В Обухові мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході, п’ятьох госпіталізовано
В Обухові Київської області 18-річний мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході, госпіталізовані п’ятеро людей: водій та пасажир мотоцикла і троє пішоходів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив у телеграмі.
"18-річний кермувальник Yamaha проігнорував червоне світло, врізався у легковик, а потім у групу пішоходів. Госпіталізовано водія та пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям", - ідеться у повідомленні.
За попередніми даними, всі потерпілі дістали численні травми важкого та середнього ступеня.
Нагадаємо, у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Тандир збив на смерть 23-річного нацгвардійця на блокпосту в столиці. Правоохоронці його затримали.
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Йому все можна
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
В давні часи - вчителі _Брамани - казали , що Браман (вчитель) - який пішов працювати в найм - стає гірше собаки.
Ослу образованье дали. Он стал умней? Едва ли. Но раньше, как осёл, Он просто чушь порол, А нынче - ах злодей - Он, с важностью педанта, При каждой глупости своей Ссылается на Канта.
трохи мине літ і піде в президенти
Тобто - червоние авто виїзжало на зелений сигнал, а швидкість мотоцикла була за 100 - це і так видно.
Навіть, якби водій авто і хотів (уступи дорогу дураку) уникнути ДТП - не зміг - він його просто не побачив.
Я знаю схожий випадок, коли водій бізнесмена на швидкості врізався в бетономіксер (камаз гружений), котрий виповзав на головну - теж він не побачив крузака - просто фізично не зміг побачити вчасно. Міксер із 7 м куб бетону відкинуло на 14 м.
Водій крузака 10 місяців прововів у лікарні (шеф оплачував) - вижив.
Я потім питав його, з якою швидкісью він їхав? Казав - приблизно 170 -180.
Хоча по факту - міксер не пропустив крузак! До речі - до водія міксера поткрпілий претензій не виставляв.
А тут взагалі червоне світло! Пацан так гнав, що світлофора не помітив....
Не потрібно невинних людей ображати.
сподіваюсь у Вас прав немає...
На відео чітко видно, що горить світловор червоним світлом НА ПРЯМІЙ ДОРОЗІ і люди збираються переходити .
А з БІЧНОЇ вулиці (можливо і прилегла територія) в цей час виїзжає червоне авто.
Допускаю, що там навіть світлофора немає і водій орієнтується на світлофор прямої вулиці.
В нас такі перехрестя не дивина.
Він мав право виїхати, пропустиши пішоходів - що він і робив. Всі авто на прямій стоять - тільки мотоцикл летить.
Ще раз - він не те, що не бачив червоного - він взагалі світлофора на бачив.
Раджу поміняти Вам місце, яким дивитесь відео.
Ти ж стверджуєш те ж саме, що і я.
Такие случаи нам уже известны....
И у МАЖОРА уже "смягчающие обстоятельства".
Вспомните мажорку-наркоманку Зайцеву и терпилу Дронова.
И таких случаев по стране сотни.
це ви сперечаєтесь, доводячи мені те, що я сказав с самого початку.
простіше вже ніяк, принаймні я не знаю, як ще простіше це пояснити вельмишановному вченому юристу.
і саме це я сказав з самого початку.
мені взагалі наплювати як на вас, так і на вашу "авторитетну" думку, не те, що ще дякувати.
тим більш, що я ніколи не претендував та не претендую на звання юриста.
я точно знаю, що вбивці за кермом не можуть отримати більше 10 років за будь-яких обставин, незалежно від того, вбив він 2-х людей, чи 10. мені цього знання досить для того, щоби вважати законодавство безглуздим.
так зрозуміло моє відношення до питання?
на все добре.
бережу себе завжди. особливо від тих, хто кидається на мене, та потім бажає не кидатися на людей.
чим більше ви нахвалюєте свою "експертність" у всьому, у спробі образити мене, тим більш жалюгідний вигляд маєте, пане "експерт" у все більшій сфері діяльності
ps все починалося так чемно, але гниль та банальну тупість сховати неможливо за стіною тексту.
ось так і поспілкувалися.
мені особисто такі екземпляри тут досить часто попадаються, зазвичай я їх ігнорую, але сьогодні в мене був час, тому я трохи розважився. дякую.
таке не для ніщєбродів 🙄
Мотик не таке вже й дороге задоволення, дешевше ніж авто
Такі корупціонери в системі МВС є першопричиною абсолютної більшості кривавих ДТП на дорогах України.