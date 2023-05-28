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Новини Війна
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Атака дронами на Київщину: всі ворожі цілі знищено. Фактів влучань не зафіксовано

дрон,уламки

Ніч, що минула, видалася вкрай неспокійною. З початку травня місяця це 14 повітряна атака російського ворога на Київщину, яка виявилася наймасовішою.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що тривога тривала майже 6 годин. Ворог атакував область БпЛА.

"Завдяки ефективній роботі ППО всі ворожі цілі були знищені. Фактів влучань не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків в одній із громад є незначні пошкодження приватного будинку - вибиті вікна, в іншій - вибило вікна в одному із закладів харчування", - йдеться у повідомленні.

Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків атаки. Власникам пошкоджених будівель буде надана вся необхідна допомога.

Також читайте: Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Крім того, падіння уламків призвело до лісової пожежі та займання трав’яної підстилки в декількох місцях. Вони оперативно локалізовані.

Також зафіксовано загоряння причепу вантажного автомобіля - пожежа ліквідована, ще в одній з автівок пошкоджені вікна.

"Оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків падіння уламків. Дякуємо нашим силам ППО!", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 шахеди. Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.

Також Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічної атаки дронами у Житомирі є пошкодження. Без жертв. Згодом з'ясувалося, що ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині.

Автор: 

Київська область (4011) обстріл (28357) дрони (4656)


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Топ коментарі
+15
А шо тут коментувати...
ППО молодці
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28.05.2023 11:20
+6
Вітаю ППО зі збереженням Києва 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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28.05.2023 11:38
+3
Певно тут мова йде про область. Київ в іншій статистиці.
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28.05.2023 11:34
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А шо тут коментувати...
ППО молодці
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28.05.2023 11:20 Відповісти
А як же про пожежу в Голосіївському районі міста Києва?
Виходить, що херані-2 тут не причому, а почали вже й в нас палити у не встановлених місцях.
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28.05.2023 11:22 Відповісти
Певно тут мова йде про область. Київ в іншій статистиці.
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28.05.2023 11:34 Відповісти
я слышал именно тот взрыв.
Рассказую.
Слышу звук мопеда. Летит со стороны Днепра мимо Дружбы народов в сторону Теремков.
вышел в коридор.
Мрпед пролетел надо мной, отчетливо слышна канонада ПВО - бух - бух-бух
и когда мопед удалился ,был примерно над Московской площадью, громкий БАБАХ! (попали)
через пару секунд другой БАБАХ, раскатистый - упал на землю и там взорвался.

так что это был именно шахед,и все жители Печерска и Голосеево тому свидетели. Его звук ни с чем не спутать.

ПВО стреляет не В цель, а РЯДОМ с целью. когда удается попасть так что осколки наносят цели непоправимый урон - цель падает на землю.
так это работает.

редко какие противоракеты попадают в саму ракету - поправьте меня, кто такие знает.
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28.05.2023 12:17 Відповісти
Вітаю ППО зі збереженням Києва 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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28.05.2023 11:38 Відповісти
Ну и гепало(аж 2раза ходил курить-хоть ночью и не курю).Думал рекеты сбивали-очеь уж мощными средствами шмаляли-2раза аж кровать дернулась....
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28.05.2023 11:46 Відповісти
Сейчас хоть Ирисками и Патриотами сбивают. Они тише намного и точнее работают. Раньше когда С-300 работало так дома ходуном ходили
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28.05.2023 11:51 Відповісти
для уничтожения шахедов ни ириски ни патриоты не используют. из пушки по мухам не стреляют.
я свидетель - звук был другой. по сравнению с Ирисками - небольшие бахи. Только когда попадают - бабах приличный.
применяют специальные противодронные средства.
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28.05.2023 12:18 Відповісти
Хочу вам сказати - це незабутні відчуття коли у тебе вдома, над головою ракети літають і збивають одна одну.. а коли це відбувається під час кожної атаки на Київ - від цього стаєш залежним.... слава ППО.. абсолютно безпечно себе почуваю..
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28.05.2023 11:48 Відповісти
Спасибо нашим ППО и братскому немецкому народу за помощь в войне с русофашистскими окупантами
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28.05.2023 11:49 Відповісти
Котики наші, ви- найкращі!
Бог вам у поміч
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28.05.2023 12:21 Відповісти
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28.05.2023 12:28 Відповісти
Покажите кто знает, как это уложить в одну голову

Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС. ФОТОрепортаж Джерело:

Завдяки ефективній роботі ППО всі ворожі цілі були знищені. Фактів влучань не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків в одній із громад є незначні пошкодження приватного будинку - вибиті вікна, в іншій - вибило вікна в одному із закладів харчування Джерело:
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28.05.2023 13:52 Відповісти
речь идет про Киев и область отдельно
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28.05.2023 15:14 Відповісти
Статья называется "Атака дронами на Київщину ....."
В ней говорится "Завдяки ефективній роботі ППО всі ворожі цілі були знищені. ......"Джерело:

Это про область отдельно или вообще про Украину?

Далее ведь написано "За даними Повітряних сил, сили ППО 52 шахеди. Для удару по Україні ........" Джерело:

Далее так же написано "Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом понад 40 безпілотників. ....." Джерело:

Ну и "Також Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічної атаки дронами у Житомирі . ...." Джерело:

Итого:
Более 40 сбили в Киеве, это предположим 41. Как минимум один прилетел и устроил пожар на площади 1200 м2. Это может быть например 12х100 метров или 24х50. От обломков мог вспыхнуть такой пажар? Наверное нет. Наверное это был полноценный прилёт, значит было уже как минимум 42 в Киеве.
Допустим на Житомирщину прилетел 1, это с киевскими будет 43.
Остальные 9 пришлись на Киевщину, все были сбиты и принесли незначительные разрушения?
Или 52 и 40, это отдельно по области и отдельно по Киеву?
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28.05.2023 17:40 Відповісти
конкретно в этой новости все про Киевскую область. Все сбили
по Киеву все иначе
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28.05.2023 23:32 Відповісти
По периметру Києва може чергувати зенітна тероборона,
озброєна протидроновими рушницями і І прожекторами.
Напрями атак вже відомі - сигнал тривоги може подаватись за 5-7 хвилин -
достатньо часу, щоб освітити небо і підготуватись до зустрічі.
Годі лупити по Шахідах ракетами.
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28.05.2023 20:05 Відповісти
 
 