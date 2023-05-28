У Києві проїзд у транспорті не дорожчатиме до кінця війни, - Кличко

До кінця війни вартість проїзду в громадському транспорті в Києві не дорожчатиме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв'ю телеканалу "Київ".

За його словами, громадський транспорт в столиці є дотаційним, оскільки собівартість проїзду становить понад 20 грн. І сьогодні він залишається найнижчим у країні.

Кличко зауважив, що з огляду на складну економічну ситуацію та ситуацію з бюджетом людей міська влада не планує найближчим часом, до закінчення воєнних дій, підвищувати вартість проїзду.

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Однак, зважаючи на те, що в майбутньому транспорт потрібно буде ремонтувати, будувати метро, закуповувати новий, здорожчання проїзду можливе.

"До закінчення війни транспорт у нас залишиться дотаційним і підвищувати не будемо. Ми не плануємо цього робити, щоб не було різних спекуляцій на цю тему", - наголосив Кличко.

Також столичний голова заявив, що вважає для себе одним з головних завдань – це замінити старі маршрутки, які перевозять киян, на новий сучасний громадський транспорт, що відповідатиме стандартам сучасної європейської столиці.