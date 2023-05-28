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Зеленський пропонує Раді запровадити санкції проти Ірану терміном на 50 років, - проєкт постанови (оновлено)

іран

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт постанови про затвердження рішення РНБО про запровадження санкцій щодо Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний проєкт постанови, зареєстрований на сайті ВР. 

Згідно з оприлюдненою інформацією, проєкт уже переданий на розгляд керівництва парламенту та Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран", уведене в дію Указом Президента від 27 травня 2023 року №308/2023", - йдеться у документі.

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Санкції проти Ірану пропонується застосувати терміном на 50 років. Обмеження стосуватимуться:

- повної заборони торговельних операцій;

- зупинки транзиту ресурсів;

- польотів й перевезення на територію України;

- запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану.

Також пропонується заборонити здійснення будь-яких інвестицій в Іран та передачу резидентами технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Крім того, пропонується зупинити електронні платіжні засоби, емітованих резидентами Ірану.

Також Нацбанку забороняється реєстрація міжнародної платіжної системи, оператором якої є Іран.

Раніше Зеленський повідомив, що Іран продав Росії понад тисячу дронів та іншу зброю. 

Автор: 

ВР (14950) Зеленський Володимир (23754) Іран (2022) санкції (11802)


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Топ коментарі
+31
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28.05.2023 13:22
+26
Та невже? А дипломатичні стосунки розірвати з цими виродками як з бульбашами?
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28.05.2023 13:20
+24
Мразь ЗЕлена проти бульбашів ти санкції ввести не хочешь?
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28.05.2023 13:27
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А іранських студентів з аерокосмічного факультету КПІ коли викинуть?тож вони і розробляють і будують ті шахеди коли повертаються на батьківщину після навчання.
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28.05.2023 14:25 Відповісти
І цим ввести санкції, років на 100, чи, етоДругоє?

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28.05.2023 15:16 Відповісти
Нарешті роздуплилися ,ринок завалений товарами з Ірану фіники,родзинки,курага,фісташки,різні крупи, рис бобові сочевиця тощо..
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28.05.2023 15:39 Відповісти
Доповідаю. В цьому році вперше посадив сочевицю на городі. Дуже добре зійшла, зараз саме цвіте. Так що свій маленький вклад в боротьбу з іранськими товарами вніс.)))
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28.05.2023 16:29 Відповісти
А ціни на ріднесеньку цибулю, часник, кріп і т.п. аж зашкалюють.
Нагадаю: два роки тому можна було купити сітку з цибулею по 5 гривен за кілограм.
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29.05.2023 09:49 Відповісти
Логично. Не против агрессора же такие санкции вводить, продолжая во время войны торговлю и транзит российских нефти-газа. А скоро - и транзит и экспорт российских минудобрений в рамках «Зерновой сделки».

Заодно иранцам не надо будет выплачивать компенсацию за сбитый украинский «Боинг» в январе 2020 года…(с)
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28.05.2023 16:47 Відповісти
любая страна уже бы давно с этими ублюдками и террористами разорвала дипотношения и выдворила всю эту дрянь из Украини
а коль того не происходит, значит только фикция и дымовая завеса
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28.05.2023 16:53 Відповісти
клоун у власти -страна стала цирком ... верните уже Порошенко ,а ещё лучше Кучму... доллар 5 гривен и Зп 500 баксов , эх были же времена...
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28.05.2023 17:10 Відповісти
Для повного коктейля ще би Брижнєва пригадав, сидячи в США, або під проксі у російському Мухосранську.
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29.05.2023 09:58 Відповісти
Бри(Е)жнев не причастен к Украине за время независимости.
Но клоуном он также не был
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29.05.2023 16:05 Відповісти
А поцелуи взасос между мужиками - это что было?
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30.05.2023 10:28 Відповісти
Это он специально на 50 лет, чтобы не ввели, другого объяснения я не вижу.
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28.05.2023 17:37 Відповісти
Дурне теля любить вводити санкції проти країн яким на його санкції настати з великої вежі. А ось проти деяких росіян рука не піднімається.
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28.05.2023 17:48 Відповісти
Проти Абрамовича вже ввів?
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29.05.2023 10:38 Відповісти
Він таємний агент сбу. Як нардеп від зеленского - шевченко.
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29.05.2023 12:46 Відповісти
Тупо "на 50 років". А якщо через рік-два режим впаде і до влади прийдуть адеквати? А якщо через 50 років при владі будуть ті самі, то санкції відновлять автоматично? А якщо теперішній режим пуцину війну оголосить? Тому санкції і вводять безтерміново, кожен рік, чи півроку пролонговуючи. Але Узєлєнскіх власна політика. Особливп. Зелена. Головне, щоб звучало страшно, хоч і абсурдно. Мудрий нарід сприймає на слух, а не на логіку.
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28.05.2023 17:56 Відповісти
Зелена дипломатія дурників.
Господи, помилуй Україну
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29.05.2023 10:40 Відповісти
персы просто за голову схватились , как они сейчас будут жить без Украины))) у них торговля на 2 месте после Израиля.... такая глупость, как и сделка Обамы с Ираном.. у Ирана огромное влияние на всю Среднюю Азию, Азербайджан+ нормализация отношений с арабами.. клоун Зе..
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28.05.2023 18:26 Відповісти
Чому не на 100, або назавжди? За 50 років багато чого може змінитися. Просто довбень з кварталу.
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28.05.2023 18:52 Відповісти
Вместо санкций-лучше самим начать производство Шахедов и зеркально обстреливать ими российские города. Выгоды от торговли с парашкой у ирана явно в разы больше-санкции на него не подействуют особо. Хотя конечно я за санкции и разрыв дипотношений
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29.05.2023 09:16 Відповісти
Поки нас атакують іранськими шахедами....

Україна продовжує поставляти зерно Ірану

https://agronews.ua/news/********-***********-postavlyaty-zerno-iranu/ https://agronews.ua/news/********-***********-postavlyaty-zerno-iranu/

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29.05.2023 09:52 Відповісти
Новина трішки застаріла, але показує що українські бариги нічим не цураються.
Тому ініціатива Зеленського про запровадження санцій щодо Ірану цілком логічна.
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29.05.2023 10:24 Відповісти
Цілком дурнувата
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29.05.2023 10:41 Відповісти
Шо значить застаріла. Корабель йшов зерновим коридором за який зеленский всіх просив. І це вже був 23 рік. А шахеди нас обстріліють з 22 року.
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29.05.2023 12:50 Відповісти
А ЗЄ не знав, що Україна продовжує поставляти зерно Ірану?

Не чув, не бачив, мабуть ті бариги були із свого оточення?
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29.05.2023 16:08 Відповісти
Ви думаєте у Президента країни є час щоби відслідковувати транспортні переміщення вагонів із зерном по залізницям і суден з портів під час воєнних дій?
Президент висловив свою позицію про введення санкцій до Ірану. Що не так?
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30.05.2023 10:02 Відповісти
Ви думаєте у Президента країни є час щоби відслідковувати транспортні переміщення вагонів із зерном по залізницям і суден з портів під час воєнних дій?

У преза толпы чиновников под его руководством с хорошими зарплатами, можно хотя би видслидковувати
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31.05.2023 10:15 Відповісти
А торгівельні стосунки з російською федерацію розірвати нє? Ми їм і газ качати допомагаємо і нафту, скоро аміак запустимо.
І що це за приколи з 50-ма роками? Завтра в Ірані настане демократія, то тоді що робити?
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29.05.2023 09:55 Відповісти
Демократія в Ірані? Завтра? Дуже, дуже смішно. Там вона хоча б за наступні 1000 літ проявилась.
А змінити-відмінити постанови про санкції можна в любий момент. Це ж не зміни в Конституції.
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29.05.2023 10:11 Відповісти
Якщо там смішно , то перегляньте фото з Кабула до того як туди совок вліз із своєю братерською допомогою ..... Іран так само не всю історію під владою "стражів революції " був , ну а щодо демократії то це ще потрібно розібратися на якій відстані від неї перебуває сьогоднішня Україна ((
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29.05.2023 13:11 Відповісти
Бачив я ці фото. Кабул - це столиця іншої країни, і не Іран, про який йде мова у статті.
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30.05.2023 10:19 Відповісти
Іще раз - Іран не завжди був під управлінням корпусу стражів ісламу , як і Афганістан , що поруч , не завжди талібами управлявся . Ісламська революція у 1979 довела Іран до ручки
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30.05.2023 10:59 Відповісти
Ви ще українців з москалями станьте уподібнювати.
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30.05.2023 10:21 Відповісти
горе України у тому , що у нас уподобляти з кацапнею потреби немає бо зкацаплених вище даху , як і тих , хто на ту наволоч без малого не молиться
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30.05.2023 10:53 Відповісти
Главное - размах!!!
То миллиард деревьев посадить, то санкции на 50 лет и т.д.
Хорошо, что его не слышит Скрудж Макдак.
А то был бы характерный свист и характерное движение крыла.
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29.05.2023 12:27 Відповісти
передайте зеленому, що іран ВЖЕ ПІД САНКЦІЯМИ 40 РОКІВ!!!
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29.05.2023 10:32 Відповісти
Акакаяразніца , аби відосик вийшов класний коли вечором про це з геройським виглядом буде з телесуфлера читати ((
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29.05.2023 13:12 Відповісти
а Вы в курсе что Оманский Нарик продолжает торговать с ираном зерном, которое скупают у фермеров в лучшем случае за пол цены, вот такой "бизнес" у бениного Нарика, Елдака, Хламидии, паДлолюка, гетьманцева и т.д
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29.05.2023 11:19 Відповісти
А проти кацапів чому не введуть санкції на 50 років?
А санкції проти
Ірану виправдані бо
Іран допомагає
Росії шахедами і балістичними ракетами продає РФ зброю щоб потім обстрілювати
Україну
І таке рішення було б правильним
Щоб це злочине покоління ніколи не приїздило до
України теж треба і проти кацпів
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29.05.2023 11:23 Відповісти
Так може ЗЄ ще не всі контракти закрив з Парашею?
Він же на параші не один рік клепав якісь там говнофільмеці.
Може ще грошенята капають
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29.05.2023 16:25 Відповісти
ОСЬ ХТО СПРАВЖНІЙ БАРИГА І МАРОДЕР
Поздоровляю всіх з підвищенням цін на електрику
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29.05.2023 12:13 Відповісти
До конца войны: Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА 2022,

Так, запрещается повышать для всех категорий потребителей тарифы на:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию (ее производство, транспортировка и поставка):

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Документом предусматривается, что мораторий на повышение тарифов будет действовать в течение военного положения в Украине и 6 месяцев после его завершения.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/08/19/690593/
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31.05.2023 10:22 Відповісти
Верховная Рада https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/29/689778/ приняла правительственный законопроект № 7427 29 июля

Запомнили?
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31.05.2023 10:23 Відповісти
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