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Новини Війна
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Росіяни могли використати дрони з нової партії для нічної атаки по Україні, - ОК "Південь"

дрон,шахед

Росія, ймовірно, могла отримати нову партію дронів-камікадзе "Шахед" від Ірану. Тому ворог застосовує таку велику кількість БПЛА проти України.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо говорити про цю атаку, то цілком імовірно, що це використання такої масованої кількості дронів пов'язане з постачанням нової партії", - заявила Гуменюк.

За її словами, зараз у росіян спостерігається "досить складна" ситуація з кількістю ракет, що залишилися, і вони намагаються їх економити. При цьому перед нічною атакою ворог навіть завів ракетоносій у Чорному морі до пункту базування.

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"Це говорить про те, що з ракетами у них поки що складно. Але цілком імовірно, що саме за допомогою "Шахедів" намагалися помітити для себе напрямок і для наступних атак. Нагадаю, вони продовжують шукати системи ППО та планують їхнє знищення", - додала Гуменюк.

За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 шахеди. Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.

Автор: 

обстріл (28357) Гуменюк Наталія (804) дрони (4656)


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Топ коментарі
+10
Повторюється історія з плануючими бомбами, "контрнаступом" тепер "армією дронів". Коли хтось тільки пи#дить а кацапи мовчки роблять...
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28.05.2023 09:31
+3
нужно разбомбить завод в иране...
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28.05.2023 09:20
+2
Ще б пак іранський Іл три дні тому прилітав про це в Твітері писали . Так і я можу такі припущення давати "може ,не може" от тільки бескоштовно .
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28.05.2023 09:41
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нужно разбомбить завод в иране...
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28.05.2023 09:20 Відповісти
Привіт, Алан. Воду ще заряджаєш?
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28.05.2023 09:25 Відповісти
Землю він заряджає.
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28.05.2023 09:34 Відповісти
Тільки що талібан обьявив війну ірану, а ці хлопці слова на вітер не кидають.
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28.05.2023 10:37 Відповісти
Хотiлось би.
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28.05.2023 13:57 Відповісти
Повторюється історія з плануючими бомбами, "контрнаступом" тепер "армією дронів". Коли хтось тільки пи#дить а кацапи мовчки роблять...
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28.05.2023 09:31 Відповісти
Ще б пак іранський Іл три дні тому прилітав про це в Твітері писали . Так і я можу такі припущення давати "може ,не може" от тільки бескоштовно .
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28.05.2023 09:41 Відповісти
яка різниця для українських міст і жерт атак цих дронів з якої вони партії з нової .чи старої і яку тактику використовують рашисти....??Що, яку користь українському народові ,крім інформаційного шуму,котрий має певну мету така інформація приносить...?х/з
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28.05.2023 09:46 Відповісти
Наташа от ви красива панночка, от на цьому треба і зупинитись. Бо те шо верзете вже десь місяців 9 не нализить ні один глобус.
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28.05.2023 10:23 Відповісти
А тем временем Талибан атаковал Иран, бои на границе!
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28.05.2023 11:21 Відповісти
Нет , не могли . Иран строго-настрого запретил , чтобы его оружие использовалось за пределами раисии . Ну , по крайней мере , кажется так все поступают .
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28.05.2023 12:12 Відповісти
 
 