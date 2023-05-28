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В Обухові мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході, п’ятьох госпіталізовано

мотоцикл

В Обухові Київської області 18-річний мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході, госпіталізовані п’ятеро людей: водій та пасажир мотоцикла і троє пішоходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив у телеграмі.

"18-річний кермувальник Yamaha проігнорував червоне світло, врізався у легковик, а потім у групу пішоходів. Госпіталізовано водія та пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям", - ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, всі потерпілі дістали численні травми важкого та середнього ступеня.

Також читайте: Судді, що напідпитку збив нацгвардійця на блокпосту у Києві, повідомлено про підозру, - прокуратура

Нагадаємо, у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Тандир збив на смерть 23-річного нацгвардійця на блокпосту в столиці. Правоохоронці його затримали.

Автор: 

ДТП (4465) Обухів (37) мотоцикл (81)


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Топ коментарі
+22
Яке світло на світлофорі горить?.....
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28.05.2023 14:53
+16
Покоління НУШ підросло... Зараз страшне відбувається з дітьми. Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
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28.05.2023 14:39
+14
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28.05.2023 14:31
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То ж дитина
Йому все можна
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28.05.2023 14:31 Відповісти
Покоління НУШ підросло... Зараз страшне відбувається з дітьми. Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
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28.05.2023 14:39 Відповісти
Все правильно , бо вчителі продалися. Вчитель має бути шанованою людиною. А це можливо лише коли , ти вільний та незалежний. А не сидиш на бюджеті.
В давні часи - вчителі _Брамани - казали , що Браман (вчитель) - який пішов працювати в найм - стає гірше собаки.
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28.05.2023 14:51 Відповісти
Так, колись це так і було, а Вчителів можна було порахувати по пальцях. Але тоді ж освіта не була б масовою і ми все ще не знали антибіотиків, інернету тощо... Трохи інша гілка дискусії
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28.05.2023 15:10 Відповісти
А масова освіта - знецінила і диплом , і знання. Толку з того диплома, якщо його купують . Проплатив 5 років - і ти вже дипломований спеціаліст.
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28.05.2023 16:02 Відповісти
Та й в принципі назвати - освітою ,язик не повертається. Перетворили виші в точки з продажу дипломів та регалій.
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28.05.2023 16:03 Відповісти
А що інтернет зробив людей розумнішими чи мудрішимми? Інформованішими - так . Але точно не розумнішими?

Ослу образованье дали. Он стал умней? Едва ли. Но раньше, как осёл, Он просто чушь порол, А нынче - ах злодей - Он, с важностью педанта, При каждой глупости своей Ссылается на Канта.
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28.05.2023 16:05 Відповісти
а зараз і місцем, де можна переховатись, ніби навчаючись, від мобілізації. Ще один вид заробітку
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28.05.2023 16:55 Відповісти
Це так класно, якщо якась фуйня, то вчитель винен. Погано навчив тих, хто не може або не хоче вчитися, ще й не виховав. І за що їм ті 7 тисяч гривень платять? Можна менше, вони ж раби.
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28.05.2023 16:46 Відповісти
А "еліту" хто буде визначати? Комісія з вчителів? Тоді "елітою" виявляться ті самі діти "решал, бізнесменів, бандюків з грошима", про яких ви згадуєте.
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28.05.2023 14:52 Відповісти
а ЗНО хто зараз проводить ? Хоча в цьому році ЗНО відмінили ...
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28.05.2023 15:08 Відповісти
+100. Діти нинішні це в більшості пардон - бидло. По людським "якостям". Щодня це спостерігаю в різних формах. А дівчатка все відвертіше набирають манер "шлюх". Це катастрофа. Виродження морально-етичних цінностей громадян - більша катастрофа чим втрата умовних територій. Бо втрачаючи якісних громадян держава нівелює смисл існування себе самої, бо ж не заради прапора - гімна бути Україні? 🙄
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28.05.2023 15:15 Відповісти
Скажу непатріотичну річ, але розумні в Україні не треба. Так ми боремося за власну державу та життя, але інші країни практично вбачають Україну як роль буфера та сили, яка ослабить та, можливо, развалить рашку. Робитись це буде поступово, бо всі бояться неконтрол викор ядер зброї якимсь пригожиним чи диркіним, тому рашку поступово чавлять. Цим і пояснюється дозоване постачання зброї. По-сту-по-во..... Треба воїни, а не вчені, хто розумніший, той переїде розкривати свій потенціал закордоном.
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28.05.2023 15:20 Відповісти
Словесний конспірологічний пронос.
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28.05.2023 17:53 Відповісти
https://mm-v.livejournal.com/186229.html Ось це конспірологія, але це я відкрив для себе в 2015 чи 16 році і, гадаю, що саме так і буде. Війна Китая та рашки незворотня.
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28.05.2023 18:44 Відповісти
Ух, красень! А тихоч знаєш, що земля налетить на власну вісь?
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28.05.2023 21:06 Відповісти
Почекаймо - побачимо, але це все лише початок
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28.05.2023 22:49 Відповісти
Кожному попередньому поколінню наступне - бидло... І до того-ж, коли НУШ ввели? Як за такий короткий проміжок часу встигло підрости "бидло"?
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28.05.2023 16:27 Відповісти
Ні, я вже третє покоління спостерігаю, яке після нас, шістдесятників. Так от, навіть покоління Z несло якісь мінімальні ознаки людини мислячої і духовної. А оці, яких там, народжені на початку 2000-них геть полишені і цього. Покоління тупих тік-ток, блогів без наповнення і смислу, максимально девіантної поведінки, покоління яке чуло про Стуса ібо в програмі, але розмовляє виключно матюками. Да, поки ми викорінюємо руське із нашої спадщини різних форм - вони вибирають не мову, не "язык",... а матюгальництво. 😳 Страшно уявити що за ними, відверто "Звєрь", наголо? 🙄
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28.05.2023 16:41 Відповісти
Справа в тому, що з початку 2000 - це і є покоління z. До цього - міленіали. Після покоління z - покоління альфа (приблизно з 2015 року). А взагалі не варто так узагальнювати, багато молодих людей поводять себе культурно і далеко не всі користуються мозковиїдаючим тіктоком.
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28.05.2023 16:57 Відповісти
Через 10-15 років буде 3 Світова війна - ось це і буде результат пропавшего покоління
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28.05.2023 16:58 Відповісти
Ви самі собі притиречите. " Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів..". Це пусті слова і пусті побажання. Школа- відображення стану хворого суспільства, де бик- "умєєть жить". Ніякий "творчий", чи "нетворчий" не захоче бути під пресінгом і малолітніх дикунів і їх батьків і ідіотів "активістів" і навіть дописувачів на Цензорі, які починають хейтити будь- якого вчителя що підвищив голос на "рєбьєнка". Ні заякі гроші.
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28.05.2023 17:42 Відповісти
В класах, де більшість дітей адекватні і знають, навіщо прийшли в школу, треба як раз демократичні, креативні вчителі, а не наглядачі. Де протиріччя. Ось коли сидить банда, то ботанам вчитись не дають бо заздрять. Тому треба максимально розділяти такі категорії учнів. Серед вчителів назріває криза, незабаром не буде кому вчити діточок, які звикли нічого не робити під час ковіду та онлайна.
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28.05.2023 18:39 Відповісти
краще їх до армії взяли,там би адреналін хватали
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28.05.2023 14:40 Відповісти
не виріс ще до армії
трохи мине літ і піде в президенти
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28.05.2023 14:42 Відповісти
а было бы оружие у всех , такого бы не было .............этих ********* на мотоциклах нужно умертвлять при покупке мотоцикла , один хер он не доживет до старости , так еще и кого-то убьет .
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28.05.2023 14:55 Відповісти
Якина мене- накраща пропозиція, так сказать, проблему решать в корне!
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28.05.2023 17:45 Відповісти
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28.05.2023 14:31 Відповісти
Ні хай петя пинає всіх підряд, без всякого осуду. І виросте з нього не петя а ***** *******
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28.05.2023 14:39 Відповісти
Важко повірити, що водій мотоцикла після цього виживе, на відео все виглядає максимально погано, ще й людей зачепив...
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28.05.2023 14:38 Відповісти
Люди, ну ви хоч подивіться відео!!!! Хіба сволота, що сидить за кермом червоної машини, ні у чому не винна?
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28.05.2023 14:48 Відповісти
Яке світло на світлофорі горить?.....
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28.05.2023 14:53 Відповісти
ти б сволота краще відео подивився. Раз у смузі руху довбодятла на ямасі авто стоїть то йому горить червоний колір, для тебе дятла(на відео видно що горить червоний) і пішоходи явно збирались переходити дорогу.
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28.05.2023 14:56 Відповісти
На відео не видно, але в тексті - "проігнорував червоне світло".
Тобто - червоние авто виїзжало на зелений сигнал, а швидкість мотоцикла була за 100 - це і так видно.
Навіть, якби водій авто і хотів (уступи дорогу дураку) уникнути ДТП - не зміг - він його просто не побачив.

Я знаю схожий випадок, коли водій бізнесмена на швидкості врізався в бетономіксер (камаз гружений), котрий виповзав на головну - теж він не побачив крузака - просто фізично не зміг побачити вчасно. Міксер із 7 м куб бетону відкинуло на 14 м.
Водій крузака 10 місяців прововів у лікарні (шеф оплачував) - вижив.
Я потім питав його, з якою швидкісью він їхав? Казав - приблизно 170 -180.
Хоча по факту - міксер не пропустив крузак! До речі - до водія міксера поткрпілий претензій не виставляв.

А тут взагалі червоне світло! Пацан так гнав, що світлофора не помітив....

Не потрібно невинних людей ображати.
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28.05.2023 15:05 Відповісти
Як Ви відео дивитесь, тобто яким місцем, на відео присутній світлофор на якому горить червоний, і люди починають рух не просто так.
сподіваюсь у Вас прав немає...
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28.05.2023 15:09 Відповісти
В мене стаж водія 46 років.
На відео чітко видно, що горить світловор червоним світлом НА ПРЯМІЙ ДОРОЗІ і люди збираються переходити .
А з БІЧНОЇ вулиці (можливо і прилегла територія) в цей час виїзжає червоне авто.
Допускаю, що там навіть світлофора немає і водій орієнтується на світлофор прямої вулиці.
В нас такі перехрестя не дивина.
Він мав право виїхати, пропустиши пішоходів - що він і робив. Всі авто на прямій стоять - тільки мотоцикл летить.
Ще раз - він не те, що не бачив червоного - він взагалі світлофора на бачив.

Раджу поміняти Вам місце, яким дивитесь відео.
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28.05.2023 15:23 Відповісти
Не почитав уважно .
Ти ж стверджуєш те ж саме, що і я.
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28.05.2023 15:38 Відповісти
знайшов це місце на карті, це пересічення вул. Київська Миру біля Райфайзен банку. Але на період 2015 року там немає ні пішохідного ні світлофорів.
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28.05.2023 16:03 Відповісти
Там зараз є усі необхідні світлофори. Із усіх боків перехрестя.
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28.05.2023 17:48 Відповісти
А в чому винен водій червоного авто?
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28.05.2023 15:05 Відповісти
з якого ти назвав сволотою людину, яка їде не порушуючи правил?
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28.05.2023 15:16 Відповісти
дебіле! водій на червоному авто їде на зелене світло! а для дегенерата на мотоциклі горить червоне
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28.05.2023 17:59 Відповісти
молодший брат зайцевої. тільки папік мацаклєтку йому купив до прав й на тобі таке! якийсь дронов знову виперся на дорогу!
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28.05.2023 14:53 Відповісти
Літо , погода льотна. Ось і повилітали ''смертники'' на дороги.
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28.05.2023 14:54 Відповісти
Добре було б аби самі дохли, а так невинні люди стаждають
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28.05.2023 14:59 Відповісти
Шкода, що мотоцикліст вижив. Купить новий мотоцикл і продовжить калічити людей.
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28.05.2023 14:57 Відповісти
Необхідно саджати не тільки за ДТП, а й за небезпечну їзду у в'язницю для профілактики - не треба чекати поки автомобілісти вб'ють кого-небудь.
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28.05.2023 14:58 Відповісти
Провести освідування на стан сп'яніння і відправити за грати.
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28.05.2023 15:09 Відповісти
..ну от чому воно не "само одне" здохне, а поламає долі випадкових оточуючих?
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28.05.2023 15:09 Відповісти
Если на мотоцикле был МАЖОР - то водила авто пойдет вместе с ним ПАРОВОЗИКОМ. Это ведь он толкнул "бедного паренька" на мотоцикле на людишек, а иначе паренек бы просто себе проехал на красный.
Такие случаи нам уже известны....
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28.05.2023 15:18 Відповісти
там чітко видно червоне світло на світлофорі, та й пішоходи вже рухаються по переходу. тобто ніякого жовтого не було.
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28.05.2023 15:22 Відповісти
За БАБКИ менты докажут, что "терпило" на авто выехал на перекресток за 0,1 секунды до зеленого света.
И у МАЖОРА уже "смягчающие обстоятельства".
Вспомните мажорку-наркоманку Зайцеву и терпилу Дронова.
И таких случаев по стране сотни.
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28.05.2023 15:29 Відповісти
дронов порушив правила. там є відео підтвердження.
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28.05.2023 15:48 Відповісти
якщо виживе, то максимальне покарання, яке на нього чекає - всього 10 років ув'язнення. але сумнівно, що навіть ці 10 він отримає.
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28.05.2023 15:20 Відповісти
Если никто не погиб и у МАЖОРА есть багатый ПАПИК, то дадут условно.
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28.05.2023 15:31 Відповісти
Частина 2 ст. 286 КК України встановлює відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або ці діяння заподіяли тяжке тілесне ушкодження, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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28.05.2023 18:08 Відповісти
Коротко - відповідальність від 3 до 8 років позбавлення волі а не 10
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28.05.2023 18:09 Відповісти
це якщо особа постраждала. а коли особи - то там максимум до 10 років.
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28.05.2023 18:42 Відповісти
До 10 років, якщо смерть декількох осіб, тоді застосовується частина 3 статті 286 КК. Не сперечайтесь а краще подивіться кодекс або повірте на слово людині, яка не одне десятиліття пропрацювала в юридичній сфері в тому числі з кримінальним правом.
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28.05.2023 18:49 Відповісти
в чому сперечання? ви взагалі читаєте що я пишу? якщо декілька осіб - до 10 років максимальне покарання. в даному випадку декілька осіб в важкому стані, якщо точно то 4, без водія мотоцикла. далеко не факт, що вони виживуть.
це ви сперечаєтесь, доводячи мені те, що я сказав с самого початку.
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28.05.2023 19:01 Відповісти
Не дарма на юриста потрібно вчитись 6 років. Ви мабудь той, що знаєте все на світі і з нейрохірургом можете посперечатись, як йому правильно робити трепанації. Невже так важко визнати свою помилку. До 10 років якщо настала СМЕРТЬ ДЕКІЛЬКОХ осіб, а не тоді коли травмовано декілька осіб. Чомусь вам важко зрозуміти таку просту річ. Тоді візьміть відкрийте КК і уважно, слово за словом, прочитайте ст. 286. Кожне слово і кожна кома в законі має значення. На цьому прикладі навіть дітей вчать. Згадайте по указ неграмотного короля, який не знав де кому поставити «Стратити не можна помилувати».
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28.05.2023 20:19 Відповісти
скажу навченому 6 років юристу якомога простіше, можливо тоді до вченого дійде? максимальний строк, який може загрожувати водію мотоцикла при найгіршому сценарії - 10 років. щоби там не було і як - 10 років це максимум. більше ні, менше так, але більше 10 років - ні.
простіше вже ніяк, принаймні я не знаю, як ще простіше це пояснити вельмишановному вченому юристу.
і саме це я сказав з самого початку.
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28.05.2023 20:25 Відповісти
В цьому ДТП максимально покарання 8 років. Крапка. Свої фантазії про 10 років залиште при собі і вважайте себе юристом самоучкою. Не має бажання більше спілкуватись з дилетантом. Замість того щоб подякувати що вас хоч чомусь навчили ви вперто продовжуєте писати дурницю про 10 років
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28.05.2023 20:31 Відповісти
я дивуюсь іноді людям. мені взагалі не потрібна допомога від якогось ... "юриста"
мені взагалі наплювати як на вас, так і на вашу "авторитетну" думку, не те, що ще дякувати.
тим більш, що я ніколи не претендував та не претендую на звання юриста.
я точно знаю, що вбивці за кермом не можуть отримати більше 10 років за будь-яких обставин, незалежно від того, вбив він 2-х людей, чи 10. мені цього знання досить для того, щоби вважати законодавство безглуздим.
так зрозуміло моє відношення до питання?
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28.05.2023 20:38 Відповісти
Вам дійсно вже нічого не допоможе. Мені зрозуміло про ваш рівень інтелекту та знань на рівні птушника трієчника. Такі люди не вміють і не бажають отримувати знання, але вважають, що вони найрозумніші і для них не існує авторитеті. Прикро що таких людей допускають на виборчі дільниці і вони обирають собі подібне зелене безграмотне лайно, і не усвідомлюють причинно наслідковий звʼязок між тим, що вони невігласи і як сталось, що країною керують люди такі ж як і вони без освіти та знань.
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28.05.2023 20:52 Відповісти
тут вже клініка
на все добре.
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28.05.2023 20:57 Відповісти
Ви визнали що маєте психічні розлади це вже перший щабель для одужання. Бережіть себе і не кидайтесь на людей.
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28.05.2023 21:00 Відповісти
психолог з вас такий же, як і юрист.
бережу себе завжди. особливо від тих, хто кидається на мене, та потім бажає не кидатися на людей.
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28.05.2023 21:04 Відповісти
Ви навіть не відрізняєте професію психолога від психіатра. І де ви такі примітивні створіння беретесь. Напишіть мені шановний ще пару неадекватних коментарів і я зможу встановити заочно вам діагноз. Є багаторічна практика праці в судовій психіатрії, які були цікаві екземпляри. Не зупиняйтесь. Вже час переходити на матюки, образи і т.д. не стримуйте себе, це зашкодить вашій психіці, дайте волю своїм емоціям. От тільки плюнути через екран у вас не вийде, а взагалі топсихи таке **********.
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28.05.2023 21:14 Відповісти
ну ваші жалюгідні потуги, у вигляді стіни тексту, не тягнуть навіть на психолога. який психіатр?
чим більше ви нахвалюєте свою "експертність" у всьому, у спробі образити мене, тим більш жалюгідний вигляд маєте, пане "експерт" у все більшій сфері діяльності
ps все починалося так чемно, але гниль та банальну тупість сховати неможливо за стіною тексту.
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28.05.2023 21:26 Відповісти
Починалось з того, що ви не будучи юристом написали дурість про 10 років, чим ввели в оману інших користувачів цензора. Вас поправили, процитувавши відповідну статті КК. Розумна і ввічлива людина в такому випадку дякує і на тому кінець. Але це не ваш випадок. Ви любитель з впертістю барана відстоювати право на помилку. І мою провокацію про голосування за зелене лайно ви не заперечили. Ось це саме сумне. Ви ще один екземпляр в моє особисте соцдослідження бовдурів, що привели в Україні до влади пройдисвітів. В
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28.05.2023 21:39 Відповісти
починалося з того, що ви читати не вмієте...і так того не зрозуміли. я написав, що водій ні за яких умов не отримає більше 10 років, далі ви талдичите про 8 років. але чи не можете зрозуміти, чи не хочете, чи не здатні зрозуміти, я того не знаю, що 8 років ніяк не протирічать моєму твердженню, що водій мотоцикла не отримає більше 10 років, навіть при самих поганих для нього розкладах, бо 8<10, це початкова школа . я ніде не стверджував, що він отримає саме 10 років. потім ви скотилися в досить бидлувате хамство і я взагалі перестав сприймати вас як щось, достойне уваги. ви ж в свій час почали вистроювати якісь теорії стосовно мене, які не мають жодного відношення до реальності і які я майже не намагався читати (винен, але навіщо мені той брєд?), та тішитися своєю уявною експертністю.
ось так і поспілкувалися.
мені особисто такі екземпляри тут досить часто попадаються, зазвичай я їх ігнорую, але сьогодні в мене був час, тому я трохи розважився. дякую.
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28.05.2023 21:52 Відповісти
Ви навіть не в змозі прочитати те що самі і написали, цитую: «на нього чекає - всього 10 років». Написали не ДО 10, що можна було б якось викручувати. Але згідно законодавства на нього максимум «чекає» 8 років. І до чого тоді ця ваша примітивна арифметика. То хто з нас читати не вміє. Рівень вашої безграмотності мені зрозумілий. Про таку науку як логіка мабуть взагалі не чули. Кумедно читати коли безграмотні, недосвідчені люди намагаються видавати із себе щось типу «очєнь і очєнь…». Навіть не уявляю які ПТУ такі кадри випускає. Боїтесь назвати свій рівень освіти, щоб не брехати.
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28.05.2023 22:07 Відповісти
На відміну від вас готовий уділити увагу такому бидлу як ви. Пишіть ще.
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28.05.2023 22:08 Відповісти
Стоговано того, як ви пишете, якщо потерпілі не виживуть і згодом помруть. Знову ж таки це не буде відповідальність за статтею про смерть потерпілого. Юридично це звучить так: тяжкі тілесні ушкодження, які в подальшому спричинили смерть потерпілого. Кваліфікація злочину все рівно залишиться по ч. 2 ст. 286 КК
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28.05.2023 20:26 Відповісти
Дадуть умовно, якщо підмаже українську феміду
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29.05.2023 00:42 Відповісти
Здається на моцику бидло малолєтнє. Специ, це ж китайчатина дешева на фото ? Скоріш за все ще під феном чи бухий
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28.05.2023 15:22 Відповісти
не схоже на китайця, це однозначно дитина заможних уйобків, адже тільки такі батьки можуть купити дитині таку цяцьку.
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28.05.2023 15:28 Відповісти
мінімум 400+кубів Ямаха, н
таке не для ніщєбродів 🙄
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28.05.2023 16:42 Відповісти
Ямаха - японский производитель вообще-то.
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28.05.2023 16:47 Відповісти
чесно, не можу розгледіти назву мота на фото
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28.05.2023 16:53 Відповісти
Малолітніми вважаються особи до 14 років. Цьому написано 18, тому повнолітній.
Мотик не таке вже й дороге задоволення, дешевше ніж авто
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29.05.2023 00:50 Відповісти
Йде природний відбір серед мотоциклістів. Особисто знаю десь десять трагічних випадків років за 15. Погано, що невинні люди теж страдають...
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28.05.2023 15:34 Відповісти
Нехай би собі і йшов природній відбір, просто майже завжди під час такого "відбору" страждають невинні люди.
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28.05.2023 22:21 Відповісти
Пора уже етих мотоциклистов е-бать. В стране война а они с ревом гоняют по окружной что не поймешь что ето то ли сигнал тревоги то ли что другое
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28.05.2023 16:08 Відповісти
Земляной шахед взорвался.
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28.05.2023 17:34 Відповісти
А фирма "Ямаха" выпускает инвалидные коляски ?
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28.05.2023 20:00 Відповісти
Яка продажна наволоч видала цьому бидлу права на водіння, якщо воно навіть не знає про регулювання дор. руху світлофором?
Такі корупціонери в системі МВС є першопричиною абсолютної більшості кривавих ДТП на дорогах України.
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29.05.2023 00:54 Відповісти
 
 