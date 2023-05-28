Баканов, Львов, Наумюк – із російським паспортом під боком / НАТО В ХАТУ – АНТИКОР. ВIДЕО
Чому в Україні топпосадовці, навіть із доступом до державної таємниці, мають російські паспорти самі або ж їхні найближчі родичі?
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Наталя Соколенко в "НАТО В ХАТУ – АНТИКОР" на Цензор.НЕТ препарують найгучніші випадки подібних зловживань.
Найгучніші випадки – російський паспорт судді Богдана Львова, дружини ексглави СБУ Івана Баканова та у батька чинного заступника глави СБУ Сергія Наумюка.
Близькі родичі Сергія Наумюка отримали паспорти Російської Федерації. Брат жив в РФ та працював на РФ. Батько з матір’ю жили в Луганську, на окупованій території. Батьки та брат приїздили до України через російський кордон після 2014-2015 років.
Богдан Львов понад 20 років тому отримав громадянство РФ на підставі поданої від його імені заяви, а потім поновив його у 2012, і паспорт досі є чинним. Суддя користувався російськими документами, зокрема, – під час операцій із нерухомістю у Москві.
Президент Володимир Зеленський усунув з посади голову СБУ Івана Баканова 17 липня 2022 року. Основною причиною стала аномально велика кількість зрадників серед співробітників.
Дивіться у "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ.
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Але ж ведучим так хотілося, щоб чинна влада замінила попередню...
Ну що, наїлися?
Граната під ВР у 2015 з якої причини підірвалася і вбила нацгвардійця, що охороняв цю зРаду?
Закон тоді не приймали. Весь гвалт зчинився через спробу вашого вальцмана імплементувати в Конституцію України особливий статус рашистських терористичних утворень лнрднр. Він багато десятки тисяч пересадив патріотів і добробатів по тюрмах.
Можливо якби не той прикрий інцидент під ВР Україна вже давно була б малороською губернією рашистської *********.
Та ясно же тоді було, що що обидва закони мертві і в дію не вступлять - але так було потрібно в інтересах дипломатії! Після висновків КС і Меркель і Оланд (як посередники) зняли свої вимоги про зміни в Колнституцію, в тих західних політиків процедура та законність - це передовсім!
І те, що авантюристи та кримінал, які зайшли в добробати, а потім поприсідали на нари за конкретні свої злочини - жодного стосунку до обговорюваних законів. Не за політику вони отримали сроки, а за злочини!
Богдан Юрійович Львов - український суддя. З 15 квітня 2014 до 2017 року - голова Вищого господарського суду України, згодом - голова Касаційного господарського суду і заступник Голови Верховного Суду. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вікіпедія
Тобто, минулу владу російський паспорт Львова дуже навіть влаштовував.
задумайтесь !
И Львов, и Бакланов, и остальная мразь ???
И, главное, никто не сказал Голопоротьке, шо ТАКОЕ твориЦЦа.
Крутять, падлюкы, Мударейшим Пердизентом, як цыган сонцем !
Хоть бы хтось Зельонского заранее с Бакановым познакомил,
ДО назначения на главу СБУ.
Ворогы подсунули НайвелычнIшому бамняжку на пIдпис и очI залIпили.
И с Богданом такая история, и с Ермаком, а Оборонэкспорт прямо списком утверждал ?
Дякую тобі, я розібрався... І вибач, що тобі не одразу повірив, а перевіряв.
*
Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мають глузд, розуміють ще до виборів…
До тих, що «живе шлунком» і голосує по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить почне через півроку після виборів…
До «Зедебілів» почне доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
*
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
Перший анекдот з"явився е перед другим туром Другий - незадовго після нього
Виходить, і вашим, І нашим!! Готувалися носії вишиванок на посадах, призначені їх приЗедентом Зеленським, для втечі на болота….
Чому ми не в НАТІ???
Ще й досi не всем развиднiлося, ждунiв мiльйон