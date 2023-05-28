УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9906 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 651 17

Заявами про готовність до переговорів РФ намагається послабити західну підтримку України, - ISW

переговори,перемовини

Поширюючи публічні заяви про готовність до переговорів з Україною, РФ знову проводить інформаційну операцію, спрямовану на послаблення підтримки України заходом.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Раніше Кремль активізував цю інформаційну операцію в грудні 2022 року, щоб спробувати затримати поставку західних танків та іншої сучасної військової техніки в Україну, щоб створити умови для зимово-весняного наступу Росії у 2023 році. Кремль, імовірно, відновлює інформаційну операцію, щоб послабити готовність Заходу спрямувати критично важливу допомогу Україні в цілях безпеки перед потенційними українськими контрнаступальними операціями", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що Кремль втілює цю операцію таким чином: одні високопосадовці Кремля висловлюють готовність до переговорів, а в той самий час інші озвучують максимальні цілі Росії у війні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кремлі намагаються натиснути на Захід з метою схилити Україну до переговорів, - ISW

Сьогодні повідомлялося також, що за інформацією ISW, бойовики ПВК "Вагнер" йдуть з Бахмуту, що, ймовірно, знизить можливості загарбників на інших напрямках. 

інформаційна війна (360) переговори з Росією (1073) ISW (653)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Та всі вже зрозуміли на планеті, що слово касап від слова гімно..
показати весь коментар
28.05.2023 15:42
+7
показати весь коментар
28.05.2023 15:49
+5
для чого переливати з пустого в порожнє ,тільки поразка рф у війні розставить всі крапки над і та з'явиться грунт для якогось обговорення.
показати весь коментар
28.05.2023 15:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та всі вже зрозуміли на планеті, що слово касап від слова гімно..
показати весь коментар
28.05.2023 15:42 Відповісти
це не переговори --це убалтуванння
показати весь коментар
28.05.2023 15:46 Відповісти
най татари розкажуть, як московити заслужили прозвище - кацапи.
показати весь коментар
28.05.2023 15:46 Відповісти
На болоті видно все куйово. Дивлюся пропагандонів. Якщо не говорять про війну в Україні - куйово. Починають обсирати Захід.
показати весь коментар
28.05.2023 15:48 Відповісти
В тебе є версії,чому останній час на Цензорі суцільні ідіоти збираються?
показати весь коментар
28.05.2023 16:31 Відповісти
Ти вже хряпнув і на роздуми потягнуло?
показати весь коментар
28.05.2023 16:43 Відповісти
Цікава твоя думка,поки клава в тебе не нагрілась😂🥃🥳🍷
показати весь коментар
28.05.2023 16:45 Відповісти
Клава, жіночку маю на увазі, ще не прийшла. Хрямнемо вже після перемоги.
Пропагандони пару слів про війну говорили. Захід обісрали, вже перейшли обсирати агентурну роботу. Всьо в них куйово. Аж тепер взнали.
показати весь коментар
28.05.2023 16:55 Відповісти
Бачу що клава вже трошки гріється🥃🍷🥳🥃
показати весь коментар
28.05.2023 16:57 Відповісти
Переговаривайтесь между собой. Тренируйтесь, вскоре пригодится.
показати весь коментар
28.05.2023 15:49 Відповісти
для чого переливати з пустого в порожнє ,тільки поразка рф у війні розставить всі крапки над і та з'явиться грунт для якогось обговорення.
показати весь коментар
28.05.2023 15:49 Відповісти
показати весь коментар
28.05.2023 15:49 Відповісти
З такими вимогами які вони виставляють то ідуть за своїм крейсером по кожному пункту-шість разів!
показати весь коментар
28.05.2023 16:00 Відповісти
Не було у них ніяких заяв про готовність до переговорів
показати весь коментар
28.05.2023 16:12 Відповісти
Уму не поддается, как какой то "чвк вагнер", убийцы, палачи с кувалдами, насильники и мясники захватили медиапространство.
Как и не поддается разумному объяснению потуги некоторых соглашателей "за мир" на западе. Какой мир они хотят построить? Мир где умиротворяют агрессоров, только увеличивая их аппетит все новыми захватами?
У многих на западе память как у куриц. Или этими "мирными" призывами они маскируют собственную жадность и ограниченность. Ну не хочется им платить за войну. Хочется дальше дольче вита, с чашкой кофе по утрам и круассанами. И чтоб круглый счет в банке. Желательно в швейцарском и не облагаемый налогами.
Раз в 100 лет этот мир влезает в убийственную мясорубку именно из за подобного малодушия и мещанства. Зло увеличивается только потому что добро, которое может дать ему отпор, ничего не делает.
показати весь коментар
28.05.2023 16:57 Відповісти
Саме так. Причиною цієї війни і стала слабкість, продажність і сцикливість Заходу. Бо достатньо було серйозно попередити ***** не про міфічні "пекельні санкції", до яких йому немає діла, а про фізичне знищення у разі початку війни всієї верхушки паРаші.
показати весь коментар
28.05.2023 17:52 Відповісти
Яка ще "готовність"? Ви їх вимоги чули? Це вимоги абсолютно божевільного маразматика, який не сприймає реальність. Там переговори тільки з психіатрами.
показати весь коментар
28.05.2023 17:48 Відповісти
 
 