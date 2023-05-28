Ракетний удар по медзакладу у Дніпрі: троє людей, доля яких була невідомою, загинули, - ОВА

Троє людей, доля яких була невідомою після ракетного удару по медзакладу у Дніпрі, загинули.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумні новини… Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Маємо результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії", - йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, серед жертв 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу. А ще 57-річний працівник сусідньої ветклініки.

"Загалом та атака забрала життя чотирьох людей… Щирі співчуття рідним. Жодного прощення агресору за його страшні злочини. Винні відповідатимуть", - резюмує очільник регіону.

Читайте також: Ракетний удар по Дніпру: завершено розбір завалів медзакладу, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 26 травня російські загарбники завдали ракетного удару по медзакладу в Дніпрі. За даними ОВА, станом на ранок 27 травня внаслідок удару по медзакладу у Дніпрі постраждали 32 людей, 13 з них - досі в лікарні. П'ятеро - важкі. Доля трьох людей лишалася невідома.