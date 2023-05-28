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Новини Війна
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Масована атака дронами: на Черкащині ліквідовано 2 "шахеди". Без потерпілих і руйнацій

дрон

Минулої ночі під час масованої атаки на Україну на Черкащині працювала ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші оборонці надійно тримали небо над нами всю ніч і не дали ворогу досягнути цілей. Зокрема, в Черкаському районі силами ППО успішно ліквідовано 2 дрони противника. Без потерпілих і руйнацій", - йдеться у повідомленні.

Табурець також нагадує, що цієї ночі ворог масовано атакував Україну "шахедами" з північного та південного напрямків. 

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За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 шахеди. Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.

Також Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічної атаки дронами у Житомирі є пошкодження. Без жертв.

Автор: 

обстріл (28357) ППО (3169) дрони (4656) Чернігівська область (901)


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