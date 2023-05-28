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Унаслідок удару по інфраструктурному об’єкту в області 28 травня в Житомирі пошкоджено щонайменше 26 будинків

дрони,шахеди

Під час повітряної тривоги 28 травня у Житомирі пошкоджені попередньо понад два десятки будинків. Переважно це місця загального користування багатоквартирних будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі "Фейсбук" написала Житомирська міська рада.

"Після сьогоднішньої тривоги у місті є пошкодження. Переважно це місця загального користування багатоквартирних будинків. У сходинкових прольотах повилітало скло", - ідеться в повідомленні. 

В дописі йдеться, що 28 травня станом на 15.35 є пошкодження за 26 адресами.

У міськраді закликали звертатися до управителів, або голів ОСББ, щоб зафіксувати виявлені пошкодження. Телефон для отримання консультацій: 41-39-19.

Також читайте: Ворог ударив по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині, - ОВА

Також у міській раді повідомляють, що всі заклади освіти та заклади охорони здоров’я, де є пошкодження дверей та вікон, працюють у штатному режимі. Лише учні ліцею № 25, які тимчасово вчаться у ліцеї № 33, від завтра (від 29 травня) вчитимуться дистанційно.

Автор: 

Житомир (573) обстріл (28357) дрони (4656) Житомирська область (1260)


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Топ коментарі
+9
безглуздя з боку американцiв вимагати вiд Украiни утримуватись вiд атак кацапськоi терiторii! i не принципово якою,чи чиэю це робити зброэю! напiвмiрами позитивного результату досягти важко.
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28.05.2023 17:03
+7
Та який це шахєд, у нас в Житомирі льохкий землетрус був з півгодини, і про те що в деяких селах вікна начисто повилітали ні слова 😬. Шахеди в нас вже прилітали, і ФАБ-500, і тоді близько не було такого цунамі 🙄
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28.05.2023 17:19
+6
Взрывная волна чувствовалась за 40 км от Житомира. Ничего себе шахед.
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28.05.2023 17:08
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безглуздя з боку американцiв вимагати вiд Украiни утримуватись вiд атак кацапськоi терiторii! i не принципово якою,чи чиэю це робити зброэю! напiвмiрами позитивного результату досягти важко.
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28.05.2023 17:03 Відповісти
З адресами написали ...Феерично ..
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28.05.2023 17:08 Відповісти
Взрывная волна чувствовалась за 40 км от Житомира. Ничего себе шахед.
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28.05.2023 17:08 Відповісти
Та який це шахєд, у нас в Житомирі льохкий землетрус був з півгодини, і про те що в деяких селах вікна начисто повилітали ні слова 😬. Шахеди в нас вже прилітали, і ФАБ-500, і тоді близько не було такого цунамі 🙄
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28.05.2023 17:19 Відповісти
Накиньте ще двадцятку, бо мої також проснулися від того що тарабанили двері, в сільській хаті.
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28.05.2023 17:43 Відповісти
Да, полный ******.
На такие объекты только ГНИДЫ из ОП могут наводить.....
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28.05.2023 17:44 Відповісти
100 % чиста правда .
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28.05.2023 17:57 Відповісти
Что-то бухтят за Скоморохи и якобы склады в Миролюбовке.
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28.05.2023 19:22 Відповісти
Вам в Південно-Пфоиканській Республіці (під прапором якої ви пишете) відчувалося?!
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28.05.2023 19:58 Відповісти
Литвы. Вексиллология в помощь, на крайний случай гугл.
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28.05.2023 20:06 Відповісти
а логику включить. что цензор определяет не правильное местоположение.
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29.05.2023 01:15 Відповісти
А звідки летіли?Хіба не з бульбового поля?
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28.05.2023 17:24 Відповісти
Головне не звідки летіли , а звідки наводили. А наводили , як написала людина коментом вище , з охвіса банєвтіка під керівництвом дєрмака !
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28.05.2023 17:59 Відповісти
Факти?
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28.05.2023 18:43 Відповісти
Потрібні факти ? Будь ласка :
На нас никто не нападет !
ВьІ все врьотє !
Готуймося до шашличків !
Хватить ? Якщо мало ? То тоді спитайте у свого лікаря . Або санітара .
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29.05.2023 19:36 Відповісти
Це факти?голі слова.
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29.05.2023 19:44 Відповісти
Хмельницкий-2
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28.05.2023 17:32 Відповісти
Только что видел видео прилета, говорят, в кацапии в пабликах с 6 утра висит. **** снимала с явно с крыши.
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28.05.2023 19:28 Відповісти
Де подивиться???
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28.05.2023 20:41 Відповісти
 
 