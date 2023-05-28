Окупанти минулої доби 78 разів обстріляли прикордоння Сумщини. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворожі війська відкривали вогонь по населених пунктах прикордоння Сумської області. Загалом нараховано 78 ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумської області.

"Внаслідок обстрілів сталось загорання пошкоджено 1 багатоквартирний та 3 приватних будинків, газопровід та лінію електропередач",- йдеться в повідомленні.

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