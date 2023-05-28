Агресор збочено відзначив День міста, - реакція послів ЄС та Великої Британії на нічну атаку на Київ

Посли Європейського Союзу та Великої Британії відреагували на нічну атаку Росії по Києву у День міста української столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Посол Британії Мелінда Сіммонс написала у своєму Twitter, що агресор відправив "жорстокий подарунок" місту. "Сидячи в укритті, слухала дуже гучні звуки вибухів на вулиці й відчувала, як здригаються стіни. Це ненормально", – зауважила представниця Британії у Києві.

Посол ЄС Матті Маасікас відзначив, що вибухів у Києві було більше, ніж під час "нормальних" повітряних атак.

"Так, ніби агресор вирішив збочено відзначити День Києва. Не зламати дух цього могутнього міста", - написав посол у своєму Twitter.

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