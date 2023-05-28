В інформаційному просторі Росії почастішали заклики до примусу суспільства працювати на потреби війни, - британська розвідка
Російські пропагандисти почали закликати громадян активно жертвувати собою на підтримку війни, як у радянський час.
Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter Міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Протягом останніх тижнів тон публічних дебатів у Росії перейшов від простого покарання тих, хто критикує війну в Україні, до закликів до громадян активно жертвувати собою на підтримку військових зусиль", – йдеться в огляді британських аналітиків
Зокрема, російські державні ЗМІ та бізнес-групи звернулися до Міністерства економіки з проханням надати дозвіл на шестиденний робочий тиждень для працівників з огляду на економічні вимоги війни, очевидно, без додаткової оплати.
21 травня 2023 року російська пропагандистка Симоньян заявила, що громадяни повинні працювати на заводах з виробництва боєприпасів по дві додаткові години щодня після своєї основної роботи.
"Зміна тональності розмов явно перегукується з радянським відчуттям суспільного примусу. Це також підкреслює, що керівництво, швидше за все, вважає економічні показники вирішальним фактором перемоги у війні", – констатували британські аналітики.
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Талибы с иранцами принялись увлеченно резать друг друга. Чего они там не поделили - не суть важно. Важно другое.
У талибов очень сильная армия (насколько это слово сюда подходит), с 30-летним СВЕЖИМ боевым опытом и горами американского оружия. Боеспособность иранской армии вызывает вопросы - одно дело давить протесты в Белуджистане, где у повстанцев в лучшем случае только автоматы, другое - рубиться с талибами, которые, кроме воевать, больше ничего не умеют и не боятся ни Бога, ни черта, ни своего Аллаха.
Короче, тот самый случай, когда победы можно пожелать обеим сторонам, но я больше ставлю на афганцев. «За всю историю никто и никогда не сумел завоевать Афганистан. Никто и никогда».
И под эту дудку Израиль может решить иранскую ядерную проблему, тем более, что разведка уже звонит во все колокола - они на пороге создания бомбы.
Червона фіра
Їхала, скакала
Туда, де ліпша жизнь
Шальона чортопхайка
Перла собі й перла
Фірман у кашкеті
Свято вірив в комунізм
"А ты готов умереть вместе со всей россией за путина?"
И это только, что сразу вспомнил...
Россияне, готовы?....
С. Садальский:
Ночь, поезд Санкт-Петербург- Москва. Водка кончилась, надо догнаться. Людка зовёт какого-то мужика: Вовка, метнись в ресторан за бухлом. Невзрачный чухан с рыбьими глазами исчезает. Господи, если бы я знал, что это был Путин, сам бы побежал…
Отож отримують своє бажання...!)))
"Искандеры" больше не смеются...
Да, Ксюша, ****, курва, лярва, хвойда?
то политика очень интересуется рашистскими зомби