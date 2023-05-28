ДБР просить громадян повідомити, якщо вони бачили, як суддя Тандир колись сідав за кермо напідпитку

Правоохоронці очікують, що притягнення до відповідальності судді Макарівського райсуду Олексія Тандира, який підозрюється у вчиненні ДТП, яка призвела до загибелі нацгвардійця, буде "непростим". У Держбюро розслідувань закликають жителів Київщини повідомляти, якщо вони бачили, як Тандир колись сідав за кермо у нетверезому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.Новини, про це в ефірі телемарафону сказала речниця ДБР Тетяна Сап'ян.

"Ми всі прекрасно знаємо, усі стежили за процесом, і абсолютно зрозуміло, що це кримінальне провадження і доведення у суді до вироку буде трішечки непростим через те, що головний підозрюваний, як ми розуміємо, абсолютно володіє правом, законодавством, спробує ним маніпулювати і спробує затягнути процес", – вважає представниця ДБР.

Вона наголосила, що ДБР як орган досудового розслідування і сторона обвинувачення готуються до того, що сторона захисту буде оскаржувати рішення суду про обрання запобіжного заходу.

"Я хотіла б звернутись до жителів Київщини, зокрема Макарівського району. Якщо вам відомі факти, що очільник райсуду і в минулому раніше напідпитку сідав за кермо, ми просимо зателефонувати на гарячу лінію територіального управління ДБР у Києві: 044 339 51 35", – сказала Сап'ян.

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Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. 27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира.