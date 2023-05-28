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Новини Війна
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Авіація залучалася до збиття дронів минулої ночі. Гарантувати 100-відсотковий захист неба вона не може, - Ігнат

повітряні,сили

Цієї ночі, під час масованої атаки росіян "Шахедами" по столиці, до збиття БПЛА була залучена авіація. На жаль, поки що наші Міг-29 й Су-27 не можуть гарантувати 100-й захист.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Київ 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Авіація, яку ми залучаємо до збиття, зокрема, до БПЛА, не є такою ефективною, як нам цього б хотілось. Якби в нас був F-16, безумовно цей літак зі своїм потужним радаром й озброєнням, міг би 100-% реалізовувати свої завдання в небі", - пояснив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, льотчики перебувають на усіх оперативних аеродромах України. Водночас авіація може застосовуватись в тих районах, які, наприклад, містять менше засобів ППО.

"В одному місці працює ППО, в іншому - мобільні групи. Ті райони де менше засобів ППО, можуть працювати винищувачі. Вони можуть оперативно злітати, швидко реагувати й знищувати БПЛА", - пояснив речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти намагалися привітати з Днем Києва, тому треба віддячити ворогу за таке нахабство, - Повітряні сили

За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 шахеди. Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.

Також Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічної атаки дронами у Житомирі є пошкодження. Без жертв. Згодом з'ясувалося, що ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині.

Автор: 

авіація (4116) обстріл (28357) дрони (4656) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+12
он в курсе больше вас, просто выпрашивает Ф-16. Правильно делает.
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28.05.2023 13:46
+5
На жаль, поки що наші Міг-29 й Су-27 не можуть гарантувати 100-й захист.

Поцікавтесь у спеціалістів, чи можливий взагалі 100-відсотковий захист.
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28.05.2023 13:41
+3
о, хорошая новость. Это объясняет странный гул в небе во время атаки шахедов.
очень странный. Похоже не на звук летящих самолетов а на эхо грома, но протяжное и очень отдаленное...
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28.05.2023 13:41
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На жаль, поки що наші Міг-29 й Су-27 не можуть гарантувати 100-й захист.

Поцікавтесь у спеціалістів, чи можливий взагалі 100-відсотковий захист.
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28.05.2023 13:41 Відповісти
он в курсе больше вас, просто выпрашивает Ф-16. Правильно делает.
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28.05.2023 13:46 Відповісти
То iз 73. Думати-то не iх.
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28.05.2023 14:05 Відповісти
днем раньше был 100% ный
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28.05.2023 14:15 Відповісти
о, хорошая новость. Это объясняет странный гул в небе во время атаки шахедов.
очень странный. Похоже не на звук летящих самолетов а на эхо грома, но протяжное и очень отдаленное...
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28.05.2023 13:41 Відповісти
а як би ф35, то капець взагалi
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28.05.2023 13:41 Відповісти
Так купи.
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28.05.2023 14:04 Відповісти
а "Зірка Смерті" - ще краще.
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28.05.2023 14:47 Відповісти
А ще краще, щоб три роки влада готувала не асфальт, а ракети.
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28.05.2023 14:53 Відповісти
Патріотом сьогодні також разом "шмальнули"
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28.05.2023 13:50 Відповісти
Куди? По дирчику? Навряд, це тупо.
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28.05.2023 14:03 Відповісти
Мабуть трошки "прошляпили", бо звбивали вже аж за Оболон'ю
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28.05.2023 14:06 Відповісти
запустили дырчики со всех сторон где их не ожидали
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28.05.2023 14:16 Відповісти
на этот раз с Красноярского края
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28.05.2023 14:17 Відповісти
потому и подняли авиацию , как пишут она быстро реагирует , переместить мобильные группы это долго
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28.05.2023 14:23 Відповісти
у Нас быстро среагировали , Молодцы
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28.05.2023 14:25 Відповісти
Це тільки був якийсь дуже пізній зальот... о 5-ій ранку.. і дуже може бути що то був не мопед ..
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28.05.2023 14:34 Відповісти
значить треба пропеллерну авіацію щоб перемелювати , перемелювати і перемелювати
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28.05.2023 15:44 Відповісти
на кожній ракеті намалюйте рожу агрохаміі з розкритою пащекою-самі попадають
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28.05.2023 16:10 Відповісти
 
 