Після вибухів у Бердянську багато військових РФ не зможуть воювати, - Федоров
Окупанти щодня зазнають втрат на запорізькому напрямку.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Після вибухів 27 травня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області велика кількість російських військових вже не зможе воювати", - зазначив Федоров.
Він підтвердив інформацію про вибухи у Бердянську на базі відпочинку "Хімік", де була "величезна концентрація" живої сили та техніки військ РФ.
"Ми розуміємо, що досить значна кількість окупантів більше ніколи не зможе воювати проти наших Збройних сил України", - наголосив Федоров.
Нагадаємо, в окупованому Бердянську 27 травня двічі за день пролунали вибухи, над окупаційним виконкомом здіймається дим, імовірно багато російських окупантів знищено.
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2-га - "этнические русские" Ідуть на харчування "добробатів"
3-тя - "русскаязычные" На харчування ЗСУ та НГУ
4 -та - "чурки" На харчування "мусульманских батальонов" та "неграв с НАТО"
А насправді кацапня сама їх на ті категорії "поділила" :
1-ша - контрактники "Жмури 1-ї категорії" Пакуються в мішки та гроби і їдуть для похорону на батьківщину Рідня отримує компенсацію
2-га - "чмобіки" "жмури 2-ї категорії Пакуються в мішки та гроби і їдуть для похорону на батьківщину Рідня отримує пачку пєльмєнів
3-тя - "жмури-донбасіти" Пакуються в мішки і хороняться на Донбасі Дружинам дають примірять крадені шуби
4-та - "жмури нестандартні" - "зеки-вагнеровці" Закопуються на місці або й кидаються на полі бою Хрест на могилі - за власний рахунок