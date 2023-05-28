Унаслідок удару по інфраструктурному об’єкту в області 28 травня в Житомирі пошкоджено щонайменше 26 будинків

Під час повітряної тривоги 28 травня у Житомирі пошкоджені попередньо понад два десятки будинків. Переважно це місця загального користування багатоквартирних будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі "Фейсбук" написала Житомирська міська рада.

"Після сьогоднішньої тривоги у місті є пошкодження. Переважно це місця загального користування багатоквартирних будинків. У сходинкових прольотах повилітало скло", - ідеться в повідомленні.

В дописі йдеться, що 28 травня станом на 15.35 є пошкодження за 26 адресами.

У міськраді закликали звертатися до управителів, або голів ОСББ, щоб зафіксувати виявлені пошкодження. Телефон для отримання консультацій: 41-39-19.

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Також у міській раді повідомляють, що всі заклади освіти та заклади охорони здоров’я, де є пошкодження дверей та вікон, працюють у штатному режимі. Лише учні ліцею № 25, які тимчасово вчаться у ліцеї № 33, від завтра (від 29 травня) вчитимуться дистанційно.