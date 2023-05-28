Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 206 600 осіб (+400 за добу), 3797 танків, 3425 артсистем, 7456 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 28 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 206 600 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
УВАГА! Втрати за минулу добу подаються з врахуванням вчорашнього коригування.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 206600 (+400) осіб ліквідовано,
танків - 3797 (+3) од,
бойових броньованих машин - 7456 (+7) од,
артилерійських систем - 3425 (+11) од,
РСЗВ - 574 (+0) од,
засоби ППО - 329 (+0) од,
літаків - 313 (+0) од,
гелікоптерів - 298 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2993 (+3),
крилаті ракети - 1056 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6192 (+9) од,
спеціальна техніка - 451 (+2).
Дані уточнюються
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Але з-за гігантського насичення ЗСУ ПТРК - хоч якийсь ефект дають тільки пішкодрадьні атаки.
І втрати загарбника в таких атаках - не 3 до 1, як в "класичних" атаках з бронетехнікою, а принаймні 10 до 1.
Тому і зламалась "наступалка" - тупо закінчуються самовбивці - молодші командири. А без командира - хєр ти вигониш чмобиків під вогонь...
За останні півроку - лише Бахмут на рівні хоча б райцентру.
Перспектив у кацапні жодних. На"землі" вони вже в сраці. До нас танки і арта ще їдуть і їдуть. Потім ще ф-16 підтягнуться, втратять останню перевагу - роботу фронтової авіації, то й ********* буде повна піzda.
P.s. 206 000!!! це більше ніж таке місто, як Псков ...
P.s. Здохло чумардосів вже більше, ніж в деяких регіонах московії
Єврейська автономна область - 147 000
Магаданська область - 134 000
Чукотський автономний округ - 47 000
Ненецький автономний округ - 41 000
Ніщо. Склільки захоплено територій і населення? Витрати на війну в млрд. захоплено на зараз ресурсів в трлн.
Черне море закрите, в принципі.
Тому на зараз, далі буде видно. Все залежить від подальшого розвитку подій..
А перспективи залежатимуть від результатів контрнаступу -результати у вигляді звільнених територій, бо якщо тонами згорівшого металу міряти, то ми безумовно перемогли..
Слава ЗСУ у кацапів також здобутків немає, але час грає на їхню користь.
.ДєдиваєБабиваєвали же.
Мої дід й баба пережили 1 світову війну, 18-19 роки, геноцид 33-37 років, батьки пережили 2 світову війну, геноцид 47 року. Я, моя сім'я, діти, онуки зараз переживають жахи чергової війни.
І назвали це існування - ЦИВІЛІЗАЦІЯ!!??
Тоді леви, тигри, слони, всякі зебри і т.д. також цивілізація. Вони ж так не жеруть одне одного як люди.
Час апокаліпсису таки настане! Тваринок тільки шкода! Вони не винні.
⚡️Загальні втрати рашистів за даними Генштабу за тиждень (22 травня-28 травня).
▪️особовий склад - мінус 3 440.
▪️танки - мінус 19.
▪️артсистеми - мінус 159(!!).
▪️літаки - мінус 2.
▪️гелікоптери - мінус 2.
▪️РСЗВ - мінус 8.
▪️ППО - мінус 2.
▪️ББМ (бойові броньовані машини) - мінус 51.
▪️БПЛА ОТР - мінус 174.
▪️автомобільна техніка та цистерни з ПММ - мінус 66.
▪️спеціальна техінка (РЛС, РЕБ) - мінус 26(!!)
І це не рахуючи поранених і полонених кацапів. Цифри там вищі.