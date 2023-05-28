УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10191 відвідувач онлайн
Новини Війна
3 353 8

Ракетний удар по медзакладу у Дніпрі: троє людей, доля яких була невідомою, загинули, - ОВА

дніпро

Троє людей, доля яких була невідомою після ракетного удару по медзакладу у Дніпрі, загинули.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумні новини… Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Маємо результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії", - йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, серед жертв 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу. А ще 57-річний працівник сусідньої ветклініки.

"Загалом та атака забрала життя чотирьох людей… Щирі співчуття рідним. Жодного прощення агресору за його страшні злочини. Винні відповідатимуть", - резюмує очільник регіону. 

Читайте також: Ракетний удар по Дніпру: завершено розбір завалів медзакладу, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 26 травня російські загарбники завдали ракетного удару по медзакладу в Дніпрі. За даними ОВА, станом на ранок 27 травня внаслідок удару по медзакладу у Дніпрі постраждали 32 людей, 13 з них - досі в лікарні. П'ятеро - важкі. Доля трьох людей лишалася невідома.

Автор: 

Дніпро (3264) обстріл (28357) жертви (1791)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.05.2023 10:28 Відповісти
Треба у відповідь знищувати російськи мед.заклади . А також вбивати цивільних кацапів у співвідношенні (мінімум) 3:1 . враховуючи кількість населення рашкі і України.
показати весь коментар
28.05.2023 11:00 Відповісти
Цього ніколи не буде , щоб це робити треба мати волю та бути незалежним.
Я не бачу у владі цих рис.
показати весь коментар
28.05.2023 11:06 Відповісти
Нажаль це так. Така влада веде Україну явно не ТУДА.
показати весь коментар
28.05.2023 11:11 Відповісти
Царство небесне загиблим!Спочивайте з миром, сум😥
показати весь коментар
28.05.2023 11:01 Відповісти
Зява про відповідальність від Лисака військових РФ .
Навіть після Нюрнберга відповідальність Вермахт не поніс .
Навіщо це казати ...
показати весь коментар
28.05.2023 11:04 Відповісти
Якоюсь мірою відповідальність була і вони ії понесли 😠
показати весь коментар
28.05.2023 11:57 Відповісти
В 1946 році окупаційна влада в Німеччині казала так :"Солдати вермахту не винні. Вони змушені були виконувати наказ , адже в тилу залишалися їхні рідні , як заручники."
показати весь коментар
28.05.2023 14:23 Відповісти
 
 