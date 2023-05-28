ЄС після атак по Києву і Дніпру пообіцяв притягнути до відповідальності керівництво Росії

У Євросоюзі після останніх російських атак по Дніпру та Києву пообіцяли притягнути до відповідальності російське керівництво за терор цивільного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі.

"Варварські напади Росії тривають, вбиваючи і тероризуючи цивільне населення: напад на лікарню в Дніпрі, тепер Київ на світанку Дня Києва. Російське керівництво і винні будуть притягнуті до відповідальності", – написала Массралі у своєму Twitter.

Russia’s barbaric attacks continue, killing & terrorising civilians: attack on hospital in #Dnipro, now #Kyiv on dawn of #KyivDay. RU leadership & perpetrators will be held accountable. We remain committed to help Ukraine defend itself.#Accountability #WarCrimes #СлаваУкраїні — Nabila Massrali (@NabilaEUspox) May 28, 2023

Вона запевнила, що ЄС, як і раніше, готовий допомогти Україні захистити себе.

Також читайте: США та ЄС обговорять посилення санкцій проти Росії, - Держдеп

За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 "Шахеди". Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.