Ворог бив по 3 районах Харківщини. Інтенсивних обстрілів зазнав Вовчанськ та околиці, - ОВА

Окупанти протягом доби завдавали ударів по прикордонних населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп’янського районів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог завдав авіаудару в околицях Кислівки. Під артилерійський та мінометний обстріл потрапили Колодязне, Красне Перше, Фихолівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове.

"Інтенсивних обстрілів зазнав Вовчанськ та околиці. Пошкоджені житлові будинки, паркани, господарські прибудови, вікна Будинку культури, адмінбудівля селищної ради. Через російську агресію вкотре страждають цивільні. У с. Шепувате Куп’янського району унаслідок обстрілу, на жаль, загинула 61-річна жінка, також отримав поранення 60-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Після 19 год. внаслідок обстрілу в Дворічній Куп’янського району загинув 60-річний чоловік, який перебував на подвір’ї будинку.

Внаслідок обстрілу с. Фиголівка отримала поранення жінка 58 років, стан середній.

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Унаслідок ворожого обстрілу у с. Циркуни отримала осколкові поранення 79-річна жінка.

"Найгарячішим на сьогодні залишається Куп'янський напрямок: противник провів наступальні операції біля Масютівки, але без успіху", - резюмує очільник регіону.