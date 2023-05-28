Рашисти змушують випускників шкіл на ТОТ оформлювати російські документи, - Центр національного спротиву
Випускників шкіл, які розташовані на окупованих територіях, змушують оформлювати російські паспорти. Інакше погрожують не видати документи про середню освіту.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни вимагають від учнів старших класів підконтрольних окупантам "шкіл" на ТОТ Запорізької області оформлювати російські "документи".
У випадку відмови від оформлення "паспорту" РФ та страхового номера ("СНИЛС") школярам погрожують не видати російський "атестат про середню освіту", - йдеться в повідомленні.
У Центрі нацспротиву зазначають, що російські "атестати", видані на тимчасово окупованих територіях, є лише папірцем, який не визнається цивілізованим світом. Лише українські атестати є міжнародно визнаними документами.
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у СБУ свій напрямок роботи..
а зечиновникам зА профілем "неначасі" займатися неприбутковою (для них особисто) діяльністю, бо їх не для того понавибирали 73%ві жлоби-наявняки (Українці цього про.оба не забудуть ніколи, хоча, вже навіть потЄрпЄвшим, жлобам - какаяразніца)
то скільки можна перейматися мразотами коли у нас мільйони страждають і ці мільйони на співробітництво з ворогом не ходили, не ходять і не підуть?
А потім ще вірила голос у Офісу президента - Арєстовічу - два три тижні - і война закончітся....
сбу заявила що треба триматися подалі від окупантів.
не ходити в їхні школи з їхніми вчителями та їхньою програмою, не брати їхні паспорти і не брати їхню гуманітарку.
усі, хто витримував заходи чистоти і не обляпався москальським лайном гідні люди.
а за виродків нехай виродки заступаються.