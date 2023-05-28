28 травня близько обіду росіяни поцілили з ракети в поле біля Краматорська, - МВА
Російські військові влучили з ракети в поле біля Краматорська 28 травня близько обіду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Суспільному Донбас начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
"Ракета влучила в поле біля міста. Тип ракети встановлюється. Вибухотехніки ще працюють на місці", — зазначив начальник МВА.
За його словами, травмованих та загиблих немає.
Як зазначається, вибух пролунав під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, увечері 27 травня російські військові обстріляли Краматорськ та влучили у промислове підприємство, яке з березня 2022 року не працює. Пошкоджений один із цехів. Загиблих та поранених немає.
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