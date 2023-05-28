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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 206 600 осіб (+400 за добу), 3797 танків, 3425 артсистем, 7456 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 206 600 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

УВАГА! Втрати за минулу добу подаються з врахуванням вчорашнього коригування.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 206600 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 3797 (+3) од,

бойових броньованих машин - 7456 (+7) од,

артилерійських систем - 3425 (+11) од,

РСЗВ - 574 (+0) од,

засоби ППО - 329 (+0) од,

літаків - 313 (+0) од,

гелікоптерів - 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2993 (+3),

крилаті ракети - 1056 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6192 (+9) од,

спеціальна техніка - 451 (+2).

Читайте: ЗСУ знищили дві ворожі гаубиці на Херсонщині. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 206 600 осіб (+400 за добу), 3797 танків, 3425 артсистем, 7456 броньованих машин 01

Дані уточнюються

Автор: 

армія рф (17291) Генштаб ЗС (6537) ліквідація (3899) знищення (7190)


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Топ коментарі
+17
У Бахмуті "зеків" міняють на ""лднр-овців" Якщо знищенням перших ми допомагали Росії - ліквідовували її біосміття, то тепер маємо законний привід позбавиться від власного біосміття - "путінввєдістів" Замість того, щоб їх по одному виявлять та садить в тюрму за антидержавний "піздьож"(і годувать роками за наш же рахунок) - ми їх просто переб"ємо Усіх і в одному місці !
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28.05.2023 08:51
+13
Судячи з усього, наступалка у болотних уже зламалася
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28.05.2023 08:32
+13
В них когнітивний дисонанс наступив ще липні торік: "масований наступ" вони організувати не в змозі - на будь-яку концентрацію техніки чи особового складу прилітає Хаймарс. А це реально жопа - 180'000 вольфрамових кульок роблять суцільне сито в колі діаметром 200 метрів Єдине, що вони вигадали - загони "Штурм" розміром взвод або неповна рота. На них Хаймарс нашим шкода, та й сховати від аеророзвідки хоч якось можно до висування на рубіж атаки.

Але з-за гігантського насичення ЗСУ ПТРК - хоч якийсь ефект дають тільки пішкодрадьні атаки.

І втрати загарбника в таких атаках - не 3 до 1, як в "класичних" атаках з бронетехнікою, а принаймні 10 до 1.

Тому і зламалась "наступалка" - тупо закінчуються самовбивці - молодші командири. А без командира - хєр ти вигониш чмобиків під вогонь...
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28.05.2023 09:18
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Судячи з усього, наступалка у болотних уже зламалася
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28.05.2023 08:32 Відповісти
Думаю ще ні, але вже барахлить.
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28.05.2023 08:37 Відповісти
В них когнітивний дисонанс наступив ще липні торік: "масований наступ" вони організувати не в змозі - на будь-яку концентрацію техніки чи особового складу прилітає Хаймарс. А це реально жопа - 180'000 вольфрамових кульок роблять суцільне сито в колі діаметром 200 метрів Єдине, що вони вигадали - загони "Штурм" розміром взвод або неповна рота. На них Хаймарс нашим шкода, та й сховати від аеророзвідки хоч якось можно до висування на рубіж атаки.

Але з-за гігантського насичення ЗСУ ПТРК - хоч якийсь ефект дають тільки пішкодрадьні атаки.

І втрати загарбника в таких атаках - не 3 до 1, як в "класичних" атаках з бронетехнікою, а принаймні 10 до 1.

Тому і зламалась "наступалка" - тупо закінчуються самовбивці - молодші командири. А без командира - хєр ти вигониш чмобиків під вогонь...
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28.05.2023 09:18 Відповісти
Та зламалася.
За останні півроку - лише Бахмут на рівні хоча б райцентру.
Перспектив у кацапні жодних. На"землі" вони вже в сраці. До нас танки і арта ще їдуть і їдуть. Потім ще ф-16 підтягнуться, втратять останню перевагу - роботу фронтової авіації, то й ********* буде повна піzda.
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28.05.2023 09:56 Відповісти
Йшов 3383 день москальсько-української війни. 32 одиниць техніки (третина це арта - 24) та 400 чумардосів. День арти, спецтехніка та броня теж гуд,. Спостерігається зменшення інтенсивності бойових дій, сподіваємось що ворог виснажуються. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 206 000!!! це більше ніж таке місто, як Псков ...
P.s. Здохло чумардосів вже більше, ніж в деяких регіонах московії
Єврейська автономна область - 147 000
Магаданська область - 134 000
Чукотський автономний округ - 47 000
Ненецький автономний округ - 41 000
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28.05.2023 08:36 Відповісти
На жаль, поки що ці втрати для них виправдані.
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28.05.2023 09:07 Відповісти
с єтого места поподробнее
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28.05.2023 09:19 Відповісти
Карту дивіться. А далі буде видно.
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28.05.2023 09:23 Відповісти
Чим?
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28.05.2023 09:24 Відповісти
Що таке для ***** 200т чи 500т убитими?
Ніщо. Склільки захоплено територій і населення? Витрати на війну в млрд. захоплено на зараз ресурсів в трлн.
Черне море закрите, в принципі.
Тому на зараз, далі буде видно. Все залежить від подальшого розвитку подій..
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28.05.2023 09:39 Відповісти
Щось захопили, а що далі робити з цим не знають. Загнали себе в глухий, обісралист і сидять там. Так, нам дуже тяжко, але у нас є перспектива, а у них нема. Лікар сказав в морг, значить в морг...
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28.05.2023 09:59 Відповісти
Ми ж не перспективи обговорювали. Правда? А те що є зараз.
А перспективи залежатимуть від результатів контрнаступу -результати у вигляді звільнених територій, бо якщо тонами згорівшого металу міряти, то ми безумовно перемогли..
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28.05.2023 10:15 Відповісти
Так зараз в порівнянні з березнем 2022 є купа звільнених територій, якщо ми говоримо про території...
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28.05.2023 13:19 Відповісти
Фронт «стоїть» з часу визволення Херсону. Опісля значних і значущих здобутків не було. Нас майже витіснили з Бахмуту, Авдіївки, а взяття під контроль сірих зон нами чи кацапами - це ні нащо не впливає, тим паче що це інколи з перемінним успіхом.
Слава ЗСУ у кацапів також здобутків немає, але час грає на їхню користь.
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28.05.2023 14:13 Відповісти
Час грає на їхню користь? Ха-ха три раза ))
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28.05.2023 18:47 Відповісти
Не бачу нічого смішного.
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28.05.2023 18:53 Відповісти
Дохлих рускіх стає все більше.
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28.05.2023 08:39 Відповісти
У Бахмуті "зеків" міняють на ""лднр-овців" Якщо знищенням перших ми допомагали Росії - ліквідовували її біосміття, то тепер маємо законний привід позбавиться від власного біосміття - "путінввєдістів" Замість того, щоб їх по одному виявлять та садить в тюрму за антидержавний "піздьож"(і годувать роками за наш же рахунок) - ми їх просто переб"ємо Усіх і в одному місці !
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28.05.2023 08:51 Відповісти
Так пушилка на днях жалівся, що дировців вже теж не залишилось, одні самки залишились...
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28.05.2023 09:28 Відповісти
Хай створюють "женские батальоны смерти" І їх переб"ємо - цицьок з-під броніка не видно Щоб не було кому "вату" нову народжувать! А на Донбас приїдуть нормальні люди
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28.05.2023 09:33 Відповісти
Точно.Дєдиває Бабиваєвали же.
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28.05.2023 09:49 Відповісти
Оригінальних даунбасян в тих "лднрівцях" залишилось децл. 80+ відсотків там - чмобіки з рашки.
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28.05.2023 09:29 Відповісти
А яка різниця для нас? Чим більше вб"єм сьогодні і тут - тим менша загроза буде завтра нашим дітям!
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28.05.2023 09:35 Відповісти
Різниця є. Даунбасянин все ж з України. А стійкість українців в обороні та завзятість в атаці - вища за пересічного чмобіка з рашки. Навіть під примусом. Як солдати - навіть "кормільці всієї України" з луганди - кращі за бурято-фіно-угрів...
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28.05.2023 09:48 Відповісти
Ото ж бо й воно! Читав спогади учасника Сталінградської битви - німця Той писав... що вони менше боялися солдат ЧА ніж ополченців Бо останні захищали свої сім"ї в Сталінграді Солдат міг лише рукою помахать а ополченець за будь-якої змоги обов"язково стріляв чи кидав гранату!
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28.05.2023 09:54 Відповісти
Именно так! Пришел час расплаты за тупорыльство и жадность! "Народ Даунбасса" не спасет и Красная книга!
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28.05.2023 13:44 Відповісти
Тиша перед бурею
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28.05.2023 09:02 Відповісти
Вчора було 3799 танків
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28.05.2023 09:11 Відповісти
Це вони були півтора роки назад, а станом на вчора їх вже не було, згоріли ))
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28.05.2023 09:26 Відповісти
вчера Генштаб дал корректировку - найди новость ниже...
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28.05.2023 09:29 Відповісти
Вся історія людства, так званої цивілізації, постійна кров і смерть. Люди як звірі і гірше.
Мої дід й баба пережили 1 світову війну, 18-19 роки, геноцид 33-37 років, батьки пережили 2 світову війну, геноцид 47 року. Я, моя сім'я, діти, онуки зараз переживають жахи чергової війни.
І назвали це існування - ЦИВІЛІЗАЦІЯ!!??
Тоді леви, тигри, слони, всякі зебри і т.д. також цивілізація. Вони ж так не жеруть одне одного як люди.
Час апокаліпсису таки настане! Тваринок тільки шкода! Вони не винні.
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28.05.2023 09:22 Відповісти
Людина, за своєю природою, мала б бути істотою доволі безпечною - ні великих зубів, ні рогів, ні пазурів у неї немає, і м'язи, у порівнянні з тваринами, слабенькі, тому й психологічні обмежувачі агресії у неї налаштовані саме під цей рівень, але вона, завдяки розуму, навчилася оперувати такими енергіями, що, дійсно, здатна знищити життя на нашій планеті. Єдине втішає, що розуміння небезпеки, все ж таки, є.
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28.05.2023 10:19 Відповісти
Чого ж того, так званого розуму, не хватає зрозуміти, що знищувати собі подібних то гріх і зло. А тільки понти в голові доказувати всім, що я головний і самий страшний, і всі слухайтесь мене й батрачіть на мене. Інакше смерть!
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28.05.2023 10:34 Відповісти
На щастя, хватає. Тому й виникають то Ліга націй, то ООН то інші системи міжнародної безпеки. А агресія - це невід'ємна риса всього живого, навіть рослин. Що поробиш - боротьба за існування.
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28.05.2023 10:41 Відповісти
Це ви стверджуєте, що українці загрожували існуванню татаро-московської орди тому вони і прийшли їх знищити? Та при наявних ресурсах орди вони можуть жити краще ніж Люксембург чи ОАЕ, а вони пішли шляхом грабежу.
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28.05.2023 11:24 Відповісти
Це патологія. Немита - країна хвора на манію величі й на манію переслідування ("НАТО хочет забрать наши ресурсы и нашу территорию", зокрема, остання маячня Патрушева, що існуванню Північної Америки загрожує Йелоустоунський мегавулкан, який має ось-ось раптом вибухнути, тому американці хочуть переселитися до Сибіру). З людиною, яка має такі бзики важко мати справи, а з країною - тим більше.
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29.05.2023 09:35 Відповісти
https://t.me/zsuwar/32060 Збройні Сили України. Війна з окупантами

⚡️Загальні втрати рашистів за даними Генштабу за тиждень (22 травня-28 травня).
▪️особовий склад - мінус 3 440.
▪️танки - мінус 19.
▪️артсистеми - мінус 159(!!).
▪️літаки - мінус 2.
▪️гелікоптери - мінус 2.
▪️РСЗВ - мінус 8.
▪️ППО - мінус 2.
▪️ББМ (бойові броньовані машини) - мінус 51.
▪️БПЛА ОТР - мінус 174.
▪️автомобільна техніка та цистерни з ПММ - мінус 66.
▪️спеціальна техінка (РЛС, РЕБ) - мінус 26(!!)

І це не рахуючи поранених і полонених кацапів. Цифри там вищі.
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28.05.2023 13:16 Відповісти
 
 