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Новини Агресія Росії проти України
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В окупованому Маріуполі запровадили оплату комунальних послуг та намагаються її стягнути майже за рік, - Андрющенко

маріуполь

Росіяни в тимчасового окупованому Маріуполі запровадили оплату комунальних послуг і намагаються її стягнути майже за рік.

Про це в ефірі Еспресо повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі тема номер один, яка обговорюється декілька днів, - те, що окупанти запровадили оплату комунальних послуг і намагаються її стягнути майже за рік. Нараховують шалені борги за електрику і за газ. За що платити - незрозуміло. Такий собі резонанс в місті виник", - сказав він.

Андрющенко розповів, звідки в місті комунальні послуги.

"Є частина гілок електрики, які ідуть з нашого Новоазовська. Яка там електрика - наша чи їхня, не скажу. Частина - це наша електрика з Бердянська, Енергодару. Така сама ситуація з газом. Щонайменше, 50 на 50 - наші та російські ресурси. Але гроші за це збирають окупанти - до українських постачальників це не має жодного стосунку. Плата до наших постачальників не заходить", - підсумував радник мера.

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Автор: 

Маріуполь (3226) окупація (6681) Андрющенко Петро (693)


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Топ коментарі
+10
Не зовсім розумію яким чином НАША електрика попадає на окуповані території. Хіба неможливо фізично зняти дроти на стовпах на вході в неконтрольовану зону?
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28.05.2023 14:22
+4
Це єдине що хвилює,тих хто залишився під окупацією?
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28.05.2023 14:28
+4
Хм...
Начебто, живу на неокупованій Україні, і плачу комуналку за місяць, але розмір її чогось теж підозріло схожий на річний.
Дивина...
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28.05.2023 14:29
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Не зовсім розумію яким чином НАША електрика попадає на окуповані території. Хіба неможливо фізично зняти дроти на стовпах на вході в неконтрольовану зону?
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28.05.2023 14:22 Відповісти
Можна. Але "тамженашилюди".
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28.05.2023 14:30 Відповісти
А ти про "закільцювання системи" чув що-небудь? Тут деякі ідіоти вже подібне пропонували в 2014 - перестать подавать воду на Донбас по каналу А про те що тоді без води-б Маріуполь залишився - їх мало обходило Тут - та сама картина (хоч і складніша)
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28.05.2023 16:50 Відповісти
Я не тільки чув про закільцювання енергорозподільчої системи, а й розумію її структуру. Для того щоб знеструмити якусь ділянку необхідно відключити подачу електроенергії з обох вводів. Тобто, в нашому випадку зняти дроти не на одному стовпі, а й на іншому за десятки-сотні км. Візуально представити це можливо намалювавши круг і хордою відділити частину. Відділена частина і є ТОТ. А ось ЧОМУ це не робиться, це вже інше. Як і в разі водопостачання названого тобою Маріуполя. Бо комусь дуже хотілося грошей. За воду для гордих домбасітів платив ти і я.
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28.05.2023 17:33 Відповісти
Маріуполь тоді не був окупованим - як і територія навкруги нього Треба було півмільйона своїх людей позбавить питної води?
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28.05.2023 17:41 Відповісти
Це єдине що хвилює,тих хто залишився під окупацією?
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28.05.2023 14:28 Відповісти
Хм...
Начебто, живу на неокупованій Україні, і плачу комуналку за місяць, але розмір її чогось теж підозріло схожий на річний.
Дивина...
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28.05.2023 14:29 Відповісти
может ты платишь за "наших людей"?
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28.05.2023 19:57 Відповісти
Я плачу, вчасно, не ридаю. Ждуни чекали велику шару?
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28.05.2023 14:32 Відповісти
Ну, чудово! Ждуни, могли примиритись з забраними дітьми, з згвалтованими жінками, зруйнованим і розграбленним житлом... але,- якщо за це, доведеться, платити??!! Тут, вони і прозріють, можливо.
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28.05.2023 14:45 Відповісти
Вони сподівались що расеюшка за дітей їм грошей дасть, а тут навпаки доплачуйте за те що ми утримуємо вас і вашіх дітей в заручниках
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28.05.2023 14:56 Відповісти
За задовлення треба платити.
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28.05.2023 15:06 Відповісти
Плата до наших постачальників не заходить Джерело: https://censor.net/ua/n3421232
А протягом 8 років, коди ми "дамбілі бамбас", плата з бамбасу до наших постачальників доходила?
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28.05.2023 15:20 Відповісти
Луганськ шось платив. Налом через посередників.
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28.05.2023 15:27 Відповісти
Більша половина "ждунів" з Маріуполя чекали на кацапів. Ніхто не забув,як ті уіпани пригали під Бехи разом з маленькими дітьми, та іконами в руках в 2014рів. Їм було похєр.
Так от, за все треба платить, а особливо донецьким ватоцефалам. Тепер вони хер коли побачать своїх дітей, бо діти вже в глибині кацапстана. Так що жалжалко тільки наших, проукраїнських людей. А вату, нехай кадирівці на "плов пустять"
Так що ждуни, ждіть далі,чмошники прокацапленні
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28.05.2023 15:49 Відповісти
У нашому місті є біженці з Маріуполя і частина з них звинувачує у війні українців, бо вони ніби-то спровокували рашистів своїм патріотизмом та рухом до ЄС та НАТО.
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28.05.2023 15:54 Відповісти
Тобто, поки нам розповідають про дефіцит електроенергії, пошкоджені електромережі та піднімають тарифи, "ждуни", колаборанти та окупанти на окупованих територіях отримують нашу електрику безкоштовно. Не здивуюся, якщо те саме з водою, газом та теплом, аби лиш окупанти та колаборанти комфортно почувалися.
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28.05.2023 16:01 Відповісти
Пошел почитал, плата взимается с момента подключения услуг.
Электроэнергия, газ.
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28.05.2023 17:22 Відповісти
Газ 3,0-5,0 руб/куб.
ЭЭ 1,87-2,54 руб/кВт⋅ч
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28.05.2023 17:24 Відповісти
 
 