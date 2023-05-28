ЄС після атак по Києву і Дніпру пообіцяв притягнути до відповідальності керівництво Росії
У Євросоюзі після останніх російських атак по Дніпру та Києву пообіцяли притягнути до відповідальності російське керівництво за терор цивільного населення.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі.
"Варварські напади Росії тривають, вбиваючи і тероризуючи цивільне населення: напад на лікарню в Дніпрі, тепер Київ на світанку Дня Києва. Російське керівництво і винні будуть притягнуті до відповідальності", – написала Массралі у своєму Twitter.
Russia’s barbaric attacks continue, killing & terrorising civilians: attack on hospital in #Dnipro, now #Kyiv on dawn of #KyivDay. RU leadership & perpetrators will be held accountable. We remain committed to help Ukraine defend itself.#Accountability #WarCrimes #СлаваУкраїні— Nabila Massrali (@NabilaEUspox) May 28, 2023
Вона запевнила, що ЄС, як і раніше, готовий допомогти Україні захистити себе.
За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 "Шахеди". Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.
Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ПС. А про бан не треба мені розповідати. Неодноразово вже бував. За критику і правду.
ПТУРи Стугна, звершенні розробки і початок виконання оборон замовлень. Ракета вільха, завершення розробки, державне випробування, включено в оборне замовлення. Ракета Нептун, завершення розробки, державне випробування, включено в державне замовлення.
Ракета Грім, була на фінальній стадії розробки, початок державних випробувань, зупинились на тестуванні бойової частини.
Потім настав 2019 рік, всі обороні замовлення що були прописані до 2021 року по ракетами були понівечені Зеленським, а гроші перевели із оборон замовлень на розкрадання на великому будівництві.
Доречі зараз КБ ЛУЧ, спроможне виробляти до 1000 ракет Стугна на місяць, вгадайте скільки їх закупає МО? Правильно - нуль цілих нуль десятих.
А стугна на цій війні є найефективнішим ПТУРом, за кількістю підбитої техніки.
Отже думайТЕ!
Критикувати можна і потрібно, але не треба розповсюджувати брехню!
Введите наконец действенные санкции, а то каждый день на Парашу идут тысячи фур с товарами.
Все Ваши санкции обходятся на раз-два.
Європейцям і досі не дійшло, що в Оркостані не діють загальнолюдські цінності від слова зовсім.
2. Заморозка ЛЮБЫХ руснявых активов на Западе.
3. Запрет поставлять в РФ лекарства, кроме тех, которые нужны животным (животные ни в чем не виноваты, они вне политики).
4. Стопроцентное разрешение работать западными вооружениями по территории РФ.
Это для начала.