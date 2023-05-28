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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти минулої доби 78 разів обстріляли прикордоння Сумщини. ФОТОрепортаж

сумщина

Минулої доби ворожі війська відкривали вогонь по населених пунктах прикордоння Сумської області. Загалом нараховано 78 ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумської області.

"Внаслідок обстрілів сталось загорання пошкоджено 1 багатоквартирний та 3 приватних будинків, газопровід та лінію електропередач",- йдеться в повідомленні.

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Окупанти минулої доби 78 разів обстріляли прикордоння Сумщини 01
Окупанти минулої доби 78 разів обстріляли прикордоння Сумщини 02
Окупанти минулої доби 78 разів обстріляли прикордоння Сумщини 03
Окупанти минулої доби 78 разів обстріляли прикордоння Сумщини 04
Окупанти минулої доби 78 разів обстріляли прикордоння Сумщини 05
Окупанти минулої доби 78 разів обстріляли прикордоння Сумщини 06

Автор: 

обстріл (28357) Сумська область (3635)


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Кацапи не можуть забути як мешканці Сум своєю теробороною їх зупинили та погнали.

Ось вони і мстять кожен день обстіліющи Сумщину.

Тримайтесь хлопці!
Слава Україні!
Героям Слаав!
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28.05.2023 11:11 Відповісти
Так може до них треба зайти РДА..та прошерстити довкілля....
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28.05.2023 12:09 Відповісти
 
 