаки окупантів останніми днями зменшилися, що може бути пов'язане з перекиданням бойовиків до Бахмута.

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