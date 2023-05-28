Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 206 600 осіб (+400 за добу), 3797 танків, 3425 артсистем, 7456 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 206 600 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

УВАГА! Втрати за минулу добу подаються з врахуванням вчорашнього коригування.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 206600 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 3797 (+3) од,

бойових броньованих машин - 7456 (+7) од,

артилерійських систем - 3425 (+11) од,

РСЗВ - 574 (+0) од,

засоби ППО - 329 (+0) од,

літаків - 313 (+0) од,

гелікоптерів - 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2993 (+3),

крилаті ракети - 1056 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6192 (+9) од,

спеціальна техніка - 451 (+2).

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Дані уточнюються