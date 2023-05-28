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ЄС після атак по Києву і Дніпру пообіцяв притягнути до відповідальності керівництво Росії

дніпро

У Євросоюзі після останніх російських атак по Дніпру та Києву пообіцяли притягнути до відповідальності російське керівництво за терор цивільного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі.

"Варварські напади Росії тривають, вбиваючи і тероризуючи цивільне населення: напад на лікарню в Дніпрі, тепер Київ на світанку Дня Києва. Російське керівництво і винні будуть притягнуті до відповідальності", – написала Массралі у своєму Twitter.

Russia’s barbaric attacks continue, killing & terrorising civilians: attack on hospital in #Dnipro, now #Kyiv on dawn of #KyivDay. RU leadership & perpetrators will be held accountable. We remain committed to help Ukraine defend itself.#Accountability #WarCrimes #СлаваУкраїні

— Nabila Massrali (@NabilaEUspox) May 28, 2023

Вона запевнила, що ЄС, як і раніше, готовий допомогти Україні захистити себе.

Також читайте: США та ЄС обговорять посилення санкцій проти Росії, - Держдеп

За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 52 "Шахеди". Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Окупанти використали незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Як повідомили у КМВА, вночі 28 травня у небі над Києвом збили понад 40 безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Є пошкодження та руйнування в різних районах Києва, одна людина загинула.

Автор: 

Дніпро (3264) Київ (19441) обстріл (28357) Євросоюз (13374)


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Топ коментарі
+16
Ага, черговою стурбованністю
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28.05.2023 17:22
+15
поки у відповідь за "прильотт" по нашиму житловому будинку або лікарні ми не будемо знищювати їхні будинки та лікарні це не припиниться ніколи. цапи бїють по нашим домівкам та лікарням та сміються з "чубатих" як здурників бо знають відповіді не буде. Багато хто замересчує "ми не такі як воони " а вони такі і будуть їбашити нас завжди
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28.05.2023 17:32
+12
Ніякої користі нам удари по їхніх житлових будинках не принесуть. Вони взагалі підривали свої будинки самі. Навпаки, це буде використане їхньою внутрішньою пропагандою для мобілізації населення. І ще невідомо - чи не з цієї причини вони бʼють по цивільних, щоб отримати таку ж відповідь, щоб підняти мотивацію росіян воювати, бо вона повільно, але падає.
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28.05.2023 17:44
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Ага, черговою стурбованністю
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28.05.2023 17:22 Відповісти
поки у відповідь за "прильотт" по нашиму житловому будинку або лікарні ми не будемо знищювати їхні будинки та лікарні це не припиниться ніколи. цапи бїють по нашим домівкам та лікарням та сміються з "чубатих" як здурників бо знають відповіді не буде. Багато хто замересчує "ми не такі як воони " а вони такі і будуть їбашити нас завжди
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28.05.2023 17:32 Відповісти
Ніякої користі нам удари по їхніх житлових будинках не принесуть. Вони взагалі підривали свої будинки самі. Навпаки, це буде використане їхньою внутрішньою пропагандою для мобілізації населення. І ще невідомо - чи не з цієї причини вони бʼють по цивільних, щоб отримати таку ж відповідь, щоб підняти мотивацію росіян воювати, бо вона повільно, але падає.
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28.05.2023 17:44 Відповісти
х.з. тоді це безвихідь. вони нас просто знищать.
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28.05.2023 17:54 Відповісти
Як тільки ми ціленаправленно ударамо по житловому будинку на росії, у ту саму мить вся допомога заходу припиниться і ми будемо смоктати ту рашку сам на сам. На заході дуже серйозно ставляться до мирного населення навіть до росіянського.
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28.05.2023 18:30 Відповісти
Тобто поняття асиметрична відповідь взагалі незнайоме? Наші чудово піднімають їм волоски на спині, то дронами по кремлю то візитом на белгородщину. Це і є відповідь, і це не викликає спротиву у наших партнерів. Втой же час - веде до сказу рашку. Нам треба перемогти, а не знищити якусь лікарню в мухосранську, там різниці до та після атаки і не помітять
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28.05.2023 17:54 Відповісти
Я вже писав: крім лікарні в мухосранську є казарми з вояками, парк бойових машин, склади з ************, нафтобази і підприємства, які виробляють і лагодять військову техніку та озброення...
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28.05.2023 18:05 Відповісти
Та ще раз нам нагадають, щоб ні в якому разі не використовували надане нам озброєння по території рашки...
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28.05.2023 17:32 Відповісти
То не використовуйте західне озброєння. Беріть свої ракети "Грім 2", "Вільху М" і лупіть. Чи Володя зробив все, щоб у Вас не було таких ракет? А сам зі швоїм кагалом переводить стрілки на захід, мов винні вони, бо щось нам забороняють.
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28.05.2023 17:43 Відповісти
Де ж їх взяти, якщо декому не вистачило 5 років, щоб розпочати їх виробництво? Спромоглись лишень на сумнозвісний "молот", який своїх повбивав більше, ніж ворогів. А Іран під жорсткими санкціями за рік балістичну ракету у виробництво впровадив...
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28.05.2023 17:59 Відповісти
Сумнозвісний "молот" це у Вашому розуміння і деяких "експертів" на телеканалі "патріота" Бені "1+1". Зробили щось нове замість "мролота"? Звичайно зробили, нову серію "сватів", але воно міномети не замінить. А про ракети Ви перекрутили і збрехеньками. "Нептун" вже був готовий, як Ви кажете за 5 років і навіть втопили "Москву", яка стріляла по наших містах "калібрами". Зробили "Вільху М" і доробляли "Грім 2". Але нарід вирішив поржати і зробити себе разом і все закатав туди, куди і закатав. Сьогодні немає ні грошей, ні доріг, ні втраченого часу. Чи пан назвуть, що за 4 роки створили "слуги" і їх брати "риги"? Я маю на увазі ракетний комплекс.
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28.05.2023 18:07 Відповісти
Чому не можна? Про "молот" Ви знаєте і він реалтьно був і є. А який міномет розробили при Боневтіку? Ви напишіть, а ми перевіримо. Після звинувачень по "молоту" "патріотами" з телеканалу "бені-медведчука" (1+1) не випускалися ні "молоти" ні інші, що призвело до нестачі мінометів під час боїв з ворогом під Бахмутом та інших мітсах. Що можна ще додати?
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28.05.2023 18:35 Відповісти
Ніхто Вас не забанить. Просто назвіть назму міномета, яку розробили і випустили для ЗСУ при Зеленському. Я сам все відшукаю і перепровірю.
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28.05.2023 18:42 Відповісти
Чому не вдався молот? Правильно: нема в нас підходящої сталі та технологій. З водопровідної труби виробляти його не вийшло. Саме тому його і перестали випускати. А розробляти там насправді нема чого, класична конструкція.
ПС. А про бан не треба мені розповідати. Неодноразово вже бував. За критику і правду.
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28.05.2023 18:53 Відповісти
Та про "Молот" і про САУ "Богдана", про катери і санітарні машини від заводу "Богдан" я чув. "Експерти" какаканалу сказали, що лайно. Правда іншої думки реальні військові. Я хочу почути від Вас назву міномета, який розроблений при Зеленському.
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28.05.2023 21:54 Відповісти
Ще раз: ніхто нічого не розробляв. Все розроблене до нас. А виробляти ні з чого. Все просто.
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28.05.2023 23:07 Відповісти
Ну ви й балабол. Ракетна програма під ключ була майже цілком взята на озброєння при Пороху.

ПТУРи Стугна, звершенні розробки і початок виконання оборон замовлень. Ракета вільха, завершення розробки, державне випробування, включено в оборне замовлення. Ракета Нептун, завершення розробки, державне випробування, включено в державне замовлення.
Ракета Грім, була на фінальній стадії розробки, початок державних випробувань, зупинились на тестуванні бойової частини.
Потім настав 2019 рік, всі обороні замовлення що були прописані до 2021 року по ракетами були понівечені Зеленським, а гроші перевели із оборон замовлень на розкрадання на великому будівництві.
Доречі зараз КБ ЛУЧ, спроможне виробляти до 1000 ракет Стугна на місяць, вгадайте скільки їх закупає МО? Правильно - нуль цілих нуль десятих.
А стугна на цій війні є найефективнішим ПТУРом, за кількістю підбитої техніки.
Отже думайТЕ!
Критикувати можна і потрібно, але не треба розповсюджувати брехню!
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28.05.2023 18:46 Відповісти
Пропаганда мене не цікавить.
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28.05.2023 19:08 Відповісти
Це факти, пропоганда це те що ви верзете..
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28.05.2023 19:33 Відповісти
Свої ракети треба спитать у 73%,"хуже не будет".
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28.05.2023 19:32 Відповісти
Вас український народ не влаштовує? Не тих, кого вам би хотілось, вибирає? То, може, ви не в своїй країні живете?
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28.05.2023 19:37 Відповісти
Пальчиком погрозят мальчику ***** ! Уже давно могли утилизировать ПУТЛЕРА , Лаврова ……………их ПРОПАГАНДОНОВ ! КАК Усаму бен Ладена и Каддафи !
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28.05.2023 18:51 Відповісти
И это наш путь в вот такой, ЕС?
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28.05.2023 17:28 Відповісти
Москаль, не маніпулюй. Твой путь за рюзьким кораблем.
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28.05.2023 17:39 Відповісти
Цікавий заголовок, але що такого кардинального стосовно ***** вони здатні вчинити, якщо мад'яри та Орбан блокуюьт всі санкції на злочинців та лаптєстан?
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28.05.2023 17:30 Відповісти
Приструнить Орбана ,лишивши его положенного пайка ! Показать дулю и пригрозить изгнанием
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28.05.2023 18:52 Відповісти
Всі дівки з керівництва ЄС, президентки, прем'єрки, королеви, принцеси, баронеси норм.
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28.05.2023 17:34 Відповісти
А мы, свое счастье проворонили. Еще в 2004 нужно было не его, а ее. Но нет же, мы мудрый народ).
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28.05.2023 17:38 Відповісти
Вітренчиху? та ну нах!
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28.05.2023 17:42 Відповісти
Кого її? Вітренко, чи дружину Януковича? Добре, що не вону.
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28.05.2023 17:43 Відповісти
А чем они хуже Ющенко?
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28.05.2023 17:47 Відповісти
Задолбали своей озабоченностью, дайте сотни дальнебойных ракет!!!!
Введите наконец действенные санкции, а то каждый день на Парашу идут тысячи фур с товарами.
Все Ваши санкции обходятся на раз-два.
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28.05.2023 17:37 Відповісти
Чому не можна ракетами вдарити по росії у відповідь, по їх містам ? У Ізраїлі відповідь була б миттєво, бо там євреї з залізними яйцями і вміють постояти за себе, а у наших при владі одні одговорки, не можна бо конфлікт може перерости у щось більше. Коли вони вже стануть справжніми чоловіками ?
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28.05.2023 17:38 Відповісти
І що б це дало, крім вдоволення твого его? Росіянам чхати на власні жертви. Навпаки, це б лише дало привід російській пропаганді для мотивації їхнього населення воювати.
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28.05.2023 17:46 Відповісти
Та що Ви пане тут пишите? В нас також при владі євреї. Але ці євреї зробили все можливе і неможливе, щоб Україна, яка має купу спеціалістів в ракетній галузі, не мала своїх ракет. Всі проекти Володя Боневтік заморозив, а всі гпроші, які йому залишили "бариги" (170 мільярдів в казні, виграні справи в Газпрому) закатав під авації і аплодисменти наріду 73%, в асфальт.
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28.05.2023 17:47 Відповісти
Ой лишенько! Керівництво Росії аж обісралось з переляку, бо пообіцяли пальчиком насваритись.
Європейцям і досі не дійшло, що в Оркостані не діють загальнолюдські цінності від слова зовсім.
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28.05.2023 17:40 Відповісти
Боже, які інфантіли! Ну-ну, притягніть до відповідальності країну-террориста, яка плює на міжнародний порядок і визнає тільки силу. Всраті рожеві поні.
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28.05.2023 17:46 Відповісти
Світлана, Ви також розумнічка і красота, але від Вас нажаль нічого не залежить.
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28.05.2023 17:55 Відповісти
Ну так притягніть до відповідалтьності Ви. Європа не воює з росією, а ми воюємо і до цього часу торгуємо з ними. Навіть відкрили за велитчезні бюджетні кошти російськомовні канали, не заборонили її філіал ФСБ - російську церкву в Україні. Ми всі маємо дякувати Європу за допомогу зброєю, грошима, продуктах(безкоштовних), за надання притулку до 6 мільйонів наших громадян, яких влада тут чомусь не спромоглася захистити. Деякі навіть чесні "слуги" зробили свої мільярдні прибутки на продажі через торгові мережі гуманітарних товарів. Деякі відкрили фірми по наданню послуг населенню за рахунок автомобілів, які без розмитнення мали йти на фронт. Наведіть спочатку тут порядок. А Ви і такі як Ви, ще маєте до європейців якісь претензії? Вони мають об'явити війну кацапам, підставивши під бомби своє населенні, чи що ще мають ще зробити?
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28.05.2023 18:01 Відповісти
Так, в мене ( і не тільки) є претензії до цих інфантилів- хай або відкривають очі і зрозуміють, з ким мають справу і серйозно візьмуться за орду, або не патякають зі своєю вічною стурбованністю. Коли кожну ніч знищують наших людей, якось ці пусті інфантильні обіцянки виглядають, як цинічне знущання. Притягнуть вони, ага. 8 років на Боїнг пішло, притягнули *****? Цілуйте їм жопи далі, меншовартісні.
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28.05.2023 18:01 Відповісти
Шановна пані, а що ще можуть зробити ЄС? Зброю нам дали? Дали. Продукти безкоштовно нам дали? Дали. Одяг і взуття військовим лади? Дали. Більше 6 мільйонів громадян, в основному жінок і дітей приютили і прогодували? Так. Від російського газу і нафти відмовляються, Так. Хоча до цього часу не відмовилися ми. Визнали росію агресором і видали ордер на арешт пуйла. То що вони мають ще реально зробити?
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28.05.2023 18:11 Відповісти
Ага, дали. Ось тільки лупити по кацапії заборонили. Щоб не було ескалації...
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28.05.2023 18:41 Відповісти
Ну то якщо нам дали зброю для захисту, якою можна бити по ворогу на окупованих територіях, то по території росії ми маємо влдарити своїми ракетами " Грім 2", дальність яким може бути і за 500 км, "Вільха М", "Вільха М1", дільність від 70 км і до 280 км..., то де вони? Чи в нас у 2019 році закінчилася війна і ми мали величезними темпами все витрачати ена "Велике будівництво"?
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28.05.2023 18:45 Відповісти
Так, де вони? Сотні тисяч випущених при правильному вільх, громів та іншого. ДЕ ВОНИ?
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28.05.2023 19:38 Відповісти
Запитайте у ще правильнішого, вихідця від наріду 73%. Не було випущено сотні тисяч, а десятки,бо вироби тільки розробили, якими потопили кацапські консерви. А далі всі гроші Володя закатав назавжди.
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28.05.2023 21:59 Відповісти
Гнилі відмазки. Тільки розробили, не встигли... А на скільки термінів ще треба було вибрати, щоб встигли? Ще на один? Потім знов обнулити, як куйла? Чи вже зразу пожиттєво, як корейського пупса? Що за маячня? Народ зробив все правильно: відбув термін, обіцянки не виконав, народну довіру просрав - нахрін з пляжу. Те ж саме буде і з нинішнім. То хто їм винен?
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28.05.2023 23:01 Відповісти
А шо, кацапи перший раз це роблять? Перераховувати немає сенсу, таких випадків сотні, якщо не тисячі...
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28.05.2023 17:48 Відповісти
Пернулии в лужу как всегда.
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28.05.2023 17:49 Відповісти
8 лет один самолёт расследовали , пока набрались храбрости указать на стрелочников . Сейчас лет за 80 управятся .
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28.05.2023 17:50 Відповісти
Заб'ють насмерть занепокоєннями та стурбованостями.
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28.05.2023 17:53 Відповісти
а где озабоченность ?
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28.05.2023 18:08 Відповісти
Может лучше не надо? А то после ваших "санкций" и "привлечь к ответственности" в РФ только увеличивается производство ракет и боеприпасов.
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28.05.2023 18:10 Відповісти
курва...мадярам би так регулярно налітало й прилітало...
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28.05.2023 18:22 Відповісти
Єдине що можуть зробити ЄС та НАТО - надати ВСУ далекобійні ракети та відійти у бік покурити...
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28.05.2023 18:25 Відповісти
Ще потрібні засоби їх доставки до супротивника. Тому й потрібні літаки. Або воєні кораблі
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28.05.2023 21:00 Відповісти
до одного места все это. пока не сможем ответку посылать по инфраструктуре рефии
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28.05.2023 20:00 Відповісти
1. Полный запрет на импорт руснявых ресурсов в ЕС.
2. Заморозка ЛЮБЫХ руснявых активов на Западе.
3. Запрет поставлять в РФ лекарства, кроме тех, которые нужны животным (животные ни в чем не виноваты, они вне политики).
4. Стопроцентное разрешение работать западными вооружениями по территории РФ.
Это для начала.
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28.05.2023 20:58 Відповісти
Та коч би з точок обміну трафіком їх би повисмикували в Франкфурті та Нідерландах. Лондон давно їх вирубив, а ці лижуть їм дупу.
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29.05.2023 00:29 Відповісти
Отже, маємо види засудження: Deep concern, Condamn actions, Object, Strongly object, Argue against, Sharply disagree etc.
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29.05.2023 00:28 Відповісти
 
 