28 травня близько обіду росіяни поцілили з ракети в поле біля Краматорська, - МВА

Російські військові влучили з ракети в поле біля Краматорська 28 травня близько обіду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Суспільному Донбас начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

"Ракета влучила в поле біля міста. Тип ракети встановлюється. Вибухотехніки ще працюють на місці", — зазначив начальник МВА.

За його словами, травмованих та загиблих немає.

Як зазначається, вибух пролунав під час повітряної тривоги.

Також дивіться: Наслідки ворожого удару по приватному сектору Краматорська. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, увечері 27 травня російські військові обстріляли Краматорськ та влучили у промислове підприємство, яке з березня 2022 року не працює. Пошкоджений один із цехів. Загиблих та поранених немає.