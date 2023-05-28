УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9895 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 729 11

На Мар’їнському напрямку ворог намагався штурмувати позиції Сил оборони, але зазнав втрат та відступив

армия,всу,донбасс,окоп

Протягом минулої доби росіяни намагалися захопити взводні опорні пункти на Мар’їнському напрямку, але зазнали невдачі.

Про це повідомив речник Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН

На Мар’їнському і Авдіївському напрямках ворог вів наступальні дії групами. Найбільше штурмів було зафіксовано в Мар’їнці – всі вони були безуспішними.

"Втрат наших позицій немає. Наші захисники надійно утримують рубежі і відбили 14 атак ворога", – наголосив Шершень.

Читайте також: На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках за добу відбулося 25 бойових зіткнень, - Генштаб

Водночас на Таврійському напрямку протягом минулої доби втрати противника вбитими та пораненими склали 124 особи. Також було знищено три склади боєприпасів та вісім одиниць техніки армії РФ.

На Запорізькому напрямку армія Росії продовжує вести активну оборону, зокрема в районах Новопавлівки і Оріхова.

"В очікуванні наступальних дій з боку ЗСУ основні зусилля ворог спрямовує на підтримку підрозділів у постійній бойовій готовності, продовжує фортифікаційне обладнання рубежів та позицій, встановлює мінно-вибухові загородження", – підсумував Шершень.

Читайте також: Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей, - Генштаб

штурм (231) ЗСУ (7522)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
А де ж наш контрнаступ? Окрім розмов ніц нема. Чи може наша верховна зекакашка вирішила "пєрєстать стрєлять пасєрєдінє"?
показати весь коментар
28.05.2023 16:46
+1
Лев ввязался было в драку,
Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый слоном,
Очутился под столом. (с)
показати весь коментар
28.05.2023 16:55
+1
Они еще и наступают....офуеть я вобще думал шо после вчерашнего ролика Залужного они побегут за поребрик из донбаса...Нада ещё один ролик запилить.
показати весь коментар
28.05.2023 18:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще б застрелились від сорому..
показати весь коментар
28.05.2023 16:42 Відповісти
А де ж наш контрнаступ? Окрім розмов ніц нема. Чи може наша верховна зекакашка вирішила "пєрєстать стрєлять пасєрєдінє"?
показати весь коментар
28.05.2023 16:46 Відповісти
Лев ввязался было в драку,
Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый слоном,
Очутился под столом. (с)
показати весь коментар
28.05.2023 16:55 Відповісти
Залишилось з'ясувати: хто кому лев, а хто слон, а то, в світлі останніх подій, диспозиція слон-лев набуває вельми неоднозначного трактування
показати весь коментар
28.05.2023 17:25 Відповісти
Це що відповідь DEPP, де вони написали про втрату однієї позиції? Тоді добре, бо навіть 1метр втраченої землі болісні має відлуння.
показати весь коментар
28.05.2023 17:22 Відповісти
как говорит Галина Кондратьевна - "русне не стоит даже рыпаться "
показати весь коментар
28.05.2023 17:47 Відповісти
В Турции закрылись избирательные участки - 28 мая 2023
показати весь коментар
28.05.2023 17:51 Відповісти
Результаты президентских выборов могут стать известны уже к полуночи.
показати весь коментар
28.05.2023 17:52 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
28.05.2023 18:21 Відповісти
Они еще и наступают....офуеть я вобще думал шо после вчерашнего ролика Залужного они побегут за поребрик из донбаса...Нада ещё один ролик запилить.
показати весь коментар
28.05.2023 18:52 Відповісти
 
 