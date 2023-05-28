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Новини
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В інформаційному просторі Росії почастішали заклики до примусу суспільства працювати на потреби війни, - британська розвідка

кремль

Російські пропагандисти почали закликати громадян активно жертвувати собою на підтримку війни, як у радянський час.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter Міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із  посиланням на Українську правду.

"Протягом останніх тижнів тон публічних дебатів у Росії перейшов від простого покарання тих, хто критикує війну в Україні, до закликів до громадян активно жертвувати собою на підтримку військових зусиль", – йдеться в огляді британських аналітиків

Зокрема, російські державні ЗМІ та бізнес-групи звернулися до Міністерства економіки з проханням надати дозвіл на шестиденний робочий тиждень для працівників з огляду на економічні вимоги війни, очевидно, без додаткової оплати.

21 травня 2023 року російська пропагандистка Симоньян заявила, що громадяни повинні працювати на заводах з виробництва боєприпасів по дві додаткові години щодня після своєї основної роботи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Симоньян закликала росіян виробляти снаряди для російської армії. ВIДЕО

"Зміна тональності розмов явно перегукується з радянським відчуттям суспільного примусу. Це також підкреслює, що керівництво, швидше за все, вважає економічні показники вирішальним фактором перемоги у війні", – констатували британські аналітики.

Автор: 

Велика Британія (5568) зовнішня розвідка (465) Симоньян Маргарита (36)


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Топ коментарі
+14
Парашники, без скрепного ГУЛАГа вы уже никого не привлечёте.
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28.05.2023 10:49
+13
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Талибы с иранцами принялись увлеченно резать друг друга. Чего они там не поделили - не суть важно. Важно другое.

У талибов очень сильная армия (насколько это слово сюда подходит), с 30-летним СВЕЖИМ боевым опытом и горами американского оружия. Боеспособность иранской армии вызывает вопросы - одно дело давить протесты в Белуджистане, где у повстанцев в лучшем случае только автоматы, другое - рубиться с талибами, которые, кроме воевать, больше ничего не умеют и не боятся ни Бога, ни черта, ни своего Аллаха.

Короче, тот самый случай, когда победы можно пожелать обеим сторонам, но я больше ставлю на афганцев. «За всю историю никто и никогда не сумел завоевать Афганистан. Никто и никогда».

И под эту дудку Израиль может решить иранскую ядерную проблему, тем более, что разведка уже звонит во все колокола - они на пороге создания бомбы.
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28.05.2023 10:45
+9
Це все напівміри, треба так, як за улюблєнава товаріща Сраліна: у селян відібрати паспорти, робітникам - заборонити звільнятись з підприємств. Отета жисть буде - малина!
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28.05.2023 10:46
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Вялічіє, оно такоє
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28.05.2023 10:44 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Талибы с иранцами принялись увлеченно резать друг друга. Чего они там не поделили - не суть важно. Важно другое.

У талибов очень сильная армия (насколько это слово сюда подходит), с 30-летним СВЕЖИМ боевым опытом и горами американского оружия. Боеспособность иранской армии вызывает вопросы - одно дело давить протесты в Белуджистане, где у повстанцев в лучшем случае только автоматы, другое - рубиться с талибами, которые, кроме воевать, больше ничего не умеют и не боятся ни Бога, ни черта, ни своего Аллаха.

Короче, тот самый случай, когда победы можно пожелать обеим сторонам, но я больше ставлю на афганцев. «За всю историю никто и никогда не сумел завоевать Афганистан. Никто и никогда».

И под эту дудку Израиль может решить иранскую ядерную проблему, тем более, что разведка уже звонит во все колокола - они на пороге создания бомбы.
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28.05.2023 10:45 Відповісти
Вода
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28.05.2023 10:46 Відповісти
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28.05.2023 10:48 Відповісти
Це все напівміри, треба так, як за улюблєнава товаріща Сраліна: у селян відібрати паспорти, робітникам - заборонити звільнятись з підприємств. Отета жисть буде - малина!
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28.05.2023 10:46 Відповісти
И кормить руса рисом - як заввіщав великий Сі..
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28.05.2023 11:15 Відповісти
Рис для них то зажирно - ріпа та ягель, вистачить, ніколи не жили добре - не треба починати.
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28.05.2023 11:41 Відповісти
А тут смішного нічого немає.Більш-менш адекватні виїхали,залишилась сіра маса,яка не по дві години,а взагалі за харчі працюватиме,«лішь би проклятиє янкі нас не захватілі»
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28.05.2023 11:44 Відповісти
Ну, якщо адекватні виїхали - то рів з крокодилами, бетонний мур зі спіраллю Бруно нагорі та електричний струм.
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28.05.2023 12:01 Відповісти
К станку, суки! Всё для фронта! Всё для победы! (А шо делать? Многоходовочник Вова куда-то не туда забрёл. И всех за собой... Сусанин, *уев)
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28.05.2023 10:47 Відповісти
Їхала шляхом
Червона фіра
Їхала, скакала
Туда, де ліпша жизнь

Шальона чортопхайка
Перла собі й перла
Фірман у кашкеті
Свято вірив в комунізм
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28.05.2023 10:55 Відповісти
ой лихо...
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28.05.2023 11:52 Відповісти
Вместо "А ты записался добровольцем?" кстати, отличный лозунг бы получился.
"А ты готов умереть вместе со всей россией за путина?"
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28.05.2023 10:48 Відповісти
Парашники, без скрепного ГУЛАГа вы уже никого не привлечёте.
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28.05.2023 10:49 Відповісти
Фото симоньян в "красном платочке у станка" в студію! Бажано разом зі своїми **********- сємєйний падряд
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28.05.2023 10:51 Відповісти
Ей недавно прислали "станок", она занята

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28.05.2023 11:14 Відповісти
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28.05.2023 11:48 Відповісти
Что самое интересное ,что как и в ту войну пропагандисті и партаппаратчики перерабатіваться не будут. Будут первіми кто будет драбать как драбали из москві когда гитлер стоял под городом .
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28.05.2023 10:54 Відповісти
Не получилось у глубинного народца за войной наблюдать по телевизору с пивком. Вашь царь отправляет вас дохнуть в Украину или идти работать на войну .
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28.05.2023 10:55 Відповісти
Вялика рабсея, а защищать некому. Дебилы думали, что раз у них самая большая территория в мире, то и такая же армия, а получается, что население всего-то в несколько раз больше Украины, поэтому придётся слезать с диванов, чтобы добавить к империи зла больше рабов, которых можно потом также кинуть на мясо за фюрера. Китайцы, на которых ставка, защищать кремлевских аферистов не будут, просто поделят недоимперию.
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28.05.2023 11:09 Відповісти
Всі на защіту кацапії від НАТИ.
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28.05.2023 10:58 Відповісти
ахмешка рвоне на парашу, у нього гудки є )) крєпостні - на роботу й з роботи по фабрічному гудку! за опазданіє - 10 лет гулага на месте, без права переписьки )
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28.05.2023 11:04 Відповісти
Ахметушка дуже непогано живе і занятий підрахунками надприбутків з незламних, яким він за допомогою ЗЕкоманди у два етапи піднімає тариф під час війни поки вони гинуть та стають каліками. Відтак, кріпаків йому і без паРаші вистачає.
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28.05.2023 11:36 Відповісти
...і при тому у простого народу (73 - просте число) спостерігається якась неймовірна любов до Ахметова...
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28.05.2023 12:20 Відповісти
Нихрена у них не выйдет, народ рабсейский жирком оброс, не будет за трудодни горбатиться.
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28.05.2023 11:11 Відповісти
ищщо как будет... за полушку
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28.05.2023 11:53 Відповісти
Це дійсно "єщьо нє начіналі")Начнітє,і тоді у вас буде громадянська війна.
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28.05.2023 11:11 Відповісти
Як добре, що Зеленський прибрав Авакова.
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28.05.2023 11:13 Відповісти
Кажется, он сам свалил, узнав о скором российском вторжении. Других вариантов я не вижу.
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28.05.2023 11:44 Відповісти
16-часовая рабочая смена. 7 дней в неделю, без праздников и выходных. Работают все, от 16 лет. Надзиратели по цехам. Женщины наравне с мужчинами, никакой дискриминации. Никакой зп, только карточки и трудодни. Никаких прав, одни обязанности. Шаг вправо, шаг влево - расстрел. Нормы выработки (запредельные), невыполнение - расстрел. Жить в бараках возле цехов. Мыться - раз в неделю (4 мин). Горячая вода - раз в месяц. Никаких тв и интернета, только радио-точка в 23.00.
И это только, что сразу вспомнил...
Россияне, готовы?....
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28.05.2023 11:18 Відповісти
Забув які терміни за хвилини запізнення.
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28.05.2023 11:28 Відповісти
1 мин = 1 суток карцера
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28.05.2023 11:35 Відповісти
Хрен, там не менше року і аж до розстрілу.
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28.05.2023 12:14 Відповісти
Борис Абрамыч



С. Садальский:
Ночь, поезд Санкт-Петербург- Москва. Водка кончилась, надо догнаться. Людка зовёт какого-то мужика: Вовка, метнись в ресторан за бухлом. Невзрачный чухан с рыбьими глазами исчезает. Господи, если бы я знал, что это был Путин, сам бы побежал…
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28.05.2023 11:55 Відповісти
Кацаби ж так хотіли-"верните нам ссср".!!!
Отож отримують своє бажання...!)))
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28.05.2023 12:24 Відповісти
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28.05.2023 12:41 Відповісти
Ксюша (Кобыла) Собчак будет работать на потребности войны - отсасывать у обдроченцев.
"Искандеры" больше не смеются...
Да, Ксюша, ****, курва, лярва, хвойда?
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28.05.2023 13:36 Відповісти
если зомби не интересуются политикой,

то политика очень интересуется рашистскими зомби
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28.05.2023 16:47 Відповісти
 
 