Удар по Дніпру: родини загиблих отримають по 300 тисяч гривень допомоги, - ОВА
Чотири родини, рідні яких загинули внаслідок ракетної атаки по Дніпру 26 травня, з обласного бюджету отримають по 300 тисяч гривень матеріальної допомоги.
Про це повідомив в ефірі телемарафону перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Пошуково-рятувальна операція закінчена на 100%. Четверо загиблих, одна людина, яка проходила повз місце прильоту, один чоловік, якого дістали з-під завалів і упізнали, двох інших - за висновками експертизи. Родини усіх загиблих зможуть отримати з обласного бюджету по 300 тисяч гривень матеріальної допомоги. Це така програма діє на території Дніпропетровської області", - сказав Орлов.
Нагадаємо, 26 травня російські загарбники завдали ракетного удару по медзакладу в Дніпрі. За даними ОВА, станом на ранок 27 травня внаслідок удару по медзакладу у Дніпрі постраждали 32 людей, 13 з них - досі в лікарні. П'ятеро - важкі. Доля трьох людей лишалася невідома. 28 травня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що троє людей, доля яких була невідомою після ракетного удару по медзакладу у Дніпрі, загинули.
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зарплата + нарахування
аби хоч на поховання вистачило...
а загалом, я не про виплати та доходи...
нехрен афішірувати, які ми хороші, та як турбуємося про людей
бо це більше схоже на передвиборчу кампанію
нарахували, техенько дали і все
тому що цивільні гинуть кожен день
і їхнім родичам, ніхто нікуя не дає
от щоб не було лишніх питань
треба це робити тихо...