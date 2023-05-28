Заявами про готовність до переговорів РФ намагається послабити західну підтримку України, - ISW

Поширюючи публічні заяви про готовність до переговорів з Україною, РФ знову проводить інформаційну операцію, спрямовану на послаблення підтримки України заходом.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Раніше Кремль активізував цю інформаційну операцію в грудні 2022 року, щоб спробувати затримати поставку західних танків та іншої сучасної військової техніки в Україну, щоб створити умови для зимово-весняного наступу Росії у 2023 році. Кремль, імовірно, відновлює інформаційну операцію, щоб послабити готовність Заходу спрямувати критично важливу допомогу Україні в цілях безпеки перед потенційними українськими контрнаступальними операціями", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що Кремль втілює цю операцію таким чином: одні високопосадовці Кремля висловлюють готовність до переговорів, а в той самий час інші озвучують максимальні цілі Росії у війні.

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Сьогодні повідомлялося також, що за інформацією ISW, бойовики ПВК "Вагнер" йдуть з Бахмуту, що, ймовірно, знизить можливості загарбників на інших напрямках.