Байден оголосив про досягнення угоди щодо межі держборгу: Вона допоможе уникнути катастрофічного дефолту

Президент США Джо Байден і спікер Палати представників Конгресу Кевін Маккарті досягли компромісу щодо стелі держборгу. Ця домовленість дозволить уникнути дефолту.

Про це Байден повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ця угода "є компромісом, а це означає, що не всі отримають те, що хочуть"

"Це - важливий крок уперед, який скорочує витрати, одночасно захищаючи критично важливі програми для працівників і розвиваючи економіку для всіх. І ця угода захищає мої та демократів Конгресу ключові пріоритети та законодавчі досягнення", - зазначив Байден.

"І ця угода є доброю новиною для американського народу, оскільки вона запобігає тому, що могло стати катастрофічним дефолтом і призвело б до економічного спаду, знищення пенсійних рахунків і втрати мільйонів робочих місць. Протягом наступного дня наші переговорні групи завершать роботу над законодавчим текстом, і угода буде передана до Палати представників і Сенату Сполучених Штатів", - резюмує американський лідер.

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