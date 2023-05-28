Баканов, Львов, Наумюк – із російським паспортом під боком / НАТО В ХАТУ – АНТИКОР. ВIДЕО

Чому в Україні топпосадовці, навіть із доступом до державної таємниці, мають російські паспорти самі або ж їхні найближчі родичі?

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Наталя Соколенко в "НАТО В ХАТУ – АНТИКОР" на Цензор.НЕТ препарують найгучніші випадки подібних зловживань.

Найгучніші випадки – російський паспорт судді Богдана Львова, дружини ексглави СБУ Івана Баканова та у батька чинного заступника глави СБУ Сергія Наумюка.

Близькі родичі Сергія Наумюка отримали паспорти Російської Федерації. Брат жив в РФ та працював на РФ. Батько з матір’ю жили в Луганську, на окупованій території. Батьки та брат приїздили до України через російський кордон після 2014-2015 років.

Богдан Львов понад 20 років тому отримав громадянство РФ на підставі поданої від його імені заяви, а потім поновив його у 2012, і паспорт досі є чинним. Суддя користувався російськими документами, зокрема, – під час операцій із нерухомістю у Москві.

Президент Володимир Зеленський усунув з посади голову СБУ Івана Баканова 17 липня 2022 року. Основною причиною стала аномально велика кількість зрадників серед співробітників.

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