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Рідна фірма фітнес-тренерки Резніченка "Будінвест інжиніринг" повернулась у держпідряди та отримала 254 млн грн на утримання доріг на Дніпропетровщині, - ЗМІ

хланта

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 16 травня за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ "Будінвест інжиніринг" на експлуатаційне утримання місцевих доріг у 2023 році вартістю 254 млн грн.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Єдиним конкурентом було ТОВ "Автомагістраль-Південь". З цим фаворитом Укравтодору "Будінвест" за останні чотири роки розіграв пів сотні підрядів на 20,21 млрд грн.

Рідна фірма фітнес-тренерки Резніченка Будінвест інжиніринг повернулась у держпідряди та отримала 254 млн грн на утримання доріг на Дніпропетровщині, - ЗМІ 01

Це найбільший контракт "Будінвест інжинірингу" з осені 2022 року, коли фірма стала відомою всій Україні. Тоді виявилось, що під час вторгнення саме ця фірма отримала на ремонти доріг Дніпропетровщини понад 1,5 млрд грн. Це було більше, ніж держава у той період витратила на ремонти інших прифронтових та деокупованих областей. І жоден з традиційних фаворитів Укравтодору тоді не отримував подібних коштів.

Співвласницею фірми тоді була Яна Хланта - це фітнес-тренерка та подруга очільника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

Після того скандалу "Будінвест" ще отримав два підряди на ремонти доріг вартістю 16 млн грн і 100 млн грн. Але обидва вони були розірвані після часткового виконання на загальну суму 30 млн грн. А у лютому 2023 року президент Володимир Зеленський нарешті звільнив Резніченка з посади в ОДА, і НАБУ провело у нього обшуки. Також обшуки провели у колишнього радника Резніченка Юрія Голика, який в останні роки був координатором "Великого будівництва" в Офісі президента. Наразі ніхто з них не затриманий. Окрім цього після засідання Тимчасової слідчої комісії поліція Дніпра відкрила низку кримінальних проваджень за розкрадання гуманітарної допомоги за участі чиновників ОДА під час вторгнення, але по цих справах також немає жодних арештів.

Також читайте: Враховуючи обсяг злочинів Резніченка, прийшов час відповідного запобіжного заходу, - "слуга народу" Неклюдов

Яну Хланту після скандалу вивели зі складу власників "Будінвест інжинірингу", а її частку переписали на іншого співвласника фірми - Павла Чухна. Чухно - це віцепрезидент баскетбольного клубу "Прометей", який раніше базувався у Кам’янському. Клуб належить братам Володимиру і Леоніду Дубинським. Це бізнесмени з Кам’янського, які намагались вести бізнес у США, однак потрапили у розшук ФБР за аферу з нерухомістю, повернулись до України, та почали отримувати великі замовлення від обладміністрації Резніченка, з яким були знайомі ще з 90-х років.

Загалом, згідно з даними системи "Spending", "Будінвест інжиніринг" від початку своєї тендерної діяльності у 2017 році отримав з бюджету 7,83 млрд грн.

Рідна фірма фітнес-тренерки Резніченка Будінвест інжиніринг повернулась у держпідряди та отримала 254 млн грн на утримання доріг на Дніпропетровщині, - ЗМІ 02

Департамент ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА у травні 2023 року очолила Валерія Гаркуша, і саме вона підписала новий контракт з "Будінвест інжинірингом". Вона раніше працювала у Кам’янському і добре знайома з Резніченком. Гаркуша очолювала організацію партії "Пропозиція" у Кам’янському, першим номером якої на виборах до облради 2020 року був саме Резніченко.

Автор: 

Резніченко Валентин (517) Prozorro (1945) Дніпропетровська область (3701)


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Топ коментарі
+86
Мда, є&ать новини за 2 дні:
"Бухий суддя збив насмерть військового"
"Головою Верховного суду став кєнт Портнова, який ****** у декларації"
"МО «*******» з ************ на 8.9 млрд"
"зам голови СБУ з родичами з руснявими паспортами"
"Депутат СН в Криму торгував"
"Різніченко продовжує ******* держбюджет"

****, коли вже дно?
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28.05.2023 14:50
+59
тварини...немає слів....якщо і цих відпустимо від влади без покарання то в цій країні нема майбутнього
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28.05.2023 14:42
+59
Нє, не жесть. Етнічне банд угрупування при владі.
У них тут, нічого особистого, лише бізнес на хохл.цькій крові.
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28.05.2023 15:12
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Все знают откуда гниет рыба. По крайней мере уже наверное все знают кто должен висеть на первых десяти столбах на Хрещатике. В противном случае , как видите, аппетиты Зе команды растут и нам будет конкретная, фактическая жопа. Президент Ермак с Зе командой так и до голода нас доведут.
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28.05.2023 17:35 Відповісти
Почему нас не берут в НАТО и ЕС ?
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28.05.2023 17:40 Відповісти
А чє епоха куртізанок пОслиць ,ця-ж головною на трасі стане ,Ера-Еро ****.
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28.05.2023 17:44 Відповісти
а дбр тим часом просить людей дати свідчення, що тандир і раніше кермував набуханий... то на дідька ми оцих нероб утримуємо на неслабій платні?
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28.05.2023 18:26 Відповісти
Вона - військова і має військову посаду - міньйометниця
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28.05.2023 18:27 Відповісти
Що ДБР вже все перевірив?
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28.05.2023 18:38 Відповісти
Це ще ні жесть бо терпимо, а коли терпець урветься, тоді буде жесть, а зараз терпимо. Як говорять * не на часі.
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28.05.2023 19:13 Відповісти
А кого им бояться?У власти все свои,выборов на горизонте не предвидется,с кем надо-делятся.А одинокие голоса правдоискателей глохнут в рёве Зе-марафона.
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28.05.2023 19:34 Відповісти
Война войной а Оп нужно заносить
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28.05.2023 19:36 Відповісти
Бандитская группировка, возглавляемая Ермаком-Зеленским, плевать хотела на народ, на воюющую, истекающую кровью страну - им нужны кровавые на мародерстве деньги.
Разведчик Червинский сидит в СИЗО, а мародеры Резниченко со своей тренершей, Голик - на воле роскошествуют, наверное, уже выехали на курорты за границу.
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28.05.2023 20:23 Відповісти
Україну ведуть по шляху Грузії
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28.05.2023 21:08 Відповісти
Ми тут всі бачимо, до чого призводить захоплення "кабаєва-стайл" ...

Як казав один наш спільний знайомий з минулого, - АСТАНАВІТЕСЬ!
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28.05.2023 21:25 Відповісти
На фітнесі багато не заробиш. От і приходиться красти.
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28.05.2023 21:50 Відповісти
Не розумію: хто злочинець? Той що брав, чи той що давав, чи ніхто? Скоріш за все третє.
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28.05.2023 22:22 Відповісти
Це все витівки злих прибульців. Слава картавому бо не втіку та його хвойді дерьмаку.
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28.05.2023 22:37 Відповісти
Ліхтарна люстрація в Україні, виправляє хибні та корупційні справи привладних під час ВІЙНИ!!!
Слава Україні!!
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28.05.2023 22:47 Відповісти
тупий свинарник діє......карма наздожене фітьнованого молосця
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28.05.2023 22:54 Відповісти
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28.05.2023 23:53 Відповісти
Ось нехай кожен підійде до дзеркала і скаже я своїми діями ніяк не причетний до такої політики команди зе!
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29.05.2023 00:35 Відповісти
А давайте подумаємо ，а коли було інакше ? Автодор крав ЗАВЖДИ ，на ліках крали ЗАВЖДИ，укргазвибудування КРАЛО ЗАВЖДИ ，на платіжках обленерго в кожній області КРАЛО ЗАВЖДИ
При Кучмі крали бандити ，при Ющенко - "патріоти в вишиванках" при Януковичу "русские и донецкие" при Порошенко " безліч псевдо атошників" при Зеленському крадуть ВСІ .
Війна заставила суспільство ПРОТРЕЗВІТИ і почати цікавитися куди і кому йдуть гроші ，а те що в українській політиці найлютіші грошофіли котрі продадуть все і всіх так це ще синдром Лазаренка ，коли інваліди та пенсіонери копійчини на ліки по копійці по гривні (на капусточку на буханочку хліба )рахували а той "малиновый пиджак" мільярди виводив і хоч би що йому.
Війна в котрій гинуть тисячі дала можливість поставити на паузи всі протести .
Крадуть так нахабно мабуть що розуміють коли прийдуть ветерани то запалають їхні дупи та їхні мерседеси буде новий Майдан!!!!
Нажаль свиноруси страшніші за бабу на яку Резніченко витрачає мільярди з держбюджету.
Потрібна повна децентралізація влади за принципом балтійських країн .В президенсько Тимошенко Медведчуцько Єрмако Татарову ПІЗДЄТНЮ зі смаком лайна вже награлися!!!
Разом Переможемо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.05.2023 03:34 Відповісти
Уважаемый Егор, с конца 80 х слежу за ситуацией в стране. И, могу сказать, что ни...уя не поменяется. Проходят майданы, а у власти одни подонки меняются на других и .... фсе. Юлю к власти никто не допустит. Она бы, я думаю, могла бы что-то сделать, но....
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29.05.2023 03:59 Відповісти
Це ми бачимо що на самому верху робиться. Ось почитайте приклад, що на місцях.

Увага мешканці Сум, котрі виїхали з міста!!!

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради та ТОВ «Сумитеплоенерго» (комунальна власніст в оренді), вирахували покинуті домогосподарства- це де люди перестали передавати покази лічильників холодної та гарячої води в м.Суми, а це мінімум 30 000 абонентів і просто щомісяця додають до показів видуману кількість води, яку люди нібито споживають та нараховують заборгованість. Люди не сном не духом, а справи по наказному провадженню вже в суді. Суд ухвалу про стягнення заборгованості надсилає на їхню поштову адресу де людей немає, і через 15 днів в виконавчу службу. Я дивом побачив це в судовому реєстрі. В мене звичайна двокімнатна квартира, я, дружина та маленька дитина. По мені тільки з 24.02.2022р. по сьогодні нарахували 10 тисяч гривень, і нічого що гарячою водою я взагалі не користуюсь багато років, в мене бойлер. Почали вже нараховувати по 12 кубів гарячої води на місяць - це 400 літрів в день. Тобто по м.Суми - мінімум 300 мільйонів вкрадених у переселенців!!! І це цифри на сьогодні, вони не зупиняться. Кожного місяця вони тільки добавляють об'єми, бачачи що люди не реагують а значить не знають. Вони просто або не вірять в перемогу, або вже вирішили злиняти, коли до них доберуться.

А потім виведуть кошти, це вони вміють.

Приклад - по мені це реальна судова справа № 592/1758/23. З міста я з сім'єю виїхав на початку війни, і зараз знаходимося в Німеччині на тимчасовому захисті. Квартира закрита, ключи в мене. Суд так оперативно розглянув позовну заяву - меньше місяця. Як другі справи так воєнний стан, а тут чудова оперативність.
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29.05.2023 07:11 Відповісти
З Водоканалами щось коїться ДИВНЕ!!!! В Запорізькій оьл. м.Вільнянськ, саме перед війною впритик, 2021 рік, людей зобов"язали в приватному секторі зробити переврізку в систему за межами участків , посилаючись на нові правила підключення абонентів. І буквально через три місяці ,- бо люди замість цього абсурду почали бунтувати, додали в платіжки по 2 -3 тисячі грн !!!! Пояснили так; по місту великі втрати води, і їх треба оплатити!!!! навіть пенсіонерам, що отримують по 2500грн накинули по 900грн. Куди не звиртались , не писали навіть у Запорізький міський водоканал - все марно!! Отаке ноу-хау; хтось розікрав кошти, а довелося платити людям! Хто не заплатив - місцеві чиновники припинили видачу субсидій!! Довелося платити... бо починалась зима 2022 року!! так що війна поховала всі "кінці у воду"!!!
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29.05.2023 08:35 Відповісти
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