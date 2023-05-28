Зеленський пропонує Раді запровадити санкції проти Ірану терміном на 50 років, - проєкт постанови (оновлено)
Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт постанови про затвердження рішення РНБО про запровадження санкцій щодо Ірану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний проєкт постанови, зареєстрований на сайті ВР.
Згідно з оприлюдненою інформацією, проєкт уже переданий на розгляд керівництва парламенту та Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
"Затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран", уведене в дію Указом Президента від 27 травня 2023 року №308/2023", - йдеться у документі.
Санкції проти Ірану пропонується застосувати терміном на 50 років. Обмеження стосуватимуться:
- повної заборони торговельних операцій;
- зупинки транзиту ресурсів;
- польотів й перевезення на територію України;
- запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану.
Також пропонується заборонити здійснення будь-яких інвестицій в Іран та передачу резидентами технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.
Крім того, пропонується зупинити електронні платіжні засоби, емітованих резидентами Ірану.
Також Нацбанку забороняється реєстрація міжнародної платіжної системи, оператором якої є Іран.
Раніше Зеленський повідомив, що Іран продав Росії понад тисячу дронів та іншу зброю.
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Нагадаю: два роки тому можна було купити сітку з цибулею по 5 гривен за кілограм.
Заодно иранцам не надо будет выплачивать компенсацию за сбитый украинский «Боинг» в январе 2020 года…(с)
а коль того не происходит, значит только фикция и дымовая завеса
Но клоуном он также не был
Господи, помилуй Україну
Україна продовжує поставляти зерно Ірану
https://agronews.ua/news/********-***********-postavlyaty-zerno-iranu/ https://agronews.ua/news/********-***********-postavlyaty-zerno-iranu/
Тому ініціатива Зеленського про запровадження санцій щодо Ірану цілком логічна.
Не чув, не бачив, мабуть ті бариги були із свого оточення?
Президент висловив свою позицію про введення санкцій до Ірану. Що не так?
У преза толпы чиновников под его руководством с хорошими зарплатами, можно хотя би видслидковувати
І що це за приколи з 50-ма роками? Завтра в Ірані настане демократія, то тоді що робити?
А змінити-відмінити постанови про санкції можна в любий момент. Це ж не зміни в Конституції.
То миллиард деревьев посадить, то санкции на 50 лет и т.д.
Хорошо, что его не слышит Скрудж Макдак.
А то был бы характерный свист и характерное движение крыла.
А санкції проти
Ірану виправдані бо
Іран допомагає
Росії шахедами і балістичними ракетами продає РФ зброю щоб потім обстрілювати
Україну
І таке рішення було б правильним
Щоб це злочине покоління ніколи не приїздило до
України теж треба і проти кацпів
Він же на параші не один рік клепав якісь там говнофільмеці.
Може ще грошенята капають
Поздоровляю всіх з підвищенням цін на електрику
ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА 2022,
Так, запрещается повышать для всех категорий потребителей тарифы на:
услуги по распределению природного газа;
тепловую энергию (ее производство, транспортировка и поставка):
услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.
Документом предусматривается, что мораторий на повышение тарифов будет действовать в течение военного положения в Украине и 6 месяцев после его завершения.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/08/19/690593/
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