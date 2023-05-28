Атака дронами на Київщину: всі ворожі цілі знищено. Фактів влучань не зафіксовано

Ніч, що минула, видалася вкрай неспокійною. З початку травня місяця це 14 повітряна атака російського ворога на Київщину, яка виявилася наймасовішою.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що тривога тривала майже 6 годин. Ворог атакував область БпЛА.

"Завдяки ефективній роботі ППО всі ворожі цілі були знищені. Фактів влучань не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків в одній із громад є незначні пошкодження приватного будинку - вибиті вікна, в іншій - вибило вікна в одному із закладів харчування", - йдеться у повідомленні.

Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків атаки. Власникам пошкоджених будівель буде надана вся необхідна допомога.

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Крім того, падіння уламків призвело до лісової пожежі та займання трав’яної підстилки в декількох місцях. Вони оперативно локалізовані.

Також зафіксовано загоряння причепу вантажного автомобіля - пожежа ліквідована, ще в одній з автівок пошкоджені вікна.

"Оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків падіння уламків. Дякуємо нашим силам ППО!", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 шахеди. Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.

Також Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічної атаки дронами у Житомирі є пошкодження. Без жертв. Згодом з'ясувалося, що ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині.