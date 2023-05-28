Атака дронами на Київщину: всі ворожі цілі знищено. Фактів влучань не зафіксовано
Ніч, що минула, видалася вкрай неспокійною. З початку травня місяця це 14 повітряна атака російського ворога на Київщину, яка виявилася наймасовішою.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що тривога тривала майже 6 годин. Ворог атакував область БпЛА.
"Завдяки ефективній роботі ППО всі ворожі цілі були знищені. Фактів влучань не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків в одній із громад є незначні пошкодження приватного будинку - вибиті вікна, в іншій - вибило вікна в одному із закладів харчування", - йдеться у повідомленні.
Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків атаки. Власникам пошкоджених будівель буде надана вся необхідна допомога.
Крім того, падіння уламків призвело до лісової пожежі та займання трав’яної підстилки в декількох місцях. Вони оперативно локалізовані.
Також зафіксовано загоряння причепу вантажного автомобіля - пожежа ліквідована, ще в одній з автівок пошкоджені вікна.
"Оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків падіння уламків. Дякуємо нашим силам ППО!", - йдеться у повідомленні.
За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 шахеди. Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.
Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.
Також Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічної атаки дронами у Житомирі є пошкодження. Без жертв. Згодом з'ясувалося, що ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині.
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ППО молодці
Виходить, що херані-2 тут не причому, а почали вже й в нас палити у не встановлених місцях.
Рассказую.
Слышу звук мопеда. Летит со стороны Днепра мимо Дружбы народов в сторону Теремков.
вышел в коридор.
Мрпед пролетел надо мной, отчетливо слышна канонада ПВО - бух - бух-бух
и когда мопед удалился ,был примерно над Московской площадью, громкий БАБАХ! (попали)
через пару секунд другой БАБАХ, раскатистый - упал на землю и там взорвался.
так что это был именно шахед,и все жители Печерска и Голосеево тому свидетели. Его звук ни с чем не спутать.
ПВО стреляет не В цель, а РЯДОМ с целью. когда удается попасть так что осколки наносят цели непоправимый урон - цель падает на землю.
так это работает.
редко какие противоракеты попадают в саму ракету - поправьте меня, кто такие знает.
я свидетель - звук был другой. по сравнению с Ирисками - небольшие бахи. Только когда попадают - бабах приличный.
применяют специальные противодронные средства.
Бог вам у поміч
Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС. ФОТОрепортаж Джерело:
Завдяки ефективній роботі ППО всі ворожі цілі були знищені. Фактів влучань не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків в одній із громад є незначні пошкодження приватного будинку - вибиті вікна, в іншій - вибило вікна в одному із закладів харчування Джерело:
В ней говорится "Завдяки ефективній роботі ППО всі ворожі цілі були знищені. ......"Джерело:
Это про область отдельно или вообще про Украину?
Далее ведь написано "За даними Повітряних сил, сили ППО 52 шахеди. Для удару по Україні ........" Джерело:
Далее так же написано "Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом понад 40 безпілотників. ....." Джерело:
Ну и "Також Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічної атаки дронами у Житомирі . ...." Джерело:
Итого:
Более 40 сбили в Киеве, это предположим 41. Как минимум один прилетел и устроил пожар на площади 1200 м2. Это может быть например 12х100 метров или 24х50. От обломков мог вспыхнуть такой пажар? Наверное нет. Наверное это был полноценный прилёт, значит было уже как минимум 42 в Киеве.
Допустим на Житомирщину прилетел 1, это с киевскими будет 43.
Остальные 9 пришлись на Киевщину, все были сбиты и принесли незначительные разрушения?
Или 52 и 40, это отдельно по области и отдельно по Киеву?
по Киеву все иначе
озброєна протидроновими рушницями і І прожекторами.
Напрями атак вже відомі - сигнал тривоги може подаватись за 5-7 хвилин -
достатньо часу, щоб освітити небо і підготуватись до зустрічі.
Годі лупити по Шахідах ракетами.