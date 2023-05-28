Заявами про готовність до переговорів РФ намагається послабити західну підтримку України, - ISW
Поширюючи публічні заяви про готовність до переговорів з Україною, РФ знову проводить інформаційну операцію, спрямовану на послаблення підтримки України заходом.
Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
"Раніше Кремль активізував цю інформаційну операцію в грудні 2022 року, щоб спробувати затримати поставку західних танків та іншої сучасної військової техніки в Україну, щоб створити умови для зимово-весняного наступу Росії у 2023 році. Кремль, імовірно, відновлює інформаційну операцію, щоб послабити готовність Заходу спрямувати критично важливу допомогу Україні в цілях безпеки перед потенційними українськими контрнаступальними операціями", - йдеться у зведенні.
Зазначається, що Кремль втілює цю операцію таким чином: одні високопосадовці Кремля висловлюють готовність до переговорів, а в той самий час інші озвучують максимальні цілі Росії у війні.
Сьогодні повідомлялося також, що за інформацією ISW, бойовики ПВК "Вагнер" йдуть з Бахмуту, що, ймовірно, знизить можливості загарбників на інших напрямках.
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Пропагандони пару слів про війну говорили. Захід обісрали, вже перейшли обсирати агентурну роботу. Всьо в них куйово. Аж тепер взнали.
Как и не поддается разумному объяснению потуги некоторых соглашателей "за мир" на западе. Какой мир они хотят построить? Мир где умиротворяют агрессоров, только увеличивая их аппетит все новыми захватами?
У многих на западе память как у куриц. Или этими "мирными" призывами они маскируют собственную жадность и ограниченность. Ну не хочется им платить за войну. Хочется дальше дольче вита, с чашкой кофе по утрам и круассанами. И чтоб круглый счет в банке. Желательно в швейцарском и не облагаемый налогами.
Раз в 100 лет этот мир влезает в убийственную мясорубку именно из за подобного малодушия и мещанства. Зло увеличивается только потому что добро, которое может дать ему отпор, ничего не делает.