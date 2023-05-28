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ДБР просить громадян повідомити, якщо вони бачили, як суддя Тандир колись сідав за кермо напідпитку

дтп,бондаренко,вадим,тандир

Правоохоронці очікують, що притягнення до відповідальності судді Макарівського райсуду Олексія Тандира, який підозрюється у вчиненні ДТП, яка призвела до загибелі нацгвардійця, буде "непростим". У Держбюро розслідувань закликають жителів Київщини повідомляти, якщо вони бачили, як Тандир колись сідав за кермо у нетверезому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.Новини, про це в ефірі телемарафону сказала речниця ДБР Тетяна Сап'ян.

"Ми всі прекрасно знаємо, усі стежили за процесом, і абсолютно зрозуміло, що це кримінальне провадження і доведення у суді до вироку буде трішечки непростим через те, що головний підозрюваний, як ми розуміємо, абсолютно володіє правом, законодавством, спробує ним маніпулювати і спробує затягнути процес", – вважає представниця ДБР.

Вона наголосила, що ДБР як орган досудового розслідування і сторона обвинувачення готуються до того, що сторона захисту буде оскаржувати рішення суду про обрання запобіжного заходу.

"Я хотіла б звернутись до жителів Київщини, зокрема Макарівського району. Якщо вам відомі факти, що очільник райсуду і в минулому раніше напідпитку сідав за кермо, ми просимо зателефонувати на гарячу лінію територіального управління ДБР у Києві: 044 339 51 35", – сказала Сап'ян.

Також читайте: Судді Тандиру обрали запобіжний захід - арешт без права внесення застави

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. 27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира.

Автор: 

ДТП (4465) суд (11666) ДБР (3482) Олексій Тандир (46)


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Топ коментарі
+35
Це ДБР від дЄрьмака вже запустило процес відмазування Тандирки чи я помиляюсь ?
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28.05.2023 17:47
+29
А якщо бачили? То що? Куди тулити оте «бачили»? Цирк якийсь
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28.05.2023 18:01
+24
Ага, допоможіть портновському ДБР сласти списки...
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28.05.2023 17:46
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Ну сообщат, и что? Юридической силы эти "сообщения" не имеют никакой.
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28.05.2023 19:28 Відповісти
Вже готують відмазку. Але для цього дерма краще піти під суд і отримати вирок інакше буде самосуд
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28.05.2023 19:36 Відповісти
Не буде.
Наведи хоч один приклад за 30 років суддівського бєзпрєдєлу.
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28.05.2023 20:12 Відповісти
так не тяните.в петлю ****** и всех делов....................................или трухня 2 начинается?????????....................................................просто ******................................................
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28.05.2023 19:41 Відповісти
Пив чи не пив - не міняє суті справи, це не основне. Він вбив людину і за це повинен понести покарання.
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28.05.2023 19:55 Відповісти
Він бухав з собі подібними істотами, які в такому ж стані їхали за кермом. Хто з них що скаже? А обслуга ресторації, в якій вони бухали - це звичайні халдеї, які також мовчатимуть.
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28.05.2023 20:17 Відповісти
Дурня якась. Це треба, щоб нарколог, встановивши спяніння судді бачив як той після цього сідає за кермо. Так як лише лікар- нарколог має право визначити стан спяніння
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28.05.2023 20:23 Відповісти
ищите чобутыльников их мин 10 штук,обратитесь к министру Юстиции США
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28.05.2023 22:53 Відповісти
При чому тут інші випадки ?!
********* цей випадок конкретно. Здійснив правопорушення зі смертельним випадком - відповідай згідно закону, ніяких укритих каменів.
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28.05.2023 23:26 Відповісти
Так а що там з експертизою на вміст алкоголю? І що це за прохання повідомити бачили чи не бачили? Якого #єра ці проволочки? Бл@дь, ця суддівська мафія безсмертна - голову верховного суду обрали за 3 дні, і такого, який вміє хабарі брати. Свої свого обрали. Вже скільки говорено-переговорено - система сама себе не може реформувати, її можливо або створити заново, або реформувати ззовні. Знову на ті ж граблі і побігли по великому колу...
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28.05.2023 23:53 Відповісти
Признак что с ОП поступил указание ..отмазать .Есть факт преступления.есть виновник. есть жертва зачем его биография...писял ли он в детстве пил иль не пил раньше какая к х..ю разница Затянуть и спустить на тормозах
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29.05.2023 07:58 Відповісти
Такі випадки з правоохоронцями та суддями треба брати на особливий контроль суспільством, тоді пропаде в цих негідників почуття безкарності.
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29.05.2023 19:59 Відповісти
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