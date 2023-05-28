ДБР просить громадян повідомити, якщо вони бачили, як суддя Тандир колись сідав за кермо напідпитку
Правоохоронці очікують, що притягнення до відповідальності судді Макарівського райсуду Олексія Тандира, який підозрюється у вчиненні ДТП, яка призвела до загибелі нацгвардійця, буде "непростим". У Держбюро розслідувань закликають жителів Київщини повідомляти, якщо вони бачили, як Тандир колись сідав за кермо у нетверезому стані.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.Новини, про це в ефірі телемарафону сказала речниця ДБР Тетяна Сап'ян.
"Ми всі прекрасно знаємо, усі стежили за процесом, і абсолютно зрозуміло, що це кримінальне провадження і доведення у суді до вироку буде трішечки непростим через те, що головний підозрюваний, як ми розуміємо, абсолютно володіє правом, законодавством, спробує ним маніпулювати і спробує затягнути процес", – вважає представниця ДБР.
Вона наголосила, що ДБР як орган досудового розслідування і сторона обвинувачення готуються до того, що сторона захисту буде оскаржувати рішення суду про обрання запобіжного заходу.
"Я хотіла б звернутись до жителів Київщини, зокрема Макарівського району. Якщо вам відомі факти, що очільник райсуду і в минулому раніше напідпитку сідав за кермо, ми просимо зателефонувати на гарячу лінію територіального управління ДБР у Києві: 044 339 51 35", – сказала Сап'ян.
Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.
У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.
Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.
Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. 27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наведи хоч один приклад за 30 років суддівського бєзпрєдєлу.
********* цей випадок конкретно. Здійснив правопорушення зі смертельним випадком - відповідай згідно закону, ніяких укритих каменів.