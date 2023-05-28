На Мар’їнському напрямку ворог намагався штурмувати позиції Сил оборони, але зазнав втрат та відступив

Протягом минулої доби росіяни намагалися захопити взводні опорні пункти на Мар’їнському напрямку, але зазнали невдачі.

Про це повідомив речник Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На Мар’їнському і Авдіївському напрямках ворог вів наступальні дії групами. Найбільше штурмів було зафіксовано в Мар’їнці – всі вони були безуспішними.

"Втрат наших позицій немає. Наші захисники надійно утримують рубежі і відбили 14 атак ворога", – наголосив Шершень.

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Водночас на Таврійському напрямку протягом минулої доби втрати противника вбитими та пораненими склали 124 особи. Також було знищено три склади боєприпасів та вісім одиниць техніки армії РФ.

На Запорізькому напрямку армія Росії продовжує вести активну оборону, зокрема в районах Новопавлівки і Оріхова.

"В очікуванні наступальних дій з боку ЗСУ основні зусилля ворог спрямовує на підтримку підрозділів у постійній бойовій готовності, продовжує фортифікаційне обладнання рубежів та позицій, встановлює мінно-вибухові загородження", – підсумував Шершень.

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