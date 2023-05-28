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Новини Агресія Росії проти України
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Після вибухів у Бердянську багато військових РФ не зможуть воювати, - Федоров

вибух

Окупанти щодня зазнають втрат на запорізькому напрямку.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Після вибухів 27 травня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області велика кількість російських військових вже не зможе воювати", - зазначив Федоров.

Він підтвердив інформацію про вибухи у Бердянську на базі відпочинку "Хімік", де була "величезна концентрація" живої сили та техніки військ РФ.

"Ми розуміємо, що досить значна кількість окупантів більше ніколи не зможе воювати проти наших Збройних сил України", - наголосив Федоров.

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Нагадаємо, в окупованому Бердянську 27 травня двічі за день пролунали вибухи, над окупаційним виконкомом здіймається дим, імовірно багато російських окупантів знищено.

Автор: 

Бердянськ (469) вибух (4443) Федоров Іван (647)


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Топ коментарі
+18
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28.05.2023 12:04
+11
Здравствуй Дедушка Мароз,
Барада из ваты!
Ты падарки нам принёс?
Что в мешках? - Салдаты!

Дастаёт бальшой мешок
Притаив усмешку:
- Вот ваш папка брат и дед -
Толька "вперемешку";

Ну а мамкам ат меня
Каждай па "Калине"!
С Новым годом, ребятня!
Слава Украине!"
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28.05.2023 12:26
+10
I що, то нехай живут далI ? НI хробачки, треба подихать.
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28.05.2023 12:00
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добре. але це мертвому припарка.
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28.05.2023 11:56 Відповісти
I що, то нехай живут далI ? НI хробачки, треба подихать.
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28.05.2023 12:00 Відповісти
не нойте. хотите больше - делайте, никто не против.
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28.05.2023 12:11 Відповісти
Ну то що, не зовсім не робити «припарки»? Може ви знаєте спосіб як знищити більше кацапів
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28.05.2023 12:25 Відповісти
та робити, шож. це так, мінута слабасті
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28.05.2023 13:32 Відповісти
з Днем Київа..
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28.05.2023 11:58 Відповісти
Як тебе не любити ,Києве мій. Залишайтесь живими
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28.05.2023 12:09 Відповісти
Ми дуже вдячні.. але це більше про подарунок для москалів..) і всіх нас із святом.. мій Київ - моя гордість.. Наша Столиця - Наша Гордість..
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28.05.2023 12:18 Відповісти
Скоро вся москальня здохне , які припхалися на нашу землю !!
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28.05.2023 11:59 Відповісти
что интересно - эти дохлые свиноцабаки в статистику не включаются...!!!
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28.05.2023 12:00 Відповісти
Їх просто розпихають по інших днях при менших втратах у кацапів - щоб "фсьопрапальшики" тут не стогнали з-за малих показників у зведенні ГШ Трупам же все одно - в який день про їх там напишуть
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28.05.2023 12:20 Відповісти
Шось з головою -- стануть неуправляємі .
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28.05.2023 12:01 Відповісти
Много вас здесь химиков в прифронтовой полосе (с)
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28.05.2023 12:02 Відповісти
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28.05.2023 12:03 Відповісти
сына вернулся! в тесте. в пакетик весь вошёл!
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28.05.2023 12:05 Відповісти
И это мои "братья", билят...
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28.05.2023 13:50 Відповісти
Отримають білу Ладу.
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28.05.2023 12:12 Відповісти
Здравствуй Дедушка Мароз,
Барада из ваты!
Ты падарки нам принёс?
Что в мешках? - Салдаты!

Дастаёт бальшой мешок
Притаив усмешку:
- Вот ваш папка брат и дед -
Толька "вперемешку";

Ну а мамкам ат меня
Каждай па "Калине"!
С Новым годом, ребятня!
Слава Украине!"
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28.05.2023 12:26 Відповісти
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28.05.2023 12:50 Відповісти
"бандери" людей їдять і консерви з них роблять Діляться на "категорії" :
1-ша - "истинно русские младенцы" Ідуть на харчування "Правого сектора" на "щирих националистов" З їх печінки роблять консерви для годування "карателів" перед боєм
2-га - "этнические русские" Ідуть на харчування "добробатів"
3-тя - "русскаязычные" На харчування ЗСУ та НГУ
4 -та - "чурки" На харчування "мусульманских батальонов" та "неграв с НАТО"
А насправді кацапня сама їх на ті категорії "поділила" :
1-ша - контрактники "Жмури 1-ї категорії" Пакуються в мішки та гроби і їдуть для похорону на батьківщину Рідня отримує компенсацію
2-га - "чмобіки" "жмури 2-ї категорії Пакуються в мішки та гроби і їдуть для похорону на батьківщину Рідня отримує пачку пєльмєнів
3-тя - "жмури-донбасіти" Пакуються в мішки і хороняться на Донбасі Дружинам дають примірять крадені шуби
4-та - "жмури нестандартні" - "зеки-вагнеровці" Закопуються на місці або й кидаються на полі бою Хрест на могилі - за власний рахунок
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28.05.2023 12:28 Відповісти
не погано, шоб ще й розможуватись більше не могли ))
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28.05.2023 12:03 Відповісти
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28.05.2023 12:04 Відповісти
Він задоволений!
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28.05.2023 12:51 Відповісти
Ще більше буде тих у кого зникне бажання воювати.
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28.05.2023 12:12 Відповісти
Вот так дальнобойные ракеты мгновенно дают результат против туповатого оппонента. Притом это даже не ракеты малой дальности, шторм жалят на расстоянии комариного носа, не дальше. Настоящей дальнобойной ракетой можно потопить военное грузовое судно, которое везет дроны, ракеты и прочее из Ирана в оркостан по Каспийскому морю. За 1 выстрел уничтожить тысячи тонн вооружений, полностью и окончательно с их детонацией. Пока мы туда достать не можем, хотя есть хорошие возможности потопить транспортик с десантом на катере или вертушке из Азербайджана или Казахстана вежливыми людьми с зеленой формой из военторга.
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28.05.2023 12:31 Відповісти
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28.05.2023 12:35 Відповісти
 
 