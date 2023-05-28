Зеленський пропонує Раді запровадити санкції проти Ірану терміном на 50 років, - проєкт постанови (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт постанови про затвердження рішення РНБО про запровадження санкцій щодо Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний проєкт постанови, зареєстрований на сайті ВР.

Згідно з оприлюдненою інформацією, проєкт уже переданий на розгляд керівництва парламенту та Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран", уведене в дію Указом Президента від 27 травня 2023 року №308/2023", - йдеться у документі.

Також читайте: Ви маєте бути на іншому боці історії, - Зеленський звернувся до народу Ірану

Санкції проти Ірану пропонується застосувати терміном на 50 років. Обмеження стосуватимуться:

- повної заборони торговельних операцій;

- зупинки транзиту ресурсів;

- польотів й перевезення на територію України;

- запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану.

Також пропонується заборонити здійснення будь-яких інвестицій в Іран та передачу резидентами технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Крім того, пропонується зупинити електронні платіжні засоби, емітованих резидентами Ірану.

Також Нацбанку забороняється реєстрація міжнародної платіжної системи, оператором якої є Іран.

Раніше Зеленський повідомив, що Іран продав Росії понад тисячу дронів та іншу зброю.