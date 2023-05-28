Агресор збочено відзначив День міста, - реакція послів ЄС та Великої Британії на нічну атаку на Київ
Посли Європейського Союзу та Великої Британії відреагували на нічну атаку Росії по Києву у День міста української столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Посол Британії Мелінда Сіммонс написала у своєму Twitter, що агресор відправив "жорстокий подарунок" місту. "Сидячи в укритті, слухала дуже гучні звуки вибухів на вулиці й відчувала, як здригаються стіни. Це ненормально", – зауважила представниця Британії у Києві.
Посол ЄС Матті Маасікас відзначив, що вибухів у Києві було більше, ніж під час "нормальних" повітряних атак.
"Так, ніби агресор вирішив збочено відзначити День Києва. Не зламати дух цього могутнього міста", - написав посол у своєму Twitter.
Топ коментарі
+15 Ан Мур
показати весь коментар28.05.2023 12:56
+12 Андрей Фещенко #474653
показати весь коментар28.05.2023 12:48
+12 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар28.05.2023 13:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Рашисты даже день своей столицы не могут определить достоверно...
Но это и хорошо: можно бомбить два дня подряд.
"За історію Київ захоплювали і здавали, палили до тла та знищували… але згодом відновлювали… і не один раз.
Але спробувати його захопити в 21 столітті міг тільки або повний ідіот, або божевільний диктатор. Власне, одного такого ми знаємо.
Але Київ вистояв.
Ми завжди будемо вдячні тим, хто став на захист, хто дав бій ворогу. Завжди будемо памʼятати тих, хто віддав життя…
Хоч після «героического отступления» ворога столиця почала потроху оживати, але вже незабаром ми опинилися в пітьмі. Без світла… Без води… Без тепла… Мабуть, у світовій історії, такого вже ніколи не повториться, але столиця вистояла, вкотре…
І знову відновилася.
Цей день Києва особливий тим, що ми пройшли через велетенську кількість випробувань і вистояли. Ба більше, Київ вже не виглядає як столиця, яку тільки нещодавно хотіли брати штурмом і в яку запускали ракети та продовжують це робити мало не щодня. В цьому, звісно, заслуга наших сил ППО.
І скільки б ворог не намагався руйнувати - ми все одно все відновимо і продовжимо жити.
З днем Києва, друзі. З днем міста, яке вистояло."
Зі святом, рідненькій !!!