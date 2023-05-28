Авіація залучалася до збиття дронів минулої ночі. Гарантувати 100-відсотковий захист неба вона не може, - Ігнат

Цієї ночі, під час масованої атаки росіян "Шахедами" по столиці, до збиття БПЛА була залучена авіація. На жаль, поки що наші Міг-29 й Су-27 не можуть гарантувати 100-й захист.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Київ 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Авіація, яку ми залучаємо до збиття, зокрема, до БПЛА, не є такою ефективною, як нам цього б хотілось. Якби в нас був F-16, безумовно цей літак зі своїм потужним радаром й озброєнням, міг би 100-% реалізовувати свої завдання в небі", - пояснив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, льотчики перебувають на усіх оперативних аеродромах України. Водночас авіація може застосовуватись в тих районах, які, наприклад, містять менше засобів ППО.

"В одному місці працює ППО, в іншому - мобільні групи. Ті райони де менше засобів ППО, можуть працювати винищувачі. Вони можуть оперативно злітати, швидко реагувати й знищувати БПЛА", - пояснив речник.

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За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 шахеди. Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.

Також Цензор.НЕТ писав, що внаслідок нічної атаки дронами у Житомирі є пошкодження. Без жертв. Згодом з'ясувалося, що ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині.