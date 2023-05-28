У Невському на Луганщині залишається найбільша кількість людей серед усіх визволених сіл, - ОВА

Наразі у Невському, яке щоденно обстрілюють окупанти, залишається найбільша кількість людей серед усіх визволених сіл Луганщини.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Лисогора, наземна активність ворога на нашій ділянці фронту дещо стихла. Однак спокою в прифронтових населених пунктах не спостерігалося – росіяни продовжили бити по них артилерією.

Російські окупанти вкотре влучили по Невському та Білогорівці.

"Наразі в Невському залишається найбільша кількість людей серед усіх визволених сіл. Вони щодня є ціллю противника, розуміють небезпеку, але все ще не вирішили виїхати", - зазначає очільник області.

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