Окупанти минулої доби 78 разів обстріляли прикордоння Сумщини. ФОТОрепортаж
Минулої доби ворожі війська відкривали вогонь по населених пунктах прикордоння Сумської області. Загалом нараховано 78 ударів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумської області.
"Внаслідок обстрілів сталось загорання пошкоджено 1 багатоквартирний та 3 приватних будинків, газопровід та лінію електропередач",- йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось вони і мстять кожен день обстіліющи Сумщину.
Тримайтесь хлопці!
Слава Україні!
Героям Слаав!