В Обухові мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході, п’ятьох госпіталізовано

В Обухові Київської області 18-річний мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході, госпіталізовані п’ятеро людей: водій та пасажир мотоцикла і троє пішоходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив у телеграмі.

"18-річний кермувальник Yamaha проігнорував червоне світло, врізався у легковик, а потім у групу пішоходів. Госпіталізовано водія та пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям", - ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, всі потерпілі дістали численні травми важкого та середнього ступеня.

Також читайте: Судді, що напідпитку збив нацгвардійця на блокпосту у Києві, повідомлено про підозру, - прокуратура

Нагадаємо, у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Тандир збив на смерть 23-річного нацгвардійця на блокпосту в столиці. Правоохоронці його затримали.