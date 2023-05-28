Удар по Дніпру: родини загиблих отримають по 300 тисяч гривень допомоги, - ОВА

Чотири родини, рідні яких загинули внаслідок ракетної атаки по Дніпру 26 травня, з обласного бюджету отримають по 300 тисяч гривень матеріальної допомоги.

Про це повідомив в ефірі телемарафону перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пошуково-рятувальна операція закінчена на 100%. Четверо загиблих, одна людина, яка проходила повз місце прильоту, один чоловік, якого дістали з-під завалів і упізнали, двох інших - за висновками експертизи. Родини усіх загиблих зможуть отримати з обласного бюджету по 300 тисяч гривень матеріальної допомоги. Це така програма діє на території Дніпропетровської області", - сказав Орлов.

Нагадаємо, 26 травня російські загарбники завдали ракетного удару по медзакладу в Дніпрі. За даними ОВА, станом на ранок 27 травня внаслідок удару по медзакладу у Дніпрі постраждали 32 людей, 13 з них - досі в лікарні. П'ятеро - важкі. Доля трьох людей лишалася невідома. 28 травня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що троє людей, доля яких була невідомою після ракетного удару по медзакладу у Дніпрі, загинули.

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