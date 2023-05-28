Після вибухів у Бердянську багато військових РФ не зможуть воювати, - Федоров

Окупанти щодня зазнають втрат на запорізькому напрямку.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Після вибухів 27 травня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області велика кількість російських військових вже не зможе воювати", - зазначив Федоров.

Він підтвердив інформацію про вибухи у Бердянську на базі відпочинку "Хімік", де була "величезна концентрація" живої сили та техніки військ РФ.

"Ми розуміємо, що досить значна кількість окупантів більше ніколи не зможе воювати проти наших Збройних сил України", - наголосив Федоров.

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Нагадаємо, в окупованому Бердянську 27 травня двічі за день пролунали вибухи, над окупаційним виконкомом здіймається дим, імовірно багато російських окупантів знищено.