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Новини
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Байден оголосив про досягнення угоди щодо межі держборгу: Вона допоможе уникнути катастрофічного дефолту

байден,джо

Президент США Джо Байден і спікер Палати представників Конгресу Кевін Маккарті досягли компромісу щодо стелі держборгу. Ця домовленість дозволить уникнути дефолту.

Про це Байден повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ця угода "є компромісом, а це означає, що не всі отримають те, що хочуть"

"Це - важливий крок уперед, який скорочує витрати, одночасно захищаючи критично важливі програми для працівників і розвиваючи економіку для всіх. І ця угода захищає мої та демократів Конгресу ключові пріоритети та законодавчі досягнення", - зазначив Байден.

"І ця угода є доброю новиною для американського народу, оскільки вона запобігає тому, що могло стати катастрофічним дефолтом і призвело б до економічного спаду, знищення пенсійних рахунків і втрати мільйонів робочих місць. Протягом наступного дня наші переговорні групи завершать роботу над законодавчим текстом, і угода буде передана до Палати представників і Сенату Сполучених Штатів", - резюмує американський лідер.

Також читайте: США надаватимуть військову допомогу Україні навіть у разі дефолту, - Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2884) держборг (1178) дефолт (204) США (22665)


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Топ коментарі
+12
В підєрашці дуже ******* борги Держдепу США...
мабуть вони цей борг і оплатять... скоро...
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28.05.2023 12:07
+8
Це добре.. да і все добре, що недобре до касапів..
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28.05.2023 12:06
+3
Та **** им там дефолт, напечатают сколько надо и дело в шляпе
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28.05.2023 12:10
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Це добре.. да і все добре, що недобре до касапів..
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28.05.2023 12:06 Відповісти
В підєрашці дуже ******* борги Держдепу США...
мабуть вони цей борг і оплатять... скоро...
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28.05.2023 12:07 Відповісти
Та **** им там дефолт, напечатают сколько надо и дело в шляпе
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28.05.2023 12:10 Відповісти
взагалі, цікаво, а Уряд США може працювати виключно в межах тих сикстільйонів долларів, що вони вже надрукували? чи їм постійно потрібні нові доллари
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28.05.2023 12:23 Відповісти
Та я їбу
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28.05.2023 12:39 Відповісти
Схоже, що розповіді про "могутність американської економіки" сильно перебільшені...
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28.05.2023 12:58 Відповісти
ні, просто різні наркобарони, в першу чергу - так звані росіянє, зберігають свої статки в фізичних долларах, бо бояться блокування коштів! а це вимиває мільйони і мільйони фізичних грошей з обігу
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28.05.2023 13:22 Відповісти
У простого люду навіть в небагатій Україні фізичні долари роками лежать в "заначках" і якби їх вдалося порахувати це була б чимала сума.
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28.05.2023 14:58 Відповісти
Каждый год разыгрывают это спектакль.
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28.05.2023 12:19 Відповісти
Напоминают Президенту США кто настоящий хозяин Америки
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28.05.2023 12:23 Відповісти
А когда отдадут станок который печатает американскому народу? Печатный станок ведь находится у частных лиц
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28.05.2023 12:21 Відповісти
право власності - святе!
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28.05.2023 12:24 Відповісти
Трамп при эпидемии напечатал невообразимое количество денег для раздачи населению и поддержку предприятий. А инфляцию и лопнувшие пузыри (который сделали бесящиеся от халявных денег американцы, те же NFT, криптовалюты, акции в никуда) повесили на Байдена, который вынужден это раскручивать. Потом Байден после второго президентского срока тоже включит печатный станок, а разгребать за него другим. Долго еще человечеству до рационального управления, ждем ИИ на посту президента.
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28.05.2023 12:24 Відповісти
Ну так ну так - чим по вашому закінчиться президенство ШІ ?
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28.05.2023 13:29 Відповісти
В % к ВВП госдолг США только на 23 месте в мире
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28.05.2023 12:32 Відповісти
у США так побудована банківська система, що держборг буде завжди
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28.05.2023 12:48 Відповісти
У рузьге свято: Америці ізнов киздець прийшов.
І ще сотні раз прийде. Щасливі люди, зовидоваю...
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28.05.2023 13:01 Відповісти
Завжди здавалося, що дефолт - це об'єктивна категорія, економічний закон.
Виявляється, можна "порешать".
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28.05.2023 13:02 Відповісти
коли в тебе друкарський станок і на ньому друкуються доллари - то можна багато чого зробити 🤣😂 москалям таке і не снилося
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28.05.2023 13:24 Відповісти
"Советский Союз - страна большая, с мощной экономикой, богатыми ресурсами, так что все эти блокады и санкции он уж как-нибудь переживет. А вот по союзникам Вашингтона, которые намного больше зависят от внешней торговли, политика ковбойских наскоков на нормальные экономические связи бьет куда сильнее" - телевидение СССР, 1982г.
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28.05.2023 13:30 Відповісти
Дефолт США ЛЮБИМАЯ тема роспропаганды. Уже 100 лет дефолта ждут а его все нет...и не будет)))
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28.05.2023 13:37 Відповісти
За рахунок чого? Респи додавили Бідона звідмовитись від справедливого оподаткування великого бізнесу та багатіїв, а також ввести додаткові вимоги до отримувачів талонів на харчування. Дебіли, бл****. Ще одна перемога по-американські.
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28.05.2023 13:44 Відповісти
Зараз ефективний податок на доходи т.зв. "багатіїв", до якмх належать успішні лікарі та інженери, мінімум 35% до 52%. Куди ще тут справедливіше?
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28.05.2023 15:15 Відповісти
Вы там бросьте херн*й страдать, дефолты им подавай. Х*й вам, а не дефолт.
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28.05.2023 13:57 Відповісти
А типу могли не досягнути (позіхає.)
Зараз піду подивлюсь чи вдалося простимулювати чорних працювати хоч трохи, чи і далі отримуватимуть гроші просто за те що дихають.
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28.05.2023 15:11 Відповісти
А, нічого там нема, один дим без вогню. З конкретних результатів - у чорних будуть питати чи вони працюють в анкеті на отримання "карточок на їжу" (насправді грошей на спеціальну карту) до виповнення 54 років а не 50. Ніби вони зараз кажуть правду.
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28.05.2023 15:32 Відповісти
Каліфорнія йде "трохи" далі і намагається пропхасти закон про виплату ВСІМ чорним від мільйона на рило, плюс погашення всіх заборгованостей... безкоштовне навчання, житло.
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28.05.2023 19:44 Відповісти
Я офіційно ідентифікую себе як чорний, і хай хоч одна расистська наволоч скаже що це не так!
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28.05.2023 21:26 Відповісти
 
 