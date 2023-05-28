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Баканов, Львов, Наумюк – із російським паспортом під боком / НАТО В ХАТУ – АНТИКОР. ВIДЕО

Чому в Україні топпосадовці, навіть із доступом до державної таємниці, мають російські паспорти самі або ж їхні найближчі родичі?

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Наталя Соколенко в "НАТО В ХАТУ – АНТИКОР" на Цензор.НЕТ препарують найгучніші випадки подібних зловживань.

Найгучніші випадки – російський паспорт судді Богдана Львова, дружини ексглави СБУ Івана Баканова та у батька чинного заступника глави СБУ Сергія Наумюка.

Близькі родичі Сергія Наумюка отримали паспорти Російської Федерації. Брат жив в РФ та працював на РФ. Батько з матір’ю жили в Луганську, на окупованій території. Батьки та брат приїздили до України через російський кордон після 2014-2015 років. 

Богдан Львов понад 20 років тому отримав громадянство РФ на підставі поданої від його імені заяви, а потім поновив його у 2012, і паспорт досі є чинним. Суддя користувався російськими документами, зокрема, – під час операцій із нерухомістю у Москві.

Президент Володимир Зеленський усунув з посади голову СБУ Івана Баканова 17 липня 2022 року. Основною причиною стала аномально велика кількість зрадників серед співробітників.

Дивіться у "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ.

Автор: 

корупція (4681) Львов Богдан (35) Баканов Іван (330)


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Топ коментарі
+24
Давайте так говорити: при владі коаліції БПП+НФ подібних зрад не було. Зашквари були, помилки були, відстрочення реформ було, та навіть політичні торги були - але не зради...
Але ж ведучим так хотілося, щоб чинна влада замінила попередню...

Ну що, наїлися?
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28.05.2023 20:15
+20
Думаю что все кто "выступал" на расие с концертами, имеют соответствующий паспорт. Не исключено что большая их часть завербована фсб
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28.05.2023 20:11
+18
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28.05.2023 20:44
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Чому-чому?? Бо у нас чверть касапів і чверть напівкасапів..
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28.05.2023 20:04 Відповісти
Літінант з аусвайсом? Це ж Зямин доуган дєцтва. Мабуть і Зяма має.
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28.05.2023 20:06 Відповісти
Думаю что все кто "выступал" на расие с концертами, имеют соответствующий паспорт. Не исключено что большая их часть завербована фсб
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28.05.2023 20:11 Відповісти
Та Ви шо? не пишіть такого, а то у 73% населення почнеться діарея, вони ж так вірили, надивившись кіно про Голобородько, не подумавши, що кіно і життя, то різні речі.
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28.05.2023 21:05 Відповісти
Та барану ясно и давно. Там же по оплате, тираже, налогах, покупке недвижимости, счета в банке конечно выгодные преференции. Но конечно есть и политическая подоплека. Это уже не надёжный гражданин своей страны. За бабло сдадут все. Но и конечно такие на крючке ФСБ. Старо как мир. Для нас опасный балласт. Нахер таких!
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28.05.2023 23:14 Відповісти
ненадёжный
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29.05.2023 02:14 Відповісти
уже одна треть Украины. как минимум, только с 2014 г имеет реальное второе гражданство, которым пользуется и смеется над Украиной и ее законами. Сепарня с 2014 г свободно ездят на рефию по паспорту рф, обратно заезжают по паспорту Украины.
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28.05.2023 20:07 Відповісти
И получают бабло с Украини и ее хаят и ненавидят, всех с асвайсами на детектор!!!!
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28.05.2023 21:43 Відповісти
Брехня. З Донбасу з 2014 виїхало більш ніж 2млн. осіб, які не захотіли отримувати московіцьке громадянство
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28.05.2023 21:47 Відповісти
та не оправдывайся
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28.05.2023 22:06 Відповісти
А хто ти такий "Viktor Lisenko" щоб хтось перед тобою "виправдовувався"? Ворона що тільки й знає що каркати та сподівається на увагу до себе через гучний шум?!
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29.05.2023 09:18 Відповісти
А, що з цього приводу скаже гарант?
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28.05.2023 20:08 Відповісти
он сваіх гарантіравана нє брасаєт...
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28.05.2023 20:09 Відповісти
а що йому говорити, якщо він всі ці кадри попризначав?
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28.05.2023 20:11 Відповісти
Это зеленый депутат с цирка Зеленского
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28.05.2023 20:14 Відповісти
випустили з дурдома??
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28.05.2023 21:01 Відповісти
Наркоти переела после вечеринки Слуг))
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28.05.2023 21:44 Відповісти
"дорожку" нюхнула...
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28.05.2023 21:51 Відповісти
Безпорадний танок крабовоі палички ще можна було якось пояснити вибудовуванням кар'єри серед колег зепутатів із недорозвинутим інтелектом. Але якпояснити святкування Хеловіну у травні?
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29.05.2023 02:47 Відповісти
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28.05.2023 20:11 Відповісти
Давайте так говорити: при владі коаліції БПП+НФ подібних зрад не було. Зашквари були, помилки були, відстрочення реформ було, та навіть політичні торги були - але не зради...
Але ж ведучим так хотілося, щоб чинна влада замінила попередню...

Ну що, наїлися?
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28.05.2023 20:15 Відповісти
Особливий статус терористичних лнр-днр у складі України найбільша зрада яка лише може бути
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28.05.2023 21:50 Відповісти
Цього не було. Ще раз: де-факто цього не було. Не бреши.
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28.05.2023 22:09 Відповісти
Це ти тут лише брешеш.
Граната під ВР у 2015 з якої причини підірвалася і вбила нацгвардійця, що охороняв цю зРаду?
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29.05.2023 00:27 Відповісти
"Кітвен Обхол" звичайний цапський тролль який подію за участі ментівського нацболу чомусь видає за якусь політику керівництва країни? Це прям як сліпе )(уйло (він же путін) яке не баче на карті те що написано латиницею по білому й не бачить те що є, однак дуже добре бачить того чого не існує! Мабуть для рашистів ЗЕля таки зручніший ніж Порох, от і фейкують по повній!
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29.05.2023 09:24 Відповісти
по-перше, загинуло четверо, а не один. По-друге, прийнятий тоді Закон передбачав окремі умови введення його в дію, першою умовою було про вивід всіх касапських військ з окупованих територій. По-третє, цей закон включно по 2022-ий рік щороку пролонговувався. По-четверте, тільки дурень зі сволоти/нацсук, подібно до тебе, можете досі вважати зрадою необхідні компроміси для збереження держави, але то вже ваші проблеми. Хоча... з іншої сторони, отой згаданий тобою теракт влаштуквали твої однодумці, а це вже загальнонаціональні проблеми, для вирішення яких по Закону слід було би вже заборонити ваші організації як екстремістські. І ти по-хорошому мав би сидіти в тюрмі і не смердіти тут.
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29.05.2023 11:13 Відповісти
Так це ж було вже: Ви всьо врьоті, єто всьо другоє, перестать стрєлять, сойтись посєрєдінє або як кажуть рашисти у грузинській владі це "стратегічна політика терпіння")).
Закон тоді не приймали. Весь гвалт зчинився через спробу вашого вальцмана імплементувати в Конституцію України особливий статус рашистських терористичних утворень лнрднр. Він багато десятки тисяч пересадив патріотів і добробатів по тюрмах.
Можливо якби не той прикрий інцидент під ВР Україна вже давно була б малороською губернією рашистської *********.
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30.05.2023 00:32 Відповісти
*****, яке ж ти брехло. на фактах! Тоді прийняли одразу два закони: отой, про який я говорив (що пролонговується, але не вступає в дію); і другий, про зміни в Конституцію, в першому читанні, друге читання - також з умовою, що Україна та її влада отримують реальні важелі впливу на деокупованому Донбасі. Друге читання навіть не розглядалось, бо були конкретні заперечення КС!
Та ясно же тоді було, що що обидва закони мертві і в дію не вступлять - але так було потрібно в інтересах дипломатії! Після висновків КС і Меркель і Оланд (як посередники) зняли свої вимоги про зміни в Колнституцію, в тих західних політиків процедура та законність - це передовсім!
І те, що авантюристи та кримінал, які зайшли в добробати, а потім поприсідали на нари за конкретні свої злочини - жодного стосунку до обговорюваних законів. Не за політику вони отримали сроки, а за злочини!
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30.05.2023 17:57 Відповісти
Не мелить хе.ню. Ці люди не у 2019 з'явилися. Просто про їх громадянство ніхто не знав. Сиділи собі тихенько та гадили. Нагадаю також проведену через дупу люстрацію за часів коаліції БПП+НФ.
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28.05.2023 21:56 Відповісти
Після 2019-го вони зайшли в органи центральної влади. Ще раз наголошую: в Київ зайшли, в центральні державні офіси. Подібний випадок з громадянством касапів близької родички (дружини) з-за попередньої влади був лише один; але і той був пов'язаний з іменем українського подвійного агента, який сам звільнився з ГУРу та втік в еміграцію, коли перед ним постала загроза бути виданим *****.
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28.05.2023 22:16 Відповісти
Програємо в об'єктивність.
Богдан Юрійович Львов - український суддя. З 15 квітня 2014 до 2017 року - голова Вищого господарського суду України, згодом - голова Касаційного господарського суду і заступник Голови Верховного Суду. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вікіпедія
Тобто, минулу владу російський паспорт Львова дуже навіть влаштовував.
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28.05.2023 22:16 Відповісти
якраз це той випадок, коли про касапський паспорт Львова того часу нічого не було відомо. Його розкрили нещодавно.
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28.05.2023 22:18 Відповісти
За вашими словами - якщо не знають, значить не зрадник?
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28.05.2023 23:08 Відповісти
невикритий зрадник. Викритих - тоді на посади не призначали; таких, як Наумов, Кулініч чи Наумюк - таких призначень не було. Вже не кажучи за Баканова.
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29.05.2023 11:01 Відповісти
А ким є той, хто призначає тих, хто в свої служби набирає аномально велику кількість зрадників?
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28.05.2023 20:17 Відповісти
ось це і є справжнісінькі "українські гніди" про яких казав Петлюра
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28.05.2023 20:18 Відповісти
Ой, Зєрмакєля кращє тікайте...
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28.05.2023 20:25 Відповісти
,,Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв, не є їх жертвами. Вони співучасники''. (Дж. Оруелл)
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28.05.2023 20:28 Відповісти
бачу такі коментврі тиу влада дно) була і є) то нах ви голосували за них?

задумайтесь !
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28.05.2023 20:31 Відповісти
Ці що тут пишуть за зелепух не голосували
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28.05.2023 20:34 Відповісти
Це треба запитати зелену владу та тих довбнів які привели їх до влади!
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28.05.2023 20:32 Відповісти
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28.05.2023 20:44 Відповісти
Позорище ,,, да что тут скромничать .. чтоб ви мрази попали под камаз .. и все здохли ,, только так ,, у нас что-то изменится ,,,
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28.05.2023 20:48 Відповісти
ой, а де вся ця сволота зі своїм воланням "а вот ваш Пьетя..."?! Куди сховалися - "мы за него не галасавали, мы галасавали против барыг"?! Де ці дауни - "есличтопойдетнетакмыегоснесем"?!
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28.05.2023 20:50 Відповісти
відкрий відео, побачищ одразу двох
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28.05.2023 21:01 Відповісти
Держава і люди ... Це як + і - маю надію що коли прийдуть Американці ,, ми не почуемо взагалі про потвор які зараз у владі ,, їх треба винищити ,без розголосу ,,
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28.05.2023 20:50 Відповісти
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28.05.2023 20:56 Відповісти
Граю роль президента ,, ***** не гірше черчеля .. не вмиваюсь щоб було багато зморшок ,, яле я так и остаюсь проклемлемвской мразью ... Вонять что то из хавала 95 у меня хорошо получается ,, я и не знали что так много лохов на Украине ..,, ура ,,, вибачте Українці але це правда
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28.05.2023 20:57 Відповісти
Недочерчель ,,, уйобок ,,,
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28.05.2023 20:58 Відповісти
..досі незрозуміло, як Україна взагалі змогла встояти і продовжує боротьбу тримаючи на шиї цей недоторканий зеленський баласт вороватого жлоб'я та хвойд, яких привів до влади тупорило-наївний вумний нАріт?
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28.05.2023 21:00 Відповісти
Ага. Так они сами себя поназначали ?

И Львов, и Бакланов, и остальная мразь ???

И, главное, никто не сказал Голопоротьке, шо ТАКОЕ твориЦЦа.
Крутять, падлюкы, Мударейшим Пердизентом, як цыган сонцем !

Хоть бы хтось Зельонского заранее с Бакановым познакомил,
ДО назначения на главу СБУ.
Ворогы подсунули НайвелычнIшому бамняжку на пIдпис и очI залIпили.
И с Богданом такая история, и с Ермаком, а Оборонэкспорт прямо списком утверждал ?
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28.05.2023 21:00 Відповісти
Та "ето другоє". Ви простьо не розумієте. Де Володя набере патріотів з українськми паспортами, якщо його оточення мають виключно російські, ізраїльські і осетинсьі паспорти.
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28.05.2023 21:03 Відповісти
Подейкують що в Голобородька паспорт РФ з 2008 року.
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28.05.2023 21:03 Відповісти
Не хочу ні Пороха з гросєй, ні Зє з зеленою командою, ні брехливу Йулю з інвалідною коляскою - це вже етапи шо Україна пройшла. Потрібні нові справжні українські обличчя, не пов'язані з ізраїльським та рашистським олігархатом. Слава ЗСУ! Залужного у президенти!
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28.05.2023 21:29 Відповісти
"Sharl", пропонуєш знов займатися експериментами як із ЗЕлею у 2019-му, бо більшість голосували за нього з обгрунтуванням "аби не Порох?! Недостатньо по лобу влетіло знову на грабельки тягне?! Коли вже дійде що керівник країни без досвіду та розуміння адміністративних й політичних навичок це популіст який ВІДКРИТО "ні з ким не пов'язаний" а у реальності маріонетка, яким є на сьогодні Зеленський, яким є Притула що точно мітить на місце керівника країни і т.п. "не замарані"!!!
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29.05.2023 09:33 Відповісти
Те шо ти пишеш у пості - звичайні шмарклі! Шо ти пропонуєш шановний? Знову старі пики та ще й збагачені досвідом як на головній державній посаді пилити та дерібанити державне бабло, розставляючи «своїх» на ключові посади? Як отримувати гранти від олігархів з потрійним громадянством? Знову на грабельки? Так Віталік? Хто ж твій кандидат, га шановний? І чим тебе Незапляманий Залужний (з великим досвідом воєнного та адміністративного управління) не задовольняє? Чи Петя з Гросєю все ж таки встигли очі замилити? А може знов ізя валерйович рулить??? Притулу я взагалі не знаю, нам тільки нетрадіціоналів у владі не вистачало. Так все ж таки, хто ж ваш кандидат?га, досвідчений ви наш???
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29.05.2023 10:02 Відповісти
а ти таки правий: та - колишній адептЗе https://censor.net/user/73230, хоча тепер вже антиЗе.
Дякую тобі, я розібрався... І вибач, що тобі не одразу повірив, а перевіряв.
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28.05.2023 21:43 Відповісти
А ти йому про "ікру" від "зелених" нагадай! Я йому колись писав з цього приводу що будуть вони хапаться за голову - та пізно буде!

*

Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мають глузд, розуміють ще до виборів…

До тих, що «живе шлунком» і голосує по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить почне через півроку після виборів…

До «Зедебілів» почне доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…

До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…

*

Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…

Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…

Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.

Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…

Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...

 Перший анекдот з"явився е перед другим туром Другий - незадовго після нього
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29.05.2023 04:51 Відповісти
Відповідь проста, там основна вимога для займаних посад наявність раша паспорта... Беруть тільки своїх...
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28.05.2023 22:51 Відповісти
Це питання треба задавати СБУ, але ж там тіж самі мацковскія паспорти!!!
Виходить, і вашим, І нашим!! Готувалися носії вишиванок на посадах, призначені їх приЗедентом Зеленським, для втечі на болота….
Чому ми не в НАТІ???
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28.05.2023 22:52 Відповісти
Чому-чому….Бо мудрий нарiт був проти !

Ще й досi не всем развиднiлося, ждунiв мiльйон
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29.05.2023 01:02 Відповісти
Хоч бери і відстрілюй всіх агентів кремля в Україні ....
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29.05.2023 01:10 Відповісти
 
 