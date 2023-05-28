В інформаційному просторі Росії почастішали заклики до примусу суспільства працювати на потреби війни, - британська розвідка

Російські пропагандисти почали закликати громадян активно жертвувати собою на підтримку війни, як у радянський час.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter Міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Протягом останніх тижнів тон публічних дебатів у Росії перейшов від простого покарання тих, хто критикує війну в Україні, до закликів до громадян активно жертвувати собою на підтримку військових зусиль", – йдеться в огляді британських аналітиків

Зокрема, російські державні ЗМІ та бізнес-групи звернулися до Міністерства економіки з проханням надати дозвіл на шестиденний робочий тиждень для працівників з огляду на економічні вимоги війни, очевидно, без додаткової оплати.

21 травня 2023 року російська пропагандистка Симоньян заявила, що громадяни повинні працювати на заводах з виробництва боєприпасів по дві додаткові години щодня після своєї основної роботи.

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"Зміна тональності розмов явно перегукується з радянським відчуттям суспільного примусу. Це також підкреслює, що керівництво, швидше за все, вважає економічні показники вирішальним фактором перемоги у війні", – констатували британські аналітики.