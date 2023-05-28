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Новини Агресія Росії проти України
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Агресор збочено відзначив День міста, - реакція послів ЄС та Великої Британії на нічну атаку на Київ

дрони,шахеди

Посли Європейського Союзу та Великої Британії відреагували на нічну атаку Росії по Києву у День міста української столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Посол Британії Мелінда Сіммонс написала у своєму Twitter, що агресор відправив "жорстокий подарунок" місту. "Сидячи в укритті, слухала дуже гучні звуки вибухів на вулиці й відчувала, як здригаються стіни. Це ненормально", – зауважила представниця Британії у Києві.

Посол ЄС Матті Маасікас відзначив, що вибухів у Києві було більше, ніж під час "нормальних" повітряних атак.

"Так, ніби агресор вирішив збочено відзначити День Києва. Не зламати дух цього могутнього міста", - написав посол у своєму Twitter.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Київ: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві на площі 1200 кв.м у Голосіївському районі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19441) Сіммонс Мелінда (114) дрони (4656) Матті Маасікас (134) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+15
https://t.me/PresidentPoroshenko/6051 Петро Порошенко у День Києва, який цієї ночі пережив одну з наймасштабніших повітряних атак, пише на своїй сторінці у Facebook, що скільки б ворог не намагався руйнувати - ми все одно все відновимо і продовжимо жити .

"За історію Київ захоплювали і здавали, палили до тла та знищували… але згодом відновлювали… і не один раз.
Але спробувати його захопити в 21 столітті міг тільки або повний ідіот, або божевільний диктатор. Власне, одного такого ми знаємо.
Але Київ вистояв.
Ми завжди будемо вдячні тим, хто став на захист, хто дав бій ворогу. Завжди будемо памʼятати тих, хто віддав життя…
Хоч після «героического отступления» ворога столиця почала потроху оживати, але вже незабаром ми опинилися в пітьмі. Без світла… Без води… Без тепла… Мабуть, у світовій історії, такого вже ніколи не повториться, але столиця вистояла, вкотре…
І знову відновилася.
Цей день Києва особливий тим, що ми пройшли через велетенську кількість випробувань і вистояли. Ба більше, Київ вже не виглядає як столиця, яку тільки нещодавно хотіли брати штурмом і в яку запускали ракети та продовжують це робити мало не щодня. В цьому, звісно, заслуга наших сил ППО.
І скільки б ворог не намагався руйнувати - ми все одно все відновимо і продовжимо жити.
З днем Києва, друзі. З днем міста, яке вистояло."
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28.05.2023 12:56
+12
Чому до сих пір за рік війни Укаїна не була спроможна налагодити випуск подібних БПЛА, зрозуміло, що не на території, а в сусідніх країнах. Їм насрати на на всякі белгороди та щебекіни, кошмарить треба маацкву, тоді буде результат. Де дрони, агов ???! https://vikna.tv/wp-content/uploads/2022/10/05/drons.jpg
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28.05.2023 12:48
+12
Дроны под асфальтом.
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28.05.2023 13:02
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28.05.2023 12:42 Відповісти
Чому до сих пір за рік війни Укаїна не була спроможна налагодити випуск подібних БПЛА, зрозуміло, що не на території, а в сусідніх країнах. Їм насрати на на всякі белгороди та щебекіни, кошмарить треба маацкву, тоді буде результат. Де дрони, агов ???! https://vikna.tv/wp-content/uploads/2022/10/05/drons.jpg
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28.05.2023 12:48 Відповісти
Дроны под асфальтом.
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28.05.2023 13:02 Відповісти
Дядя, на каких фронтах воевал?
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28.05.2023 13:29 Відповісти
не відповідає? Згадки про фронт захисту ЄрЗе не хоче?
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28.05.2023 14:24 Відповісти
Гидота кацапська
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28.05.2023 13:06 Відповісти
Михайло Сергієнко: ***** воно і в Африці *****! Зараз мене заспамлять за нецензурну лайку,але факт нікуди не заховаєш - *****! Нечисть з ленінградської підворотні вирішила що має право вирішувати долю Світу! А може навпаки,Світ вирішить долю *****?!
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28.05.2023 13:19 Відповісти
***** - це легітимний термін на цьому сайті, пора це вже знати такому ветерану форуму (з січня 2017-го), як ти!
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28.05.2023 14:27 Відповісти
Яке ж воно гидотне і мерзенне , це ху@ло😠
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28.05.2023 13:45 Відповісти
Те, що для цивілізованого світу є збоченням, для рашистану є нормою.
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28.05.2023 12:46 Відповісти
Аркадій Пастух - саме так!!!
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28.05.2023 13:30 Відповісти
чорт №2...
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28.05.2023 12:47 Відповісти
Патрушев, ще той русофашист і кривавий чиошник😡
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28.05.2023 13:49 Відповісти
Это какая-то маниакальная тяга к датам. Совок совком
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28.05.2023 12:48 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1662745513748307968 28 травня 1987 року німець Матіас Руст посадив літак на Червоній площі. Це сталося у день прикордонних військ ссср.
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28.05.2023 12:50 Відповісти
День города Москвы 2023. Начало: суббота, 9 сентября. Окончание: воскресенье, 10 сентября.

Рашисты даже день своей столицы не могут определить достоверно...

Но это и хорошо: можно бомбить два дня подряд.
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28.05.2023 12:53 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/6051 Петро Порошенко у День Києва, який цієї ночі пережив одну з наймасштабніших повітряних атак, пише на своїй сторінці у Facebook, що скільки б ворог не намагався руйнувати - ми все одно все відновимо і продовжимо жити .

"За історію Київ захоплювали і здавали, палили до тла та знищували… але згодом відновлювали… і не один раз.
Але спробувати його захопити в 21 столітті міг тільки або повний ідіот, або божевільний диктатор. Власне, одного такого ми знаємо.
Але Київ вистояв.
Ми завжди будемо вдячні тим, хто став на захист, хто дав бій ворогу. Завжди будемо памʼятати тих, хто віддав життя…
Хоч після «героического отступления» ворога столиця почала потроху оживати, але вже незабаром ми опинилися в пітьмі. Без світла… Без води… Без тепла… Мабуть, у світовій історії, такого вже ніколи не повториться, але столиця вистояла, вкотре…
І знову відновилася.
Цей день Києва особливий тим, що ми пройшли через велетенську кількість випробувань і вистояли. Ба більше, Київ вже не виглядає як столиця, яку тільки нещодавно хотіли брати штурмом і в яку запускали ракети та продовжують це робити мало не щодня. В цьому, звісно, заслуга наших сил ППО.
І скільки б ворог не намагався руйнувати - ми все одно все відновимо і продовжимо жити.
З днем Києва, друзі. З днем міста, яке вистояло."
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28.05.2023 12:56 Відповісти
або ми почнемо робити українські шахеди та масово застосовувати їх проти російських міст або за рік, півтора ми будемо жити серед руїн.
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28.05.2023 12:58 Відповісти
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28.05.2023 13:15 Відповісти
Нічого касапи.. Ми вас породили.. Ми вас і знищимо..
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28.05.2023 13:30 Відповісти
Київ відзначає 1540 років. пуйло, а перша згадка про болота, коли? Йди накуй зі своєю видуманою історією.
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28.05.2023 14:08 Відповісти
Помилився. Вибачте. 1541 рік.
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28.05.2023 14:10 Відповісти
Буває🤣🍷🥃🥳
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28.05.2023 14:18 Відповісти
Така дивина.Давно відомо,всяке свято,чи релігійне,чи державне,привід для раші для масованої атаки.П*дори є п*ідори.
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28.05.2023 14:41 Відповісти
Йдуть ті московити в бісову дупу.
Зі святом, рідненькій !!!
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28.05.2023 15:00 Відповісти
 
 