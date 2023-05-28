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Новини Агресія Росії проти України
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Рашисти змушують випускників шкіл на ТОТ оформлювати російські документи, - Центр національного спротиву

паспорт,росія

Випускників шкіл, які розташовані на окупованих територіях, змушують оформлювати російські паспорти. Інакше погрожують не видати документи про середню освіту.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни вимагають від учнів старших класів підконтрольних окупантам "шкіл" на ТОТ Запорізької області оформлювати російські "документи".

У випадку відмови від оформлення "паспорту" РФ та страхового номера ("СНИЛС") школярам погрожують не видати російський "атестат про середню освіту", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву зазначають, що російські "атестати", видані на тимчасово окупованих територіях, є лише папірцем, який не визнається цивілізованим світом. Лише українські атестати є міжнародно визнаними документами.

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Автор: 

окупація (6681) паспорт (1152) росія (65035)


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Топ коментарі
+1
сам факт небажання перебратися в неокуповану Україну щоб вчитися тут вже виказує мразоту, яка дроче на кремль.

то скільки можна перейматися мразотами коли у нас мільйони страждають і ці мільйони на співробітництво з ворогом не ходили, не ходять і не підуть?
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28.05.2023 13:48
+1
Це хворий бот, у нього все на одну тему і манер. Ціль також зрозуміла
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28.05.2023 14:28
+1
..головний малюк країни дуже зайняте піарвідосиками для другого терміну дермакування...
у СБУ свій напрямок роботи..
а зечиновникам зА профілем "неначасі" займатися неприбутковою (для них особисто) діяльністю, бо їх не для того понавибирали 73%ві жлоби-наявняки (Українці цього про.оба не забудуть ніколи, хоча, вже навіть потЄрпЄвшим, жлобам - какаяразніца)
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28.05.2023 14:58
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Ціль ясна:
- знищення України як держави

- одних убити
- іншиз забрати смобі
- третій вигнати в Канаду США ЕС
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28.05.2023 13:40 Відповісти
..у притомних батьків дітям не потрібні освітні аусвайси від окупанта
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28.05.2023 13:43 Відповісти
Так, давайте сюди малюка хай розкаже як дистанціюватися.
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28.05.2023 14:25 Відповісти
..головний малюк країни дуже зайняте піарвідосиками для другого терміну дермакування...
у СБУ свій напрямок роботи..
а зечиновникам зА профілем "неначасі" займатися неприбутковою (для них особисто) діяльністю, бо їх не для того понавибирали 73%ві жлоби-наявняки (Українці цього про.оба не забудуть ніколи, хоча, вже навіть потЄрпЄвшим, жлобам - какаяразніца)
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28.05.2023 14:58 Відповісти
сам факт небажання перебратися в неокуповану Україну щоб вчитися тут вже виказує мразоту, яка дроче на кремль.

то скільки можна перейматися мразотами коли у нас мільйони страждають і ці мільйони на співробітництво з ворогом не ходили, не ходять і не підуть?
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28.05.2023 13:48 Відповісти
Так до речі говорила радянська пропоганда - що, всі жителі окупованих земель -" пасобнікі врага" . Правда замовчуючи , хт о проіпав всі території за пару днів.
А потім ще вірила голос у Офісу президента - Арєстовічу - два три тижні - і война закончітся....
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28.05.2023 14:25 Відповісти
Це хворий бот, у нього все на одну тему і манер. Ціль також зрозуміла
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28.05.2023 14:28 Відповісти
якщо ви готові ставити знак рівности між тим, хто не співробітничав з окупантом і тим, хто під окупанта ліг то я не готовий.

сбу заявила що треба триматися подалі від окупантів.

не ходити в їхні школи з їхніми вчителями та їхньою програмою, не брати їхні паспорти і не брати їхню гуманітарку.

усі, хто витримував заходи чистоти і не обляпався москальським лайном гідні люди.

а за виродків нехай виродки заступаються.
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28.05.2023 14:47 Відповісти
Знову пропустив прийом ліків?!
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28.05.2023 14:26 Відповісти
ну раз решили остаться семьи с детьми и учиться, то значит того и хотели
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28.05.2023 19:52 Відповісти
 
 