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Новини Агресія Росії проти України
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Удар по Дніпру: родини загиблих отримають по 300 тисяч гривень допомоги, - ОВА

дніпро

Чотири родини, рідні яких загинули внаслідок ракетної атаки по Дніпру 26 травня, з обласного бюджету отримають по 300 тисяч гривень матеріальної допомоги.

Про це повідомив в ефірі телемарафону перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пошуково-рятувальна операція закінчена на 100%. Четверо загиблих, одна людина, яка проходила повз місце прильоту, один чоловік, якого дістали з-під завалів і упізнали, двох інших - за висновками експертизи. Родини усіх загиблих зможуть отримати з обласного бюджету по 300 тисяч гривень матеріальної допомоги. Це така програма діє на території Дніпропетровської області", - сказав Орлов.

Нагадаємо, 26 травня російські загарбники завдали ракетного удару по медзакладу в Дніпрі. За даними ОВА, станом на ранок 27 травня внаслідок удару по медзакладу у Дніпрі постраждали 32 людей, 13 з них - досі в лікарні. П'ятеро - важкі. Доля трьох людей лишалася невідома. 28 травня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що троє людей, доля яких була невідомою після ракетного удару по медзакладу у Дніпрі, загинули.

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Автор: 

Дніпро (3264) обстріл (28357) атака (339)


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Топ коментарі
+3
Боже, яка стидоба. Життя Українця 8 тис долярів.(((
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28.05.2023 13:24
+3
так заплати больше или не писти. Открою тебе секрет, жизни сейчас вообще практически не стоят
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28.05.2023 13:40
+3
А поранені солдати отримують 700 грн. (20$)
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28.05.2023 14:10
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300 тис. це у мера такий місяний, офіційний прибуток
зарплата + нарахування
аби хоч на поховання вистачило...
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28.05.2023 13:08 Відповісти
У інших містах зокрема й у Києві взагалі нічого
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28.05.2023 13:37 Відповісти
Скільки ваш офіційний прибуток? І скільки ви віддали для сімей жертв цієї війни? Чи ви вважаєте що мер особисто винен в цій трагедії, а ***** тут непричем?
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28.05.2023 14:14 Відповісти
віддав з 2015 року до сьогодня стільки, що можна булоб купити однушку у Вінниці
а загалом, я не про виплати та доходи...
нехрен афішірувати, які ми хороші, та як турбуємося про людей
бо це більше схоже на передвиборчу кампанію
нарахували, техенько дали і все
тому що цивільні гинуть кожен день
і їхнім родичам, ніхто нікуя не дає
от щоб не було лишніх питань
треба це робити тихо...
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29.05.2023 09:22 Відповісти
я спитав у ші що у Путіна і Гітлера спільного і він відповів що це неповага порівнювати діючого лідера суверенної держави і диктатора який скоїв злочини проти людства. Ось вам і штучний інтелект.
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28.05.2023 13:16 Відповісти
Боже, яка стидоба. Життя Українця 8 тис долярів.(((
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28.05.2023 13:24 Відповісти
так заплати больше или не писти. Открою тебе секрет, жизни сейчас вообще практически не стоят
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28.05.2023 13:40 Відповісти
А поранені солдати отримують 700 грн. (20$)
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28.05.2023 14:10 Відповісти
Ви або відверто брешете, або незрозуміло про які виплати говорите
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28.05.2023 14:17 Відповісти
 
 