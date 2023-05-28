Рідна фірма фітнес-тренерки Резніченка "Будінвест інжиніринг" повернулась у держпідряди та отримала 254 млн грн на утримання доріг на Дніпропетровщині, - ЗМІ
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 16 травня за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ "Будінвест інжиніринг" на експлуатаційне утримання місцевих доріг у 2023 році вартістю 254 млн грн.
Про це повідомляється в системі "Прозорро", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".
Єдиним конкурентом було ТОВ "Автомагістраль-Південь". З цим фаворитом Укравтодору "Будінвест" за останні чотири роки розіграв пів сотні підрядів на 20,21 млрд грн.
Це найбільший контракт "Будінвест інжинірингу" з осені 2022 року, коли фірма стала відомою всій Україні. Тоді виявилось, що під час вторгнення саме ця фірма отримала на ремонти доріг Дніпропетровщини понад 1,5 млрд грн. Це було більше, ніж держава у той період витратила на ремонти інших прифронтових та деокупованих областей. І жоден з традиційних фаворитів Укравтодору тоді не отримував подібних коштів.
Співвласницею фірми тоді була Яна Хланта - це фітнес-тренерка та подруга очільника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.
Після того скандалу "Будінвест" ще отримав два підряди на ремонти доріг вартістю 16 млн грн і 100 млн грн. Але обидва вони були розірвані після часткового виконання на загальну суму 30 млн грн. А у лютому 2023 року президент Володимир Зеленський нарешті звільнив Резніченка з посади в ОДА, і НАБУ провело у нього обшуки. Також обшуки провели у колишнього радника Резніченка Юрія Голика, який в останні роки був координатором "Великого будівництва" в Офісі президента. Наразі ніхто з них не затриманий. Окрім цього після засідання Тимчасової слідчої комісії поліція Дніпра відкрила низку кримінальних проваджень за розкрадання гуманітарної допомоги за участі чиновників ОДА під час вторгнення, але по цих справах також немає жодних арештів.
Яну Хланту після скандалу вивели зі складу власників "Будінвест інжинірингу", а її частку переписали на іншого співвласника фірми - Павла Чухна. Чухно - це віцепрезидент баскетбольного клубу "Прометей", який раніше базувався у Кам’янському. Клуб належить братам Володимиру і Леоніду Дубинським. Це бізнесмени з Кам’янського, які намагались вести бізнес у США, однак потрапили у розшук ФБР за аферу з нерухомістю, повернулись до України, та почали отримувати великі замовлення від обладміністрації Резніченка, з яким були знайомі ще з 90-х років.
Загалом, згідно з даними системи "Spending", "Будінвест інжиніринг" від початку своєї тендерної діяльності у 2017 році отримав з бюджету 7,83 млрд грн.
Департамент ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА у травні 2023 року очолила Валерія Гаркуша, і саме вона підписала новий контракт з "Будінвест інжинірингом". Вона раніше працювала у Кам’янському і добре знайома з Резніченком. Гаркуша очолювала організацію партії "Пропозиція" у Кам’янському, першим номером якої на виборах до облради 2020 року був саме Резніченко.
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Разведчик Червинский сидит в СИЗО, а мародеры Резниченко со своей тренершей, Голик - на воле роскошествуют, наверное, уже выехали на курорты за границу.
Як казав один наш спільний знайомий з минулого, - АСТАНАВІТЕСЬ!
Слава Україні!!
При Кучмі крали бандити ，при Ющенко - "патріоти в вишиванках" при Януковичу "русские и донецкие" при Порошенко " безліч псевдо атошників" при Зеленському крадуть ВСІ .
Війна заставила суспільство ПРОТРЕЗВІТИ і почати цікавитися куди і кому йдуть гроші ，а те що в українській політиці найлютіші грошофіли котрі продадуть все і всіх так це ще синдром Лазаренка ，коли інваліди та пенсіонери копійчини на ліки по копійці по гривні (на капусточку на буханочку хліба )рахували а той "малиновый пиджак" мільярди виводив і хоч би що йому.
Війна в котрій гинуть тисячі дала можливість поставити на паузи всі протести .
Крадуть так нахабно мабуть що розуміють коли прийдуть ветерани то запалають їхні дупи та їхні мерседеси буде новий Майдан!!!!
Нажаль свиноруси страшніші за бабу на яку Резніченко витрачає мільярди з держбюджету.
Потрібна повна децентралізація влади за принципом балтійських країн .В президенсько Тимошенко Медведчуцько Єрмако Татарову ПІЗДЄТНЮ зі смаком лайна вже награлися!!!
Разом Переможемо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Увага мешканці Сум, котрі виїхали з міста!!!
Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради та ТОВ «Сумитеплоенерго» (комунальна власніст в оренді), вирахували покинуті домогосподарства- це де люди перестали передавати покази лічильників холодної та гарячої води в м.Суми, а це мінімум 30 000 абонентів і просто щомісяця додають до показів видуману кількість води, яку люди нібито споживають та нараховують заборгованість. Люди не сном не духом, а справи по наказному провадженню вже в суді. Суд ухвалу про стягнення заборгованості надсилає на їхню поштову адресу де людей немає, і через 15 днів в виконавчу службу. Я дивом побачив це в судовому реєстрі. В мене звичайна двокімнатна квартира, я, дружина та маленька дитина. По мені тільки з 24.02.2022р. по сьогодні нарахували 10 тисяч гривень, і нічого що гарячою водою я взагалі не користуюсь багато років, в мене бойлер. Почали вже нараховувати по 12 кубів гарячої води на місяць - це 400 літрів в день. Тобто по м.Суми - мінімум 300 мільйонів вкрадених у переселенців!!! І це цифри на сьогодні, вони не зупиняться. Кожного місяця вони тільки добавляють об'єми, бачачи що люди не реагують а значить не знають. Вони просто або не вірять в перемогу, або вже вирішили злиняти, коли до них доберуться.
А потім виведуть кошти, це вони вміють.
Приклад - по мені це реальна судова справа № 592/1758/23. З міста я з сім'єю виїхав на початку війни, і зараз знаходимося в Німеччині на тимчасовому захисті. Квартира закрита, ключи в мене. Суд так оперативно розглянув позовну заяву - меньше місяця. Як другі справи так воєнний стан, а тут чудова оперативність.