Рашисти змушують випускників шкіл на ТОТ оформлювати російські документи, - Центр національного спротиву

Випускників шкіл, які розташовані на окупованих територіях, змушують оформлювати російські паспорти. Інакше погрожують не видати документи про середню освіту.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни вимагають від учнів старших класів підконтрольних окупантам "шкіл" на ТОТ Запорізької області оформлювати російські "документи".

У випадку відмови від оформлення "паспорту" РФ та страхового номера ("СНИЛС") школярам погрожують не видати російський "атестат про середню освіту", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву зазначають, що російські "атестати", видані на тимчасово окупованих територіях, є лише папірцем, який не визнається цивілізованим світом. Лише українські атестати є міжнародно визнаними документами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Школярам в окупованому Криму "промивали мізки" найманці ПВК, - Центр національного спротиву