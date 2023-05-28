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Новини
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У Києві проїзд у транспорті не дорожчатиме до кінця війни, - Кличко

транспорт,київ

До кінця війни вартість проїзду в громадському транспорті в Києві не дорожчатиме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв'ю телеканалу "Київ".

За його словами, громадський транспорт в столиці є дотаційним, оскільки собівартість проїзду становить понад 20 грн. І сьогодні він залишається найнижчим у країні.

Кличко зауважив, що з огляду на складну економічну ситуацію та ситуацію з бюджетом людей міська влада не планує найближчим часом, до закінчення воєнних дій, підвищувати вартість проїзду.

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Однак, зважаючи на те, що в майбутньому транспорт потрібно буде ремонтувати, будувати метро, закуповувати новий, здорожчання проїзду можливе.

"До закінчення війни транспорт у нас залишиться дотаційним і підвищувати не будемо. Ми не плануємо цього робити, щоб не було різних спекуляцій на цю тему", - наголосив Кличко.

Також столичний голова заявив, що вважає для себе одним з головних завдань – це замінити старі маршрутки, які перевозять киян, на новий сучасний громадський транспорт, що відповідатиме стандартам сучасної європейської столиці.

Автор: 

Київ (19441) Кличко Віталій (3509) проїзд (277) ціни (3919)


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Топ коментарі
+7
какое отношение Кличко имеет до тарифов?
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28.05.2023 17:42
+4
Тобто, по вашому Кличко мае ще ціни на сільгосппродукти встановлювати? Здаеться, це не входить до його обов'язків.
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28.05.2023 17:53
+2
Шо за куйню ти пишеш? Київська влада якраз і встановлює ціну на комунальний транспорт у місті. Інша справа, що за відсутності грошей дотувати київпастранс і метрополітен не буде чим, то прийдеться піднімати незалежно від хотєлок київської влади.
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28.05.2023 18:44
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а цибуля та яйця?
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28.05.2023 17:36 Відповісти
Яйца кстати по 30-35 грн за десяток,так что норм,а вот малина это аллес ****** 1.5к грн за кило,с марса наверное везут)
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28.05.2023 17:42 Відповісти
яйця впали..але позаминулим роко вони в літку були по 49 коп за шт...
ягоди не люблю особливо малину
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28.05.2023 17:48 Відповісти
резникова спроси!
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28.05.2023 17:43 Відповісти
Тобто, по вашому Кличко мае ще ціни на сільгосппродукти встановлювати? Здаеться, це не входить до його обов'язків.
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28.05.2023 17:53 Відповісти
Щодо яєць , звертайтесь до Резнікова , він в курсАх
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28.05.2023 18:18 Відповісти
А до чого тут це, шо дурник
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28.05.2023 19:41 Відповісти
Ми подібне вже чули про тарифи на комуналку...
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28.05.2023 17:37 Відповісти
какое отношение Кличко имеет до тарифов?
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28.05.2023 17:42 Відповісти
Та і плату за проїзд в міському транспорті теж не особисто він встановлює. Тим більше не треба роздавати обіцянок, виконання яких від нього не залежить.
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28.05.2023 18:10 Відповісти
Шо за куйню ти пишеш? Київська влада якраз і встановлює ціну на комунальний транспорт у місті. Інша справа, що за відсутності грошей дотувати київпастранс і метрополітен не буде чим, то прийдеться піднімати незалежно від хотєлок київської влади.
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28.05.2023 18:44 Відповісти
Київська влада чи особисто мер? І так, хотєлки не завжди є можливість виконати. Тому ще раз повторюю: навіщо роздавати обіцянки, які невідомо чи вийде виконати? Щоправда, так і не зрозуміло, спочатку він говорить, що "підвищувати не будемо", а потім - що "не плануємо". Тобто, щлях до відступу він все-таки залишив...
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28.05.2023 19:01 Відповісти
1.5 - дотаційно
3 - дотаційно
....
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28.05.2023 17:37 Відповісти
А пальне та електроенергя буде зростати. Каломойши с ахметами свого не упустять.
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28.05.2023 17:54 Відповісти
В Харькове круче. До конца войны вы вообще не сможете оплатить проезд в общественном транспорте, даже если захотите
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28.05.2023 18:04 Відповісти
Віталька, не буянь.. ніяких підвищень.. досить.. не заробляємо Ми зараз стільки.
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28.05.2023 18:10 Відповісти
За його словами, громадський транспорт в столиці є дотаційним, оскільки собівартість проїзду становить понад 20 грн. І сьогодні він залишається найнижчим у країні.Джерело:
Это сколько сейчас проезд в Киеве?
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28.05.2023 18:59 Відповісти
8 гривень на всі види комунального транспорту .
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28.05.2023 21:37 Відповісти
Клично доскачеться до долі мера Чернігова. І так зельониє безупинну шукають спосіб замінити його на свою маріонетку.
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28.05.2023 19:13 Відповісти
 
 