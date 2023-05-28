В окупованому Маріуполі запровадили оплату комунальних послуг та намагаються її стягнути майже за рік, - Андрющенко
Росіяни в тимчасового окупованому Маріуполі запровадили оплату комунальних послуг і намагаються її стягнути майже за рік.
Про це в ефірі Еспресо повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Маріуполі тема номер один, яка обговорюється декілька днів, - те, що окупанти запровадили оплату комунальних послуг і намагаються її стягнути майже за рік. Нараховують шалені борги за електрику і за газ. За що платити - незрозуміло. Такий собі резонанс в місті виник", - сказав він.
Андрющенко розповів, звідки в місті комунальні послуги.
"Є частина гілок електрики, які ідуть з нашого Новоазовська. Яка там електрика - наша чи їхня, не скажу. Частина - це наша електрика з Бердянська, Енергодару. Така сама ситуація з газом. Щонайменше, 50 на 50 - наші та російські ресурси. Але гроші за це збирають окупанти - до українських постачальників це не має жодного стосунку. Плата до наших постачальників не заходить", - підсумував радник мера.
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Начебто, живу на неокупованій Україні, і плачу комуналку за місяць, але розмір її чогось теж підозріло схожий на річний.
Дивина...
А протягом 8 років, коди ми "дамбілі бамбас", плата з бамбасу до наших постачальників доходила?
Так от, за все треба платить, а особливо донецьким ватоцефалам. Тепер вони хер коли побачать своїх дітей, бо діти вже в глибині кацапстана. Так що жалжалко тільки наших, проукраїнських людей. А вату, нехай кадирівці на "плов пустять"
Так що ждуни, ждіть далі,чмошники прокацапленні
Электроэнергия, газ.
ЭЭ 1,87-2,54 руб/кВт⋅ч