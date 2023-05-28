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28 травня близько обіду росіяни поцілили з ракети в поле біля Краматорська, - МВА

краматорськ

Російські військові влучили з ракети в поле біля Краматорська 28 травня близько обіду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Суспільному Донбас начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

"Ракета влучила в поле біля міста. Тип ракети встановлюється. Вибухотехніки ще працюють на місці", — зазначив начальник МВА.

За його словами, травмованих та загиблих немає.

Як зазначається, вибух пролунав під час повітряної тривоги.

Також дивіться: Наслідки ворожого удару по приватному сектору Краматорська. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, увечері 27 травня російські військові обстріляли Краматорськ та влучили у промислове підприємство, яке з березня 2022 року не працює. Пошкоджений один із цехів. Загиблих та поранених немає.

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28357)


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Вони так червей копають ??
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28.05.2023 16:25 Відповісти
Знищують бойових українських хробаків.
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28.05.2023 16:28 Відповісти
поцілити в поле- найвище досягнення касабский уродів.. вже в в туалет тіпа сортір попасти не можуть
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28.05.2023 16:27 Відповісти
😆...
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28.05.2023 16:35 Відповісти
Неймовiрно! У самiсiньке поле влучили.
Оце снайпери.
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28.05.2023 16:42 Відповісти
Видимо боялись достойной ответки. Стрельнули куда попало и быстренько смотались.
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28.05.2023 16:52 Відповісти
Якась с.ка щось сдала. Просто так в поле ракету не пускають
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28.05.2023 16:59 Відповісти
И шо? Не попали в поле?
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28.05.2023 19:21 Відповісти
 
 